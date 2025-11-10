Kế hoạch tái vũ trang của Đức sẽ tiêu tốn 377 tỷ Euro (440 tỷ USD) (Ảnh: Getty Images)

Trung tướng Alexander Sollfrank - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Đức - cảnh báo rằng Nga có thể sớm phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào NATO nếu việc tăng cường quân sự của Moscow tiếp tục không được kiểm soát.

"Bất chấp cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra, Nga vẫn sở hữu tiềm lực quân sự rất lớn" - Trung tướng Sollfrank phát biểu tại hội nghị thường niên của quân đội Đức (Bundeswehr) ở Berlin - "Điều đó có nghĩa là Nga hiện có khả năng thực hiện một cuộc tấn công giới hạn trong khu vực vào lãnh thổ NATO".

Theo ông Sollfrank, Điện Kremlin đang tái thiết lực lượng bộ binh, pháo binh và máy bay không người lái, đồng thời có kế hoạch mở rộng quân số thường trực lên 1,5 triệu binh sĩ.

"Sau khi cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine kết thúc và nếu việc tái vũ trang của nước này tiếp tục không được kiểm soát, một cuộc tấn công quy mô lớn vào NATO có thể trở nên khả thi - và sẽ sớm thôi" - ông nói - "Điều đó có nghĩa là chúng ta phải đối phó với khả năng bị tấn công, dù muốn hay không. Và hơn thế nữa, chúng ta không còn thời gian để ứng phó".

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tướng Alexander Sollfrank (Ảnh: Global Look Press)



Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Đức đã trình bày "Kế hoạch Chiến dịch Đức" - một kế hoạch phòng thủ quốc gia mới phù hợp với chiến lược khu vực của NATO, như một bản thiết kế răn đe của đất nước. Kế hoạch vạch ra cách thức tối đa 800.000 quân đồng minh có thể di chuyển qua Đức trong vòng 180 ngày để củng cố sườn phía Đông của NATO nếu chiến tranh với Nga xảy ra.

"Đó không phải là một kế hoạch chiến tranh mà là một kế hoạch phòng ngừa chiến tranh cốt lõi" - ông Sollfrank nói.

Ông chỉ ra thực trạng gia tăng các cuộc tấn công và phá hoại hỗn hợp nhắm vào Đức và các nước láng giềng - bao gồm việc phát hiện máy bay không người lái, các sự cố hải quân và can thiệp dưới nước. Điều này là bằng chứng cho thấy Moscow đã và đang thử nghiệm khả năng phòng thủ của châu Âu.

"Răn đe chỉ hiệu quả nếu nó đáng tin cậy" - ông Sollfrank tuyên bố - "Chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu để không phải chiến đấu".