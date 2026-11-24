Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và cuộc gặp gỡ ba bên Nga, Mỹ, Trung Quốc tại Thâm Quyến, một bước quan trọng làm thay đổi thế giới

Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc quy tụ 21 nguyên thủ quốc gia là một sự kiện khổng lồ.

Tuy nhiên, dư luận quốc tế lại tập trung sự chú ý nhiều hơn vào cuộc gặp gỡ ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị này bởi lẽ đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên theo dạng này kể từ Hội nghị Yalta tháng 2/1945 và thế giới trông chờ rất nhiều vào sự đồng thuận của ba thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ba cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.

Giữa lúc thế giới căng thẳng và phân mảnh

Tình hình thế giới căng thẳng leo thang chưa từng có sau Chiến tranh Lạnh. Kinh tế thế giới phân mảnh với nhiều tranh chấp thương mại quốc tế và rủi ro chính trị, quân sự, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, nhiều điểm nóng xung đột kéo dài chưa có lời giải.

Thế giới đang có hơn 60 cuộc xung đột khu vực kéo dài. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói: “Lịch sử cho chúng ta biết, đại quốc hòa, tắc thế giới an; đại quốc đấu, tắc thế giới loạn", có nghĩa là "Lịch sử cho thấy khi các cường quốc chung sống hòa thuận, thế giới được hưởng hòa bình; còn khi họ đối đầu, thế giới rơi vào hỗn loạn".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua

Xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ 5 chưa có hồi kết, căng thẳng tại Trung Đông, cuộc chiến của Israel ở Gaza, cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran vô cùng ác liệt đến nay vẫn tiếp tục leo thang chưa có triển vọng kết thúc. Các cuộc xung đột này, cộng thêm với cuộc chiến thương mại đã đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào hỗn loạn, khủng hoảng chưa từng có.

Thế giới đối mặt với nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân và bất ổn an ninh leo thang. Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược Nga - Mỹ (START-III) hết hạn ngày 5/2/2026, mà không có hiệp ước thay thế, khiến hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới không có giới hạn ràng buộc về mặt pháp lý đối với kho vũ khí chiến lược của mình sau hơn nửa thế kỷ. Tình hình này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ khí mới, một tính toán sai có thể đẩy cao nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Các nhà lãnh đạo đặt vấn đề kiểm soát hạt nhân và ngăn chặn chiến tranh hạt nhân vào trọng tâm trao đổi.

Tổng thống Trump khi trở thành ông chủ Nhà Trắng đã cam kết giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine và xung đột Trung Đông, nhưng đến nay vẫn bế tắc. Tình hình kinh tế - xã hội nước Mỹ hết sức khó khăn. Uy tín của ông Trump giảm sút nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 vừa qua và đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Ông Trump tìm cách thể hiện sự thành công của chính sách đối ngoại trước khi có thể chuyển giao quyền kiểm soát Quốc hội cho đảng Dân chủ vào tháng 1/2027. Trung Quốc muốn thiết lập quan hệ với Mỹ. Nga hy vọng sẽ nới lỏng sự cô lập và tránh các biện pháp trừng phạt mới.

"Tuyên bố hòa bình" 4 điểm

Ngày 19/11/2026, bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC, đã diễn ra cuộc gặp gỡ ba bên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau cuộc gặp, các nguyên thủ quốc gia đã ra tuyên bố chung gọi là "Tuyên bố hòa bình" gồm 4 điểm.

Nội dung 4 điểm chính của tuyên bố mang tính chiến lược:

Thứ nhất: Trên cương vị ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, ba nước cam kết thúc đẩy cải cách Liên Hợp Quốc để nâng cao hiệu quả hơn trong việc ứng phó với thách thức toàn cầu và thực hiện sứ mệnh duy trì hòa bình, đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng duy trì an ninh toàn cầu và ổn định chiến lược.

Thứ hai: Về năng lượng, ba nước nhất trí gia tăng sản xuất và cung ứng sản phẩm dầu mỏ tinh chế để mang lại lợi ích cho các nước trên thế giới, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm dòng chảy năng lượng ổn định.

