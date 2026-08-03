Tướng Ấn Độ: Xe tăng Zorawar là 'chìa khóa' phòng thủ trước Trung Quốc

Xe tăng hạng nhẹ Zorawar là phương tiện tác chiến đặc biệt của Ấn Độ, được tối ưu hóa để hoạt động trên vùng núi cao.

Quân đội Ấn Độ đặt ra những yêu cầu cao và đặc biệt đối với các phương tiện bọc thép của mình. Điều này là do điều kiện hoạt động khắc nghiệt mà chúng phải đối mặt.

Trung tướng về hưu A. B. Shivani đã thảo luận về triển vọng sử dụng xe tăng hạng nhẹ Zorawar do Ấn Độ phát triển, có khả năng hoạt động ở vùng cao nguyên Himalaya, trong một bài báo đăng trên ấn phẩm Bharat Shakti của Ấn Độ.

Với tư cách là chỉ huy lực lượng cơ giới của Ấn Độ, ông đã phát triển thiết kế cho loại xe này từ năm 2017. Vị tướng này khẳng định rằng xe tăng Zorawar "hoạt động ở vùng cao" là một yếu tố then chốt trong việc phòng thủ khu vực phía Bắc đất nước, vì đây là nơi có những ngọn núi cao nhất trên trái đất - dãy Himalaya.

Ông Shivani lưu ý việc bảo vệ biên giới phía Bắc của đất nước đòi hỏi quân đội phải có một nền tảng xe bọc thép hạng nhẹ đặc biệt, bởi vì các phương tiện thiết giáp hạng nặng không thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện như vậy.

Các nguyên mẫu của xe tăng Zorawar đã được thử nghiệm thành công trên địa hình núi cao hơn 4.200m so với mực nước biển. Việc thử nghiệm những thông số kỹ thuật của phương tiện mới trong điều kiện khắc nghiệt vẫn đang tiếp tục.

Xe tăng hạng nhẹ Zorawar được Ấn Độ phát triển trong một thời gian khá dài.

Xe tăng hạng nhẹ Zorawar có trọng lượng 25 tấn, được trang bị động cơ Cummins của Mỹ và tháp pháo John Cockerill 3105 do Bỉ sản xuất với pháo chính 105mm và súng máy.

Cỗ chiến xa đặc biệt nói trên được đặt tên để vinh danh nhà lãnh đạo quân sự Ấn Độ Zorawar Singh - người đã qua đời vào thế kỷ 19 trên vùng núi Tây Tạng.