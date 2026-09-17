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Tướng Knighton: Đây là 'thời điểm nguy hiểm nhất' của Anh

Hoàng Vân
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Tham mưu trưởng Quân đội Anh - tướng Richard Knighton cho biết, trong sự nghiệp 35 năm của mình, đây là thời điểm nguy hiểm nhất của đất nước.

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Tham mưu trưởng Quân đội Anh, tướng Richard Knighton.

“Trong 35 năm làm việc, đây là giai đoạn nguy hiểm nhất của đất nước mà tôi từng trải qua. Những rủi ro và mối đe dọa đối với Anh còn lớn hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ Chiến tranh Lạnh”, tướng Knighton nói.

“Trong hai thập kỷ qua, chúng ta chỉ chuẩn bị cho những cuộc chiến ngắn và những xung đột có phạm vi giới hạn.

Tuy nhiên, điều chúng ta cần lúc này là chuẩn bị cho những cuộc xung đột tiềm tàng lớn hơn và kéo dài hơn, như chúng ta đã thấy ở Ukraine”, ông lưu ý.

Tướng Anh cũng lập luận, khi một môi trường an ninh trở nên cạnh tranh và bất ổn hơn, tác động của nó không dừng lại ở góc độ quân sự hay nội bộ lực lượng vũ trang, mà sẽ định hình lại toàn bộ cấu trúc xã hội và chính sách của một đất nước.

“Điều quan trọng là xã hội và tất cả chúng ta cần nhận thức và hiểu điều đó, khi đó, chúng ta cần đưa ra những lựa chọn và ưu tiên khác nhau”, ông nói.

Những bình luận của Tham mưu trưởng Quân đội thể hiện lời kêu gọi thay đổi toàn diện hơn trong cách tiếp cận an ninh quốc gia của Anh, chứ không chỉ đơn thuần là tăng cường trang thiết bị quân sự.

Tướng Anh đồng thời nhấn mạnh, UAV và hệ thống tự hành là những công nghệ có khả năng định hình lại chiến tranh.

Ông nhận định, những hệ thống như vậy “sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong tương lai của chiến tranh, và Anh cần phải “đầu tư nhiều hơn, tăng cường năng lực của mình”.

Theo Londonlovesbusiness
Tags

Richard

quân đội Anh

chiến tranh lạnh

UAV

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