Thứ ba: Về chủ quyền và pháp lý, ba nguyên thủ nhất trí đề cao nguyên tắc đồng thuận quốc gia, tôn trọng quyền miễn trừ của quan chức nhà nước và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và các cơ quan tương tự khác không được lạm dụng thẩm quyền tài phán.

Thứ tư: Về an ninh hạt nhân, ba nguyên thủ tái khẳng định chiến tranh hạt nhân không có bên thắng và không được phép xảy ra, đồng thời cam kết đối thoại về giảm rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.

Giữa bối cảnh tình hình thế giới vô cùng phức tạp hiện nay, việc ba cường quốc thế giới có nhiều khác biệt với nhau cùng ngồi lại chung một bàn và thỏa thuận được về những nguyên tắc cơ bản nhằm xoa dịu căng thẳng là một dấu hiệu hết sức tích cực.

Các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc gặp nhau bên lề Thượng đỉnh APEC. Ảnh: Reuters

Phản ứng trái chiều

Dư luận quốc tế nói chung, đặc biệt là những người trong cuộc đã đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ Trump - Tập - Putin. Tuy nhiên, một số giới phân tích của Mỹ và Châu Âu tỏ ra dè dặt. Đặc biệt, các nhà lãnh đạo Châu Âu tỏ lo ngại bị gạt ra ngoài trong việc giải quyết các cuộc xung đột và an ninh của mình.

Tổng thống Nga Putin cho rằng cuộc gặp ba bên sẽ đi vào lịch sử ngoại giao và khẳng định khuôn khổ Nga – Mỹ – Trung đã chứng tỏ tính hữu ích, phù hợp với tình hình hiện nay. Hội nghị thượng đỉnh được coi là một bước tiến tới một thế giới đa cực và là một hình thức đối thoại quan trọng giữa các cường quốc. Ông khẳng định cơ chế đối thoại ba bên không nhằm phân chia thế giới hay buộc các nước khác phải tuân theo quyết định của ba nước. Ông nhấn mạnh trách nhiệm chung của ba cường quốc trong việc duy trì hòa bình, củng cố luật pháp quốc tế và giải quyết các xung đột khu vực, bao gồm cả Ukraine.

Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, cho rằng: "Hội nghị thượng đỉnh ba bên của các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ là một dấu mốc lịch sử trong quá trình hình thành một thế giới đa cực, thể hiện quyết tâm của ba cường quốc lớn nhất thế giới thiết lập sự ổn định chiến lược toàn cầu".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cuộc gặp là bước đột phá mang ý nghĩa lịch sử, mô tả các cuộc đàm phán là tích cực và mang tính xây dựng, kêu gọi ba nước chung sống hòa bình và hợp tác ổn định. Ông lưu ý tầm quan trọng của việc tôn trọng sự đồng thuận đạt được. Ông bày tỏ hy vọng rằng những hạt giống được gieo trong cuộc họp hôm nay nhất định sẽ nảy mầm, bén rễ và kết trái.

Tổng thống Donald Trump gọi cuộc gặp ba bên ở Thâm Quyền là "tuyệt vời" và đánh giá nó 12/10 điểm. Ông nhấn mạnh cuộc gặp là bước khởi đầu ưu tiên đối thoại cởi mở, tập trung vào trách nhiệm của các cường quốc hạt nhân. Giới phân tích Mỹ ghi nhận tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng.

Tại Mỹ, các nhà lập pháp có ý kiến khác nhau. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, và nghị sĩ Richie Torres đã chỉ trích gay gắt Trump, nói rằng Trump nên đặt ra những câu hỏi khó khăn hơn về chip, trí tuệ nhân tạo (AI) và fentanyl. Một số đảng viên Cộng hòa gồm Rick Scott và John McGuire, bày tỏ sự hoài nghi về độ tin cậy của Moscow và Bắc Kinh, nhưng ủng hộ đối thoại để giảm thiểu rủi ro hạt nhân.

