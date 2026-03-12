HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tưởng chỉ vi phạm giao thông, CSGT phát hiện đối tượng lộ thêm hành vi nguy hiểm

CA LINH |

Phát hiện lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, đối tượng liền tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị khống chế ngay sau đó.

Công an phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long vừa bắt giữ đối tượng Trần Quốc Nghiêm (SN 1995) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

CSGT Vĩnh Long phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Quốc Nghiêm bị bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 9-3, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên đường 14/9 (phường Thanh Đức) thì phát hiện Nghiêm điều khiển xe mô tô có biểu hiện vi phạm nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Lúc này, Nghiêm không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy về hướng phường Phước Hậu. Đối tượng sau đó bị các chiến sĩ CSGT khống chế, bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên người Nghiêm có cất giấu 1 bịch ni-lông chứa chất màu trắng (nghi là chất ma túy) và một vật có đặc điểm giống súng và 4 viên đạn.

Tiến hành làm việc, Nghiêm khai nhận số chất tinh thể màu trắng trên là ma túy đá và thừa nhận vật trên là súng do đối tượng mua để sử dụng.

Xử phạt người đàn ông ở Thái Nguyên bình luận tiêu cực về bầu cử trên Facebook

Tags

công an tỉnh Vĩnh Long

Công an phường Phước Hậu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại