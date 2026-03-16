Máy bay F-16.

Máy bay của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tránh đối đầu trực tiếp với máy bay quân sự Nga.

Thay vào đó, chúng chủ yếu được sử dụng để phóng tên lửa từ các khu vực xa tiền tuyến hoặc tìm cách đánh chặn drone và tên lửa của Nga.

Đây là nhận định của Thiếu tướng về hưu Leonid Ivlev, hiện là nghị sĩ Nga đại diện cho Crimea, trong cuộc trao đổi với TASS.

Ông Ivlev cho biết: “Phi công Ukraine tránh giao chiến trên không. Những chiếc F-16 vốn được ca ngợi nhiều nhưng chúng thậm chí không tiến vào vùng tiêu diệt. Chúng chỉ lượn vòng trên lãnh thổ Ukraine, phóng một quả tên lửa rồi rút lui. Hoặc thường xuyên được dùng để nhắm vào drone Nga. Họ cố gắng bắn hạ tên lửa Iskander, nhưng thất bại vì tốc độ siêu vượt âm khiến tên lửa Nga ngoài tầm với”.

Máy bay phương Tây và Sukhoi của Nga

Theo ông Ivlev, các máy bay do phương Tây cung cấp cho Ukraine, đặc biệt là F-16, kém xa dòng Sukhoi của Nga như Su-30 và Su-35S. Máy bay Nga được trang bị hệ thống ngắm hiện đại hơn, tên lửa tầm xa hơn và vũ khí có khả năng tiêu diệt mục tiêu rộng hơn.

“Khoa học quân sự và công nghiệp của chúng ta đang cung cấp vũ khí ngày càng chất lượng cho binh sĩ Nga, giúp đạt được thành công trên chiến trường,” ông Ivlev nhấn mạnh.

Do trang bị kém hiệu quả, ngay cả những phi công giàu kinh nghiệm của Ukraine cũng thất bại khi đối đầu trực tiếp với máy bay Nga.

Ông dẫn chứng: "Trong tháng 3, chỉ huy một lữ đoàn không quân chiến thuật của Ukraine đóng tại sân bay Zhitomir (Ozernoye), vốn là một phi công kỳ cựu, đã bị bắn hạ trong trận không chiến".

Chất lượng huấn luyện phi công Ukraine

Ông Ivlev cũng chỉ ra chất lượng huấn luyện phi công Ukraine còn nhiều hạn chế.

Hiện nay, họ được đào tạo bởi các giảng viên phương Tây tại nhiều quốc gia: Ở Pháp với máy bay Mirage, ở Anh với trực thăng, ở Hà Lan với F-16, và cả ở Romania.

Ông nhận xét: “Trước đây họ còn được đào tạo tại Trường bay Kharkov, nhưng giờ lại phải sang Romania. Romania có phải là cường quốc hàng không đâu. Dù có giảng viên NATO, nhưng đó là chuyện hoàn toàn khác”.

Theo TASS, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất phần lớn máy bay trong 2 năm đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt: Khoảng 90% trực thăng và hơn 80% máy bay bị phá hủy trong các năm 2022 và 2023. Không quân Ukraine cũng mất 85 tiêm kích Su-27 kể từ khi chiến dịch bắt đầu.