Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của ông N.V.B (SN 1971, trú tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) đăng tải bình luận có nội dung tiêu cực liên quan đến cuộc bầu cử .

Cụ thể, ông B đã bình luận dưới bài viết của tài khoản Facebook “Ai là Ai”. Bài viết này đăng tải thông tin và tóm tắt quá trình công tác của một đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Cơ quan chức năng làm việc với ông N.V.B. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Qua làm việc với cơ quan công an, ông B thừa nhận là người trực tiếp quản lý, sử dụng tài khoản Facebook và cũng là người đăng tải bình luận nêu trên.

Ông B cho biết việc bình luận được thực hiện mang tính bộc phát, thiếu suy nghĩ, chưa nhận thức đầy đủ về tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi. Nội dung bình luận có thể gây hiểu lầm trong dư luận và ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền liên quan đến cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích, ông B đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, nghiêm túc tiếp thu ý kiến và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an đã yêu cầu ông B gỡ bỏ toàn bộ nội dung bình luận không phù hợp trên mạng xã hội, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin trên mạng xã hội; tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm môi trường thông tin lành mạnh, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.