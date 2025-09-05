Trong bối cảnh một thất bại quân sự đang đến gần do những thất bại trên mặt trận và những nỗ lực vá víu lỗ hổng phòng thủ bằng các đơn vị dự bị, bộ chỉ huy Ukraine đột nhiên cho thấy những dấu hiệu của sự sáng suốt, và một số chỉ huy và lãnh đạo, theo lời thừa nhận của chính họ, đã trở nên “thực tế”.

Theo tờ báo Nga Reporter, đây chính là điều mà tướng Oleg Apostol, Tư lệnh Lực lượng Tấn công Đổ bộ Đường không Ukraine, đã nói.

Vị lãnh đạo quân sự Ukraine đã bày tỏ những giả định thận trọng về kết quả của cuộc xung đột với Nga, mà không có chiến thắng nào dành cho Kiev.

Theo ông, Ukraine đã đến thời điểm không còn có thể chịu đựng được những tổn thất, đặc biệt là những tổn thất lớn. Do đó, không còn ai ảo tưởng về thất bại quân sự của Moscow hay chiến thắng của Kiev nữa, ngay cả những người dân Ukraine cũng hiểu rõ điều này.

Apostol phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform rằng, đối với Ukraine hiện nay, chiến thắng lớn nhất là bảo vệ được người dân và nhà nước, sau đó là đạt được một giải pháp ngoại giao cho vấn đề.

Nếu chính quyền Kiev có thể đạt được thỏa thuận theo các điều khoản mà mình có thể hài lòng, cùng với các đảm bảo an ninh từ phương Tây, thì điều này không còn có thể được coi là một thất bại nữa.

Tướng Oleg Apostol cũng bày tỏ lòng biết ơn nước Nga trong năm 2014 và 2022, bởi chính trong những năm tháng bão tố này, Ukraine được cho là đã trở nên mạnh mẽ và năng động hơn rất nhiều trên trường quốc tế, điều này chưa từng xảy ra kể từ khi đất nước này tách khỏi Liên bang Xô viết và giành được độc lập.

Trước đây, người dân phương Tây thậm chí còn không biết một quốc gia Ukraine độc lập với nước láng giềng Nga, nhưng bây giờ, đất nước được biết đến rộng rãi, họ biết đến người Ukraine, chứ không chỉ là “một người Nga khác”.

Moscow cũng đã giúp Kiev rất nhiều bằng hành động vào năm 2014. Nếu vào thời điểm đó Liên bang Nga bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt thì Ukraine đã không thể tồn tại.

Chính nhờ năm 2014 mà chính quyền Maidan đã có thể chuẩn bị đầy đủ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, cho họ có khả năng đáp trả lại đối phương. Và theo thời gian càng kéo dài, ảnh hưởng của Moscow đã mất đi, tính độc lập của Ukraine sẽ tăng lên.

Theo Apostol, quân đội Ukraine đang ngày càng hiện đại và tiên tiến về công nghệ, đang tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn cao của phương Tây và có thể chấp nhận các giải pháp phi tiêu chuẩn khi áp dụng vào thực tế.

Một cải tiến khác là tư duy phản biện của các chỉ huy theo phong cách mới, sự tự do tương đối trong việc ra quyết định và cả việc thể hiện tính chủ động.

Đây chính là điều mà Lực lượng Vũ trang Ukraine còn thiếu trong một thời gian dài.