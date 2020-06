Tướng Tô Ân Xô: Không có việc tự mua dao, mua thớt đưa vào hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải để làm vật chứng

Tối nay (15/6), TTXVN/Vietnamplus đã đăng tải bài phỏng vấn Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh Văn phòng và là Người phát ngôn Bộ Công an về quan điểm của Bộ Công an) liên quan vụ án Hồ Duy Hải. Trong đó, hàng loạt tình tiết được tướng Xô trả lời cặn kẽ, như căn cứ chính để xác định Hồ Duy Hải phạm tội; Lý do không điều tra về Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Mi Sol; Về ý kiến cho rằng có mâu thuẫn về việc sử dụng thời gian của Hồ Duy Hải...

Theo thông tin Thiếu tướng Tô Ân Xô trả lời TTXVN, kết quả thẩm định độc lập của Bộ Công an xác định: Lời khai nhận tội của Hồ Duy Hải phù hợp kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả khám nghiệm tử thi, kết quả thực nghiệm điều tra, lời khai nhân chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án; Có đủ chứng cứ xác định Hồ Duy Hải là thủ phạm giết chị Hồng, chị Vân; Lấy tiền, sim card, điện thoại của Bưu điện và nữ trang của chị Hồng, chị Vân tại Bưu điện Cầu Voi ngày 13/1/2008.

Hành vi của Hồ Duy Hải đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" và "Cướp tài sản" được quy định trong Bộ Luật hình sự.

Về căn cứ chính để xác định Hồ Duy Hải phạm tội, tướng Xô nói, tập trung vào các nhóm vấn đề như: Số điện thoại di động Hải gọi đến bưu điện Cầu Voi thể hiện Hải có mối quan hệ với các nạn nhân; Xe máy Dream mà Hải sử dụng làm phương tiện đi đến bưu điện Cầu Voi gây án phù hợp với lời khai và mô tả của nhân chứng Định Vũ Thường; Hiện trường được Hải khai báo, mô tả chi tiết, trong đó có những chi tiết mà nếu không phải là người có mặt trực tiếp tiếp cận hiện trường thời điểm xảy ra vụ án thì không thể biết.

Ngoài ra, các dấu vết trên cơ thể 2 nạn nhân phù hợp với lời khai của Hồ Duy Hải về việc sử dụng hung khí, động tác, diễn biến quá trình gây án mà nếu không phải thủ phạm thì không thể biết và khai báo phù hợp với biên bản khám nghiệm tử thi.

Theo tướng Xô, về tài sản nạn nhân mất đều phù hợp với lời khai của Hải. Đáng chú ý, dây chuyền Hải lấy của nạn nhân Vân không có mặt, khi khám nghiệm tử thi thấy mặt dây chuyền dính trên cổ áo chị Vân. Từ lời khai của Hải và việc sử dụng số tiền lấy được để chơi số lô, Cơ quan điều tra mở rộng điều tra vụ án, khởi tố thêm 9 đối tượng về tội đánh bạc và đã đưa ra xét xử, các đối tượng đánh bạc đều nhận tội như lời khai của Hải.

PV TTXVN đặt câu hỏi về việc, một số thông tin trên mạng xã hội và cả ý kiến phát biểu của một số cá nhân cho rằng, cơ quan điều tra ra chợ mua dao, mua thớt đưa vào hồ sơ để làm vật chứng vụ án. Thiếu tướng Tô Ân Xô nói, thông tin này là hoàn toàn sai sự thật, làm dư luận hiểu sai về hoạt động của cơ quan điều tra.

Tướng Xô trả lời: "Cần lưu ý, đây là vụ án truy xét, khi vụ án xảy ra chưa xác định được thủ phạm, chưa rõ động cơ mục đích, hung khí, phương tiện gây án, chỉ sau 2 tháng mới điều tra làm rõ được.

Về cái thớt và con dao: Ban đầu Cơ quan điều tra chưa thu thập được là do tại thời điểm đó, điều tra viên và những người tham gia khám nghiệm chưa có thông tin, không hình dung được cái thớt là hung khí gây án (mặc dù cái thớt đã được ghi nhận trong bản ảnh hiện trường vụ án); còn con dao được dấu sau tấm bảng nên không phát hiện được.

Sau khi khám nghiệm, hiện trường vụ án rất tang thương nên Bưu điện đã thuê người dọn dẹp và đốt các vật dụng liên quan, trong đó có con dao và cái thớt, do đó không thể truy tìm lại. Cơ quan điều tra đã cho nhân chứng là những người thu dọn hiện trường mua và cung cấp cái thớt và con dao tương tự để nhận dạng vật tương tự.

