Theo tờ The Telegraph của Anh, trong những đường hầm ngầm bỏ hoang nằm sâu dưới lòng đất ở trung tâm thành phố London, trụ sở Bộ chỉ huy quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chỉ huy quân đội của mình trong một cuộc chiến giả lập với Nga.

Tại một khu vực được chiếu sáng đỏ của ga tàu điện ngầm Charing Cross, nơi luôn đóng cửa trước ánh mắt tò mò của công chúng, máy tính xách tay và màn hình video hiển thị việc triển khai Quân đội Nga và NATO, kế hoạch tấn công và sức mạnh tương đối của lực lượng hai bên.

Các binh sĩ mặc quân phục ở các hầm ngầm dưới lòng đất đang phân tích hàng núi dữ liệu để tìm ra điểm yếu trong bộ máy quân sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các binh sĩ tại trụ sở NATO do Anh dẫn đầu đã có trong tay một lượng thông tin khổng lồ, tiến hành tính toán được tương quan lực lượng và khả năng chiến thắng của hai bên và một chỉ huy của NATO đã kết luận: Châu Âu nên lo sợ sức mạnh của Quân đội Nga.

“Nếu so sánh binh lính dựa trên đặc điểm thể chất, sự khác biệt là không đáng kể và điều đó không làm tôi bận tâm. Tuy nhiên, người Nga dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, bởi thực tế là họ đã phải đối mặt và sống chung với chiến tranh trong một thời gian dài”, Trung tướng người Anh Mike Elviss cho biết.

Ông Mike Elviss chính là Tư lệnh Quân đoàn Phản ứng Nhanh Đồng minh (ARRC), một trong hai lực lượng phản ứng nhanh của NATO và có khả năng là lực lượng đầu tiên mà liên minh phương Tây sẽ triển khai chống lại quân đội Nga nếu họ cố gắng tấn công NATO.

Khi được triển khai đầy đủ, ARRC đặt tại Anh sẽ gồm khoảng 60.000 người, gồm các sư đoàn của Quân đội Anh, cũng như các đơn vị có quy mô tương đương từ Italia, Canada và Thụy Điển.

Trụ sở chính thường trực của ARRC nằm gần Gloucester, có khoảng 500 nhân viên, hơn một nửa trong số đó là công dân Anh, cùng với đại diện từ 21 quốc gia đối tác.

Theo viên tướng lục quân Anh, Quân đội Nga hiện nay nguy hiểm hơn đáng kể so với thời điểm họ phát động “Chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine cách đây hơn 4 năm.

“Họ đã quen với những thách thức trong 4 năm xung đột qua. Đây là một đối thủ đáng gờm”, viên tướng người Anh giữ chức vụ cao trong NATO khẳng định.

Ông nói thêm, hiện tại liên minh phương Tây vẫn chưa sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đội quân nào mà Nga có thể huy động chống lại NATO trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Tuy nhiên, các cuộc tập trận và phân tích quân sự làm dấy lên câu hỏi là: Chúng có liên quan gì đến những đường hầm cũ tại ga tàu điện ngầm Charing Cross?"

Theo Trung tướng Mike Elviss, trước khi làm bất cứ điều gì, lực lượng của NATO cần phải đảm bảo khả năng sống sót trước mối đe dọa của tên lửa đạn đạo.

Đầu não chỉ huy của NATO có thể trở thành mục tiêu hàng đầu của tên lửa tầm xa và máy bay không người lái Nga, nên cần phải đặt các trung tâm chỉ huy ở dưới lòng đất và phân tán lực lượng ra nhiều nơi khác nhau.

Do đó, cách đây không lâu, một sở chỉ huy quân đội điển hình với quy mô như thế này thông thường sẽ được đặt giữa một biển lều trên mặt đất, còn bây giờ thì nó nằm dưới lòng đất.