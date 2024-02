Tướng Ukraine biết tin sa thải qua truyền thông

Theo The New Voice of Ukraine, cựu Tư lệnh Lực lượng Liên hợp thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, Trung tướng Serhiy Nayev cho biết, ông "nhận được" sắc lệnh sa thải của Tổng thống Volodymyr Zelensky thông qua giới truyền thông.

"Tôi đã biết về việc tôi bị sa thải khỏi chức vụ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, chức vụ mà tôi đã giữ từ năm 2020, từ các phương tiện thông tin đại chúng", tướng Nayev viết trong một bài đăng trên Telegram ngày 11/2.

Tướng Ukraine Serhiy Nayev. Ảnh: ЗСУ



"Đây là thời điểm khó khăn. Một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử Ukraine. Và cùng với các bạn, chúng tôi đã vượt qua con đường này một cách xứng đáng".

Tướng Nayev đã gửi cảm ơn toàn thể quân đội Ukraine vì sự phối hợp và nỗ lực chung cũng như sự tin tưởng và ủng hộ của họ.

Và người thay thế vị trí của tướng Nayev là tướng Yury Sodol, người giữ chức Tư lệnh Thủy quân lục chiến kể từ năm 2018.

Ukraine thay thế loạt chỉ huy cấp cao

Ngoài vị trí Tư lệnh Lực lượng liên hợp, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã bổ nhiệm loạt chỉ huy mới của Lực lượng trên bộ, Lực lượng tấn công trên không và Lực lượng phòng thủ lãnh thổ.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Oleksandr Pavliuk đã được bổ nhiệm làm chỉ huy mới của Lực lượng Lục quân.

Trước đây, vị trí này do tướng Oleksandr Syrskyi, người vừa được bổ nhiệm làm tân Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, nắm giữ.

Thiếu tướng Maksym Myrhorodskyi cũng bị cách chức Tư lệnh Lực lượng Tấn công trên không và người thay thế là Chuẩn tướng Ihor Skybyuk.

Tướng Ihor Plakhuta được bổ nhiệm làm chỉ huy mới của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine.

Sự luân chuyển trong giới lãnh đạo quân sự của Ukraine bắt đầu vào ngày 8/2 với việc sa thải Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny.

Nhiều tháng trước khi ông Zaluzhny bị sa thải đã có tin đồn về xung đột giữa ông này và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Sau khi bị sa thải, Zaluzhny đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine.

Cố vấn Văn phòng Tổng thống Mykhailo Podolyak giải thích việc sa thải là cần thiết để sửa đổi chiến lược và chiến thuật sau phản công thất bại của lực lượng Ukraine trước Nga vào năm 2023.