Các chuyên gia của Hội đồng Đại Tây Dương chỉ ra rằng đối với ông Tập Cận Bình, cuộc họp cho phép thể hiện ảnh hưởng trước đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2027, đối với ông Putin cuộc họp giúp củng cố vị thế của một cường quốc thông qua các cuộc đàm phán bình đẳng với các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, và đối với Trump cuộc gặp là cơ hội để thảo luận về một loạt các chủ đề, bao gồm Iran, vũ khí hạt nhân và Ukraine.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) lo ngại cuộc họp sẽ biến thành một "Hội nghị Yalta mới", Châu Âu có thể bị gạt ra ngoài lề trong các tiến trình an ninh toàn cầu mới và số phận của các quốc gia khác sẽ được định đoạt không có sự tham gia của họ. Ủy ban châu Âu (EC) tỏ ra thận trọng, từ chối bình luận trực tiếp và tái khẳng định ủng hộ cải tổ LHQ. Đáng lưu ý, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói rằng ông thấy việc tổ chức các cuộc họp như vậy thực tế không có lý do gì đáng lo.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bình luận đặc biệt gay gắt về các cuộc đàm phán ba bên, lo ngại tình thế sẽ lặp lại như thượng đỉnh Alaska năm 2025 giữa ông Putin và ông Trump, mà sau đó lập trường của Nga và Mỹ về giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine trở nên gần nhau hơn.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng chỉ trích các cuộc đàm phán ba bên. Ông so sánh cuộc gặp với Hội nghị Yalta năm 1945, nơi các nhà lãnh đạo của Liên Xô, Mỹ và Anh, Joseph Stalin, Franklin Roosevelt và Winston Churchill đã thảo luận về cấu trúc hậu chiến của thế giới và sự phân chia các phạm vi ảnh hưởng.

Không phớt lờ vai trò của châu Âu

Nga không phản đối sự tham gia của châu Âu trong các cuộc đàm phán về an ninh châu Âu. Tổng thống Putin nói: "Sẽ là kỳ lạ khi thảo luận về an ninh của châu Âu mà không có sự tham gia của chính họ. Chúng tôi đã mời người châu Âu đến Nga và thể hiện quan điểm về việc đảm bảo an ninh trong khu vực. Chúng tôi cần hiểu những gì châu Âu sẽ mang đến những cuộc đàm phán này. Và sau đó, chúng tôi sẽ quyết định hình thức nào chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với Ukraine".

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu liên lạc trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Trump cũng thúc giục các nước châu Âu đàm phán với Nga để chuyển hướng hàng tỷ USD chi phí hỗ trợ Ukraine sang phát triển kinh tế nội khối.

Tuy nhiên, đến nay, các nước châu Âu chưa liên hệ với Nga và chưa cử được đoàn đàm phán với Moscow.

Lo ngại về "Yalta 2.0"?

Khác với bối cảnh tháng 2/1945 khi các nước đồng minh thắng trận ngồi lại để phân chia phạm vi ảnh hưởng hậu chiến, ngày nay Mỹ, Nga và Trung Quốc mang theo những mâu thuẫn sâu sắc và chiến lược địa chính trị khác biệt. Họ đến Thâm Quyến không phải để phân chia ảnh hưởng mà có mục tiêu chung là bàn các biện pháp duy trì hòa bình và đảm bảo sự ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các cường quốc.

Bên cạnh mục tiêu chung này, mỗi nước lại có những mục tiêu riêng của mình hoàn toàn khác nhau, mỗi nước đều có tầm nhìn riêng về trật tự quốc tế, an ninh và vai trò của họ trên toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc gặp nhau bên lề Thượng đỉnh APEC. Ảnh: Reuters

Ông Trump đặc biệt quan tâm thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân sau khi Hiệp ước START-III hết hạn và cuộc chiến ở Iran. Ông không có ý định thảo luận về Ukraine theo định dạng ba bên.

Trong khi đó, ông Putin quan tâm đến việc thảo luận về tình hình xung quanh Ukraine và chấm dứt cuộc xung đột với các điều khoản có lợi cho mình và cấu trúc an ninh mới của châu Âu. Ông nói các nước lớn không nên áp đặt ý tưởng của họ về trật tự thế giới lên người khác, các mối quan hệ nên được xây dựng dựa trên lợi ích và sự tôn trọng lẫn nhau.

