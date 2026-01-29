Tuyên án vụ Noo Phước Thịnh bị kiện

Ngày 16/1, sau thời gian thụ lý và xét xử công khai, TAND TPHCM đã ban hành Bản án số 15/2026 giải quyết vụ tranh chấp giữa nguyên đơn là ông Zack Hemsey (quốc tịch Mỹ, nhạc sĩ) và bị đơn là ông Nguyễn Phước Thịnh (ca sĩ Noo Phước Thịnh).

HĐXX đã tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Zack Hemsey về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ đối với ông Nguyễn Phước Thịnh.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh. Ảnh: FBNV.

Theo nội dung vụ án, ông Zack Hemsey là nghệ sĩ thu âm, nhạc sĩ và là nhà soạn nhạc. Năm 2011, ông Zack Hemsey phát hành album mang tên The Way , gồm 10 tác phẩm, bản ghi âm, trong đó có tác phẩm cùng tên The Way .

Album này đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Ông Zack Hemsey là tác giả, đồng thời là chủ sở hữu hợp pháp của các bản ghi âm trong album nói trên.

Ông Zack Hemsey cho rằng Noo Phước Thịnh đã xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan đối với bản ghi âm The Way và đã khởi kiện, yêu cầu ca sĩ này chấm dứt hành vi vi phạm, gỡ bỏ MV khỏi tất cả nền tảng lưu trữ và mạng xã hội, bồi thường thiệt hại vật chất số tiền 850 triệu đồng, đồng thời xin lỗi công khai trên báo chí.

Trong khi đó, ca sĩ Noo Phước Thịnh cho biết chỉ tham gia MV theo lời mời hợp tác của ông Lê Tuấn Khanh là chủ sở hữu và nhà sản xuất MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi . Theo thỏa thuận, ông Khanh chịu trách nhiệm toàn bộ về quyền tác giả đối với nội dung MV.

Noo Phước Thịnh cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ biểu diễn và nhận đủ thù lao, không tham gia vào quá trình sản xuất hay quản lý MV, không phải là chủ sở hữu MV cũng như kênh YouTube đăng tải sản phẩm này. Đồng thời, nam ca sĩ đề nghị tòa án xem xét lại tư cách của ông Zack Hemsey.

Ông Lê Tuấn Khanh cũng xác nhận mình là người đầu tư tài chính, sản xuất MV và là chủ tài khoản kênh YouTube Noo Phước Thịnh, chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của MV.

HĐXX nhận định căn cứ giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả do Cục Bản quyền Hoa Kỳ cấp và kết luận giám định ngày 15/6/2022 của cơ quan giám định thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi có sao chép trực tiếp một phần bản ghi âm The Way khi chưa được phép của chủ sở hữu quyền.

Căn cứ các hợp đồng hợp tác, lời khai của các bên và tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, HĐXX có đủ cơ sở xác định ông Lê Tuấn Khanh mới là chủ sở hữu MV và kênh YouTube liên quan. Phía ông Zack Hemsey không cung cấp được chứng cứ chứng minh Noo Phước Thịnh là người sử dụng hoặc khai thác bản ghi âm The Way.

HĐXX kết luận ca sĩ Noo Phước Thịnh không phải là chủ thể xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với bản ghi âm The Wa y. Việc ông Zack Hemsey yêu cầu Noo Phước Thịnh bồi thường thiệt hại và xin lỗi công khai là không có căn cứ chấp nhận.

HĐXX cũng nêu rõ trong trường hợp ông Zack Hemsey cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm thì có quyền khởi kiện ông Lê Tuấn Khanh bằng một vụ án dân sự khác theo quy định của pháp luật.