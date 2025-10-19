Tuổi xế chiều của nữ nghệ sĩ từng là Đại úy, tiền bạc dư dả nhưng cô đơn

Thanh xuân cống hiến nhiều năm cho Đoàn Văn công Quân khu 7

Ca sĩ Hạ Châu, con gái của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, là một trong những giọng ca thuộc thế hệ đầu tiên của Đoàn Văn công Quân khu 7. Năm 1976, nghệ sĩ Hạ Châu thi tuyển vào Đoàn Văn công Quân khu 7.

Nữ nghệ sĩ cống hiến nhiều năm thanh xuân cho Đoàn Văn công Quân khu 7 - Ảnh: FBNV.

Chỉ một năm sau, bà được cử ra miền Bắc học tập tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn. Trong thời gian này, khi cuộc Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, Hạ Châu đã tham gia phục vụ chiến đấu tại Campuchia cùng Đoàn, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bà tiếp tục quay trở lại miền Bắc để tiếp tục con đường học tập. Trong suốt quá trình hoạt động tại Đoàn Văn công, Hạ Châu ngoài phục vụ văn nghệ cho các đồng chí còn tích cực tham gia vào công tác quản lý, điều hành nhiều sân khấu ngoài trời và trở thành một bầu show thành công.

Hạ Châu nhớ nhưng không hối tiếc quyết định xuất ngũ. Ảnh: FBNV.

Do ôm đồm nhiều việc, Hạ Châu bị quá tải, biết đến lúc phải đưa ra quyết định chọn lựa. Khoảng đầu thập niên 2000, bà xin xuất ngũ khi đang mang hàm Đại úy.

Dù vậy, Hạ Châu vẫn giữ quan hệ gắn bó với Đoàn Văn công Quân khu 7. Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 hàng năm, bà luôn về lại mái nhà xưa, gặp đồng đội ôn chuyện cũ và có mặt bất cứ khi nào Đoàn cần.

Hôn nhân 34 năm hạnh phúc nhưng chưa viễn mãn

Nghệ sĩ Hạ Châu kết hôn với chồng vào năm 1984. Ông xã bà là Đội trưởng Đội Quân nhạc Quân khu 7 và là một nghệ sĩ violon tài hoa, luôn thấu hiểu và ủng hộ sự nghiệp ca hát của bà.

Nữ ca sĩ an phận với những gì đang có. Ảnh: TL.

Sau khi từ giã sự nghiệp quân đội, chồng của nghệ sĩ Hạ Châu đảm nhận vị trí giám đốc tại một công ty con thuộc tập đoàn của em vợ. Tuy nhiên, căn bệnh gan mãn tính từ thời chiến tranh đã không cho ông nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống. Năm 2018, sự ra đi của ông để lại cho nghệ sĩ Hạ Châu nỗi mất mát to lớn. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc hôn nhân đẹp này là hai người không có con.

Sau khi chồng mất, Hạ Châu tiếp tục sống trong căn nhà được Cục Chính trị Quân khu 7 cấp ở đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM suốt thời gian dài.

Khoảng sau dịch Covid-19, các em gọi bà về sống chung tòa nhà ở quận Bình Tân (nay là phường Tân Tạo) vì lo chị Năm lớn tuổi, lỡ bệnh tật không ai chăm cũng như để chị em vui vầy tuổi xế chiều.

Sau khi suy tính, Hạ Châu quyết định bán căn nhà kỷ niệm mười mấy năm sống với chồng, gửi tiền vào ngân hàng rồi dọn về Bình Tân ở cùng các em.

Xế chiều, tiền bạc dư dả nhưng cô đơn

Hiện, Hạ Châu sống một mình trong tầng 2 và 3 một tòa nhà ở Bình Tân, TP.HCM. Tòa nhà này do ca sĩ Bích Thủy, tổng Giám đốc một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hóa chất và bất động sản sở hữu; nằm cạnh trụ sở tập đoàn.

Hạ Châu sống ở tầng 2, dành tầng 3 làm phòng thờ, kho chứa đồ và chỗ ngủ cho khách. Hàng ngày bà được em gái út là Bích Hương lui tới nấu cơm, thường xuyên ngủ lại.

Nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài với nghệ thuật ở tuổi U70 - Ảnh: Vietnamnet.

Thu nhập từ công việc, cùng với tiền lãi ngân hàng và lối sống giản dị giúp bà trang trải cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Dù vậy, bà vẫn đi diễn, thu âm và dạy nhạc vừa vui vừa giúp mình không bị trì trệ do tuổi già.

Hằng ngày, em gái út của bà thường xuyên lui tới nấu cơm và ngủ lại để tiện chăm sóc bà. Nhờ vậy, dù sống một mình nhưng bà không cảm thấy cô quạnh bởi luôn có người thân bên cạnh.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Ở đây tôi không thấy cô đơn, vì chỉ cần đi vài bước là gặp em và các cháu".

Bà vẫn được các em sang thăm nom, bầu bạn - Ảnh: Vietnamnet.

Sức khỏe bà tốt, gần như không đau bệnh ngoại trừ một số vấn đề tuổi già. Ngoài công việc, nghệ sĩ Hạ Châu còn có sở thích xem phim, đặc biệt là phim TVB, Hàn Quốc và Trung Quốc. Bà từng vì quá mê mệt một bộ phim đến mức thức trắng đêm để "cày".

Nữ nghệ sĩ cũng thích đi du lịch và từng đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, các nước châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.... Hiện tại, do tuổi cao nên bà chủ yếu đi du lịch trong nước.

Hạ Châu duy trì hoạt động thiện nguyện cùng Đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn do em gái Bích Thủy thành lập. Bà và em út Bích Hương cũng có hoạt động từ thiện riêng.

Ca sĩ Hạ Châu tuổi U70. Ảnh: FBNV.

Dù cuộc sống hiện tại khá viên mãn nhưng trong sâu thẳm, nghệ sĩ Hạ Châu vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng về những mất mát trong quá khứ. Tuy nhiên, với bản lĩnh và sự lạc quan, bà luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và công việc.