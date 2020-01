Tướng Iran bị ám sát trên lãnh thổ, Iraq lập tức cân nhắc "đuổi" quân đội nước ngoài

Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết yêu cầu chính phủ nước này ngừng cho phép quân đội nước ngoài đồn trú. Động thái được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành không kích khiến Qassem Soleimani, tướng cấp cao của Iran thiệt mạng.

Theo đó, nghị quyết mới đề nghị chính phủ Iraq hủy bỏ yêu cầu hỗ trợ quân sự từ liên minh do Mỹ dẫn đầu, vốn được đưa ra để đối phó với tình trạng trỗi dậy của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS. Trong bối cảnh hiện tại, khi IS đã suy yếu và bị đánh bại, Iraq không còn cần quân đội nước ngoài hiện diện và có thể đóng cửa không phận của mình.

Theo Press TV, một số lực lượng quân đội phương Tây vẫn có thể lưu lại với mục đích huấn luyện. Tuy nhiên, lãnh đạo quân đội Iraq phải báo cáo lại số lượng chuyên gia hướng dẫn nước ngoài.



Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iraq cho hay, Baghdad đã khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hành vi vi phạm chủ quyền của phía Mỹ.

Phát biểu trong phiên họp quốc hội khẩn cấp ngày 5/1, Thủ tướng Iraq Adil Abdul Mahdi cho biết phía Mỹ đã thông báo cho quân đội Iraq về cuộc không kích dự kiến chỉ vài phút trước khi thực hiện. Ông Mahdi nhấn mạnh rằng, chính phủ của ông đã từ chối cho phép Washington tiến hành chiến dịch.

Thủ tướng tạm quyền của Iraq nhận định: Sau vụ tấn công vừa qua, rõ ràng việc chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Iraq là phù hợp với lợi ích của cả Mỹ và Iraq.

Đánh giá về quyết định của quân đội Iraq, chuyên gia chính trị Andre Vltchek cho rằng, đây là "một diễn biến lớn", không chỉ với Iraq mà còn với toàn bộ khu vực. Tuy nhiên, theo ông Vltchek, đây sẽ là một quá trình khó khăn.

"Chúng tôi chưa bao giờ thấy quân đội Mỹ rút đi chỉ bởi vì Quốc hội nước sở tại bỏ phiếu yêu cầu họ làm như vậy. Thế nên, không dễ gì để Iraq có thể chia tay với quân đội Mỹ và NATO", Vltchek nhận định với RT.