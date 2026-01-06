Lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu.

Hãng thông tấn Izvestia dẫn lời tướng Nicolas Richoux, cựu chỉ huy Lữ đoàn Thiết giáp số 7 của Lực lượng Vũ trang Pháp, cho rằng các đồng minh của Mỹ tại châu Âu phải cân nhắc tấn công để chống lại chính người Mỹ.

Vào ngày 4 tháng 1, Katie Miller, vợ của Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, đã đăng tải một hình ảnh trên mạng xã hội X về bản đồ Greenland được tô màu theo màu cờ Mỹ.

"Tôi tin rằng chúng ta nên chiến đấu chống lại người Mỹ. Nếu cuối cùng họ kiểm soát được lãnh thổ của thành viên trong liên minh quân sự NATO, họ nên được coi là những kẻ phản diện trong lịch sử", tướng Richoux nói.

Đồng minh của Mỹ có thêm lý do để lo lắng khi truyền thông Anh tiết lộ rằng, Iran và Đan Mạch có thể là mục tiêu tiếp theo của Mỹ sau Venezuela.

"Những sự kiện diễn ra ở Venezuela sẽ ngay lập tức khiến chính phủ các nước như Iran và Đan Mạch lo ngại, những nước mà ông Trump đã bày tỏ sẵn sàng có hành động quyết liệt", tờ báo Anh The Guardian, viết.

Theo bài báo, các hành động của Tổng thống Trump đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một thế giới nơi các phạm vi ảnh hưởng cạnh tranh nhau, và kết quả của cuộc đấu tranh sẽ được quyết định bởi sức mạnh quân sự và sự sẵn sàng sử dụng nó.

Ông Trump còn thẳng thắn tuyên bố Mỹ cần Greenland cho mục đích phòng thủ, khiến Thủ tướng Đan Mạch kêu gọi ông ngừng đe dọa đồng minh.

"Chúng ta thật sự cần Greenland cho mục đích phòng thủ", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 4 tháng 1 và cho rằng hòn đảo thuộc Đan Mạch "đang bị chiến hạm Nga và Trung Quốc bao vây".

Khi được hỏi liệu chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có cho thấy Mỹ sẵn sàng hành động quân sự để kiểm soát Greenland hay không, ông Trump đáp rằng điều này "sẽ do những người khác quyết định".

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen sau đó tuyên bố ý tưởng cho rằng Washington cần kiểm soát Greenland là hoàn toàn vô lý, khẳng định Mỹ "không có quyền sáp nhập bất cứ nơi nào trong ba vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch".

"Tôi mạnh mẽ kêu gọi Mỹ ngừng đưa ra những lời đe dọa nhằm vào đồng minh thân thiết trong lịch sử, cũng như đối với một vùng lãnh thổ và dân tộc khác, những người tuyên bố họ không phải để bán", bà Frederiksen cho hay.

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố muốn Mỹ mua lại đảo Greenland từ Đan Mạch và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đạt mục tiêu.

Đan Mạch đã tìm cách hàn gắn mối quan hệ với Greenland trong năm 2025, đồng thời nỗ lực giảm căng thẳng với chính quyền Tổng thống Trump bằng cách đầu tư vào năng lực phòng thủ ở Bắc Cực để giải quyết những chỉ trích của Mỹ về vấn đề an ninh.

Mỹ duy trì một căn cứ quân sự ở Greenland kể từ Thế chiến II. Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã đến thăm căn cứ này hồi tháng 3 năm 2025 và kêu gọi người dân Greenland "đạt thỏa thuận với Mỹ".