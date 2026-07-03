Tướng Iran xuất hiện tại tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei sau nhiều tháng 'ở ẩn'

Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau nhiều tháng khi Tehran chuẩn bị cho lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Những bức ảnh được truyền thông nhà nước Iran đăng tải trực tuyến cho thấy tướng Ahmad Vahidi tham dự một cuộc họp về tang lễ của ông Khamenei, sau đó ngồi cạnh quan tài của ông trong một buổi lễ nhỏ hơn do chính quyền Iran tổ chức vào tối 2/7, gần nhà cũ của nhà Lãnh tụ tối cao ở trung tâm Tehran.

Các chuyên gia cho rằng ông Vahidi đã trở thành một nhân vật chủ chốt trong việc định hình lập trường cứng rắn của Iran khi đàm phán về khả năng chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Mỹ. Ông được cho là thành viên của một nhóm nhỏ có liên hệ trực tiếp với Lãnh tụ tối cao mới của Iran - Mojtaba Khamenei, người vẫn chưa xuất hiện sau khi được cho là bị thương trong các cuộc không kích của Israel.

Bản thân ông Vahidi cũng không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 8/2, vài tuần trước khi chiến tranh bắt đầu.

Tướng Ahmad Vahidi ngồi cạnh quan tài cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. (Ảnh: AP)

Cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và một số thành viên trong gia đình đã thiệt mạng ngay khi Israel và Mỹ bắt đầu tấn công vào Iran ngày 28/2. Truyền thông nhà nước đã chiếu hình ảnh quan tài của ông Khamenei được phủ một lá cờ đỏ với chữ viết tay màu trắng “Ya Hussein”, một cụm từ của người Shia để tưởng nhớ sự tử vì đạo của cháu trai nhà tiên tri Muhammad vào thế kỷ thứ 7.

Sáng 3/7, lực lượng an ninh đã khiêng quan tài của ông Khamenei vào Đại Thánh đường ở Tehran. Các lãnh đạo tôn giáo đã đi ngang qua quan tài của ông Khamenei, cũng như những người thân khác trong gia đình ông đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, bao gồm cả cháu gái 14 tháng tuổi của ông - Zahra Mohammadi Golpayegani.

Quan tài của ông Ali Khamenei và các thành viên trong gia đình. (Ảnh: AP)

Các chức sắc tôn giáo đến viếng ông Ali Khamenei. (Ảnh: AP)

Bắt đầu từ ngày 4/7, Iran sẽ tổ chức tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, và thi hài của ông sẽ được đưa đến các thành phố lớn ở cả Iran và nước láng giềng Iraq, trước khi được an táng tại Mashhad.