Quá trình điều tra, Hải đã chủ động khai báo về con dao, cái thớt dùng làm hung khí gây án phù hợp với lời khai của những người dọn hiện trường, Cơ quan điều tra cho Hải nhận dạng vật tương tự, Hải nhận dạng con dao và cái thớt nêu trên có điểm tương tự con dao, cái thớt Hải sử dụng làm hung khí gây án.

Như vậy, có cái thớt, con dao do những người làm chứng giao cho Cơ quan điều tra để nhận dạng vật tương tự hung khí gây án (không phải là vật chứng của vụ án), qua đó làm sáng tỏ đặc điểm hung khí gây án để đánh giá lời khai của Hải với các dấu vết tại hiện trường, tử thi. Việc này củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội và phù hợp quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Không có việc tự mua dao, mua thớt đưa vào hồ sơ vụ án để làm vật chứng".

Về lý do cơ quan điều tra không điều tra về Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Mi Sol, tướng Xô nói, Nguyễn Hữu Nghị là người trước đây có quan hệ tình cảm với chị Hồng (không phải Nguyễn Văn Nghị như báo chí phản ánh) và Nguyễn Mi Sol, bạn trai của chị Hồng là những người đầu tiên được triệu tập ngay sau khi vụ án xảy ra. Kết quả xác minh cho thấy, không có căn cứ xác định Sol và Nghị liên quan đến vụ án nên cơ quan điều tra loại khỏi diện nghi vấn.

Hồ Duy Hải trong một lần hầu tòa.

Ngay trước đó, tại nghị trường Quốc hội sáng nay (15/6), Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã cung cấp một số thông tin, chứng cứ liên quan vụ án Hồ Duy Hải. Ông Bình khẳng định, về chứng cứ chứng minh Hồ Duy Hải phạm tội, cơ quan điều tra cho Hải mô tả hiện trường. Kết quả, bị cáo đã mô tả chính xác về địa điểm phạm tội, trong đó có 2 điểm đáng lưu ý là cách bố trí, đồ đạc trong phòng ngủ của Hồng.

"Vị trí của những đồ vật như gấu bông, cốc nước, con dao, túi trái cây… là những vật có thể thay đổi vị trí mỗi ngày nhưng Hải đều mô tả đúng ở vị trí hôm xảy ra vụ án. Nếu không có mặt ở hiện trường khi đó thì Hải không thể biết những vấn đề này", ông Bình nêu.



Ông Bình dẫn ra nhiều lời khai của chính bị cáo Hải, kết luận giám định pháp y cũng như nhận định của các cơ quan tố tụng. Có những yếu tố liên quan đến tài sản cướp được mà thực tế tại thời điểm khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra không thể biết, chỉ khi Hải khai nhận thì đúng với mô tả về đồ vật mà hai nạn nhân có. Hải cũng thông tin chính xác về nơi tiêu thụ tài sản lấy được, trong đó có những chi tiết cơ quan tố tụng xét thấy phù hợp.



Theo Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, khi khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra không thể biết cái thớt là hung khí. Đến khi bị bắt, Hải khai lấy thớt đập đầu nạn nhân, nhưng quá trình khám nghiệm đồ vật này đã bị dọn đi.

Về con dao, Hải khai là dắt ở tường và chỉ có Hải mới biết con dao này. Khi khám nghiệm hiện trường, ông Bình cho biết có 3 dân phòng tham gia khám nghiệm đã vứt con dao đi, cơ quan điều tra tìm không được nên cho 3 dân phòng mô tả dao này.

Ông Bình thông tin, việc mua dao, thớt, vật tương tự là để nhận diện xem có đúng có dao ở hiện trường và sử dụng làm hung khí hay không, để hàng loạt dao thì Hải chỉ nhận diện một con dao làm hung khí. Quá trình Hải khai lúc ngắn lúc dài, nhưng khi nhận diện thì đúng cái dao mà 3 anh dân phòng đã vứt đi và dọn ở phòng đó.

"Hải có 25 lời khai nhận tội trong đó lời khai đầu tiên do Hải tự viết ra. Trong quá trình ở những thời điểm quan trọng, Hải đều thừa nhận kết luận điều tra là đúng, cáo trạng Viện Kiểm sát cũng nhận là đúng và kết thúc phiên tòa gửi đơn cho Chủ tịch nước thì cũng không kêu oan và người kêu oan là mẹ của Hải", ông Bình nói và cho hay, còn nhiều chứng cứ khác trong thời gian ngắn không thể thông tin được.

(Lược theo TTXVN và tổng hợp)