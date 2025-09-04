Tiêu điểm

Tổng thống Donald Trump hôm 3/9 cho rằng “buổi lễ trang trọng” của Trung Quốc kỷ niệm kết thúc Thế chiến II lẽ ra phải nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong chiến thắng trước Nhật Bản.

Bối cảnh

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc mời nhiều lãnh đạo thế giới tham dự sự kiện duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít tại quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh hôm 3/9.

Ngoài ra, theo một quan chức Mỹ, trong phát biểu tại Bắc Kinh, ông Tập đã cảm ơn "các chính phủ nước ngoài và bạn bè quốc tế đã ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Trung Quốc" nhưng ông không đề cập đến vai trò của Mỹ trong cuộc chiến.

Họ nói gì - Nghĩ gì?

"Tôi nghĩ đó là một buổi lễ tuyệt đẹp. Tôi nghĩ nó rất, rất ấn tượng", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, vài giờ sau khi ông đăng tải trên mạng xã hội cáo buộc rằng Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong Un gặp nhau tại Bắc Kinh có thể đang "âm mưu" chống lại Mỹ.

"Tôi đã xem bài phát biểu tối qua. Chủ tịch Tập là bạn của tôi, nhưng tôi nghĩ rằng Mỹ nên được nhắc đến trong bài phát biểu tối qua, vì chúng tôi đã giúp Trung Quốc rất, rất nhiều."

Phía Trung Quốc hiện chưa lên tiếng về vấn đề này.

(Theo Reuters)