Nam nghệ sĩ cưới vợ đại gia, giờ là giám đốc bảo tàng, sở hữu bất động sản từ Việt Nam đến nước Anh

Đáp án đúng: D. Đồng tiền xương máu

Giải thích: Chi Bảo là một trong những gương mặt diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi bật nhất của Việt Nam từ cuối thập niên 1990 đến những năm 2010. Anh bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu và MC trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Vai diễn mang tính bước ngoặt, đưa tên tuổi của Chi Bảo đến gần với đông đảo khán giả và khẳng định vị thế của anh trong lòng công chúng chính là vai Thái trong bộ phim truyền hình Đồng tiền xương máu (phát sóng năm 1999).

Với ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm và lối diễn xuất tự nhiên, Chi Bảo đã hóa thân thành công vào nhân vật Thái – một thanh niên có chí hướng nhưng dần bị đồng tiền và tham vọng cuốn đi.

Sự thành công của bộ phim không chỉ đưa Chi Bảo trở thành “nam thần” được săn đón mà còn mở ra một giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm đình đám khác như Giao thời, Người đàn bà yếu đuối, Bến sông trăng và Lục Vân Tiên...