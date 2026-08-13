Tướng Quân đội Đức: Nga đang tìm kiếm điểm yếu của phòng không châu Âu bằng UAV

Nga thường xuyên sử dụng máy bay không người lái để do thám các hệ thống phòng không ở châu Âu và tìm ra những điểm yếu có thể khai thác.

Nhận định trên đã được Tổng Thanh tra Quân đội Đức - Tướng Carsten Breuer phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tờ Wall Street Journal (WSJ). Theo ông Breuer, Nga cũng đang cố gắng gây bất ổn cho các chính phủ và thể chế châu Âu.

"Những cuộc tấn công kết hợp diễn ra hàng ngày ở các nước NATO, đặc biệt là ở sườn phía Đông. Nga đang thử thách chúng ta và quan sát cách Liên minh phản ứng để cải thiện chiến thuật cho một cuộc xung đột trong tương lai", ông Breuer nói.

Vị tướng người Đức nhận định Nga đang chuyển đổi nền kinh tế và quân sự của mình để chuẩn bị cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn với phương Tây, ngay cả khi cuộc chiến chống Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Nga có thể sẽ thử nghiệm khả năng phòng thủ tập thể của NATO bằng cách phát động cuộc tấn công vào một trong các quốc gia thành viên của Liên minh trong khoảng thời gian từ mùa Thu năm nay đến năm 2029.

Giới chức quân sự Mỹ đang xem xét nhiều kịch bản khác nhau, từ một cuộc tấn công mạng và các hoạt động phối hợp, đến một cuộc xâm lược cục bộ vào lãnh thổ một quốc gia nằm ở sườn phía Đông của NATO.

Trước đây, Mỹ tin rằng Tổng thống Putin sẽ không khiêu khích một quốc gia đồng minh chừng nào Nga còn tiếp tục tiến hành chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên đánh giá đó đã thay đổi vào đầu năm nay.

Nga liên tục do thám phòng không châu Âu.

Trong những năm gần đây, các chuyến bay của máy bay không người lái không rõ nguồn gốc đã được ghi nhận ở nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt là gần hoặc trên các cơ sở quân sự cũng như cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Tuần trước, 6 chuyến bay của máy bay không người lái đã được ghi nhận trên một căn cứ của Quân đội Đức, nơi các hệ thống phòng không Patriot đang được bảo trì và sửa chữa.

Tháng 11 năm ngoái, Quân đội Hà Lan đã nổ súng vào các máy bay không người lái được phát hiện trên bầu trời căn cứ không quân Volkel ở phía Đông nước này. Tháng sau, 2 tiêm kích F-35 đã cất cánh để chặn một máy bay không người lái xâm nhập không phận Hà Lan.

Cũng trong tháng 11/2025, 3 máy bay không người lái " cỡ lớn" không xác định đã được phát hiện trên căn cứ không quân Kleine-Brogel ở Bỉ, nơi cất giữ bom hạt nhân B61.

Lực lượng vũ trang nước này sau đó đã nhận lệnh bắn hạ bất kỳ chiếc UAV lạ nào bay trên các cơ sở quân sự.

Hiện những đơn vị Quân đội Đức đã đến Bỉ để giúp chống lại nguy cơ từ UAV không xác định.