Ông Tập Cận Bình có mục tiêu của riêng mình, tìm cách tăng cường vai trò của Trung Quốc với tư cách là một người chơi toàn cầu, muốn thể hiện Trung Quốc là trung tâm ngoại giao thế giới và là một quốc gia có khả năng đặt các nhà lãnh đạo của hai cường quốc hạt nhân khác vào cùng một bàn.

Thay vì vũ khí hạt nhân và Ukraine, Bắc Kinh muốn thảo luận về cuộc chiến thương mại, trí tuệ nhân tạo, kinh tế kỹ thuật số và liên kết giao thông, những chủ đề chính của Hội nghị Thượng đỉnh APEC.

Nút thắt hạt nhân: Vì sao Bắc Kinh từ chối?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị ký kết một hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới bao gồm cả Trung Quốc thay cho Hiệp ước START-III giữa Mỹ và Nga đã hết hạn tháng 2/2026. Mặc dù ủng hộ việc cắt giảm vũ khí hạt nhân, Trung Quốc từ chối tham gia Hiệp ước cùng với Mỹ và Nga.

Nga và Mỹ là hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, nắm giữ khoảng 83%–90% tổng số đầu đạn hạt nhân toàn cầu.

Theo các báo cáo và ước tính gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) và các nguồn tin cập nhật năm 2026, Nga là nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với khoảng 5.420 – 5.580 đầu đạn hạt nhân, trong đó, khoảng 4.300 – 4.400 đầu đạn nằm trong kho dự trữ quân sự sẵn sàng biên chế, khoảng 1.584 – 1.718 đầu đạn được ước tính đang triển khai trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN) và máy bay ném bom chiến lược.

Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ hai với khoảng 5.042 – 5.177 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 3.700 đầu đạn thuộc kho dự trữ quân sự và khoảng 1.670 – 1.744 đầu đạn chiến lược được triển khai trên tàu ngầm, hầm phóng tên lửa và căn cứ không quân.

Washington đã nhiều lần đòi thay hiệp ước START-III song phương giữa Nga và Mỹ thành hiệp ước ba bên với sự tham gia của Trung Quốc.

Bắc Kinh cho rằng, đây là điều kiện không thực tế, rất khó, nếu không muốn nói là không thể thực hiện được trong bối cảnh hiện nay. Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân nhỏ hơn rất nhiều, với khoảng 600 đầu đạn hạt nhân, chỉ bằng 1/10 so với của Nga và Mỹ, không chấp nhận bất kỳ hạn chế nào trong việc phát triển các loại vũ khí chiến lược của mình.

Dù Bắc Kinh có đồng ý đi chăng nữa thì các cuộc đàm phán để đạt được thoả thuận có thể sẽ kéo dài hàng thập kỷ. Các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược giữa Nga và Mỹ được bắt đầu từ năm 1997 dưới thời Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống Boris Yeltsin kéo dài 13 năm, sau đổ vỡ của START-I và START-II mới đạt được Hiệp ước START-III. Do đó, việc yêu cầu Bắc Kinh tham gia cắt giảm là không công bằng và không khả thi khi mà Mỹ và Nga chưa thực hiện giảm trừ sâu rộng hơn nữa.

Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định việc phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh là nằm trong chiến lược phòng thủ và có kế hoạch chỉ duy trì kho vũ khí hạt nhân của mình ở mức "tối thiểu có thể", đồng thời tuyên bố Trung Quốc sẽ không bao giờ sử dụng trước. Bắc Kinh quan niệm rằng hai cường quốc hạt nhân lớn nhất là Mỹ và Nga phải có trách nhiệm chính trong việc tiếp tục cắt giảm kho vũ khí của họ trước khi đòi hỏi các nước khác cùng tham gia.

Có thể nói, cuộc gặp ba bên Mỹ, Nga và Trung Quốc tại Thâm Quyến là một sự kiện có ý nghĩa to lớn, góp phần làm thay đổi thế giới. Tuy nhiên, việc thực hiện thoả thuận nêu trong "Tuyên bố hoà bình" đòi hỏi cố gắng và thiện chí của tất cả các bên.