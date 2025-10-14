Nam nghệ sĩ cưới vợ đại gia, giờ là giám đốc bảo tàng, sở hữu bất động sản từ Việt Nam đến nước Anh

Bộ phim truyền hình kinh điển nào đã đưa tên tuổi Chi Bảo đến gần với công chúng Việt Nam vào những năm cuối thập niên 1990?
Đáp án đúng: D. Đồng tiền xương máu
Giải thích: Chi Bảo là một trong những gương mặt diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi bật nhất của Việt Nam từ cuối thập niên 1990 đến những năm 2010. Anh bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu và MC trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.
Vai diễn mang tính bước ngoặt, đưa tên tuổi của Chi Bảo đến gần với đông đảo khán giả và khẳng định vị thế của anh trong lòng công chúng chính là vai Thái trong bộ phim truyền hình Đồng tiền xương máu (phát sóng năm 1999).
Với ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm và lối diễn xuất tự nhiên, Chi Bảo đã hóa thân thành công vào nhân vật Thái – một thanh niên có chí hướng nhưng dần bị đồng tiền và tham vọng cuốn đi.
Sự thành công của bộ phim không chỉ đưa Chi Bảo trở thành “nam thần” được săn đón mà còn mở ra một giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm đình đám khác như Giao thời, Người đàn bà yếu đuối, Bến sông trăng và Lục Vân Tiên...
Năm 2021 là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Chi Bảo. Anh đã thực hiện đồng thời hai sự kiện lớn nào trong năm này?
Đáp án đúng: C. Tuyên bố giải nghệ và tổ chức lễ cưới với Lý Thùy Chang.
Giải thích: Năm 2021 được coi là một năm bản lề, đánh dấu sự chuyển đổi toàn diện trong cuộc sống và sự nghiệp của diễn viên Chi Bảo. Trong năm này, anh đã thực hiện đồng thời hai sự kiện lớn có ý nghĩa vô cùng quan trọng:
Thứ nhất, Chi Bảo chính thức tuyên bố giải nghệ sau hơn hai thập kỷ gắn bó và cống hiến cho nghệ thuật thứ bảy. Quyết định này là sự kết thúc một chương rực rỡ trong vai trò diễn viên để mở ra một chương mới tập trung hoàn toàn vào kinh doanh và hoạt động xã hội, tiêu biểu là dự án Bảo tàng Gốm.
Thứ hai, cũng trong năm 2021, anh tổ chức lễ cưới với nữ doanh nhân Lý Thùy Chang, cái kết viên mãn cho mối tình được công khai từ năm 2019. Lễ cưới diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu một cột mốc cá nhân quan trọng ngay khi anh rời khỏi showbiz.
Sau khi tuyên bố giải nghệ năm 2021, Chi Bảo đã chuyển hẳn sang kinh doanh và hoạt động xã hội. Một hoạt động nổi bật, mang tính văn hóa và di sản của anh trong năm nay là gì?
Đáp án đúng: D. Làm Giám đốc Bảo tàng Gốm Thời Dựng Nước tại TP.HCM.
Giải thích: Sau khi chính thức tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí vào năm 2021, Chi Bảo đã dành toàn bộ tâm sức cho các hoạt động kinh doanh và xã hội, đặc biệt là lĩnh vực bảo tồn văn hóa. Hoạt động nổi bật nhất và có ý nghĩa nhất trong năm nay của anh chính là việc thành lập và giữ vai trò Giám đốc Bảo tàng Gốm Thời Dựng Nước tại TP.HCM.
Bảo tàng này được xây dựng dựa trên niềm đam mê mãnh liệt của anh đối với cổ vật và lịch sử Việt Nam, đặc biệt là gốm. Nam nghệ sĩ đã dày công sưu tầm một bộ sưu tập cá nhân đồ sộ, bao gồm nhiều cổ vật gốm sứ có niên đại hàng nghìn năm, từ các nền văn hóa sơ khai như Đông Sơn, Sa Huỳnh, đến gốm sứ thời phong kiến. Mục đích của bảo tàng không chỉ là trưng bày mà còn là bảo tồn và quảng bá giá trị di sản văn hóa.
Điểm đáng chú ý nhất là việc một hiện vật trong bộ sưu tập của Chi Bảo, chiếc Chõ gốm thuộc nền văn hóa Đông Sơn, đã được công nhận là "Bảo vật quốc gia" vào cuối năm 2024.
Doanh nhân Lý Thùy Chang, bà xã Chi Bảo kém anh bao nhiêu tuổi?
Đáp án đúng: C. 16 tuổi
Giải thích: Lý Thùy Chang sinh năm 1989 còn Chi Bảo sinh năm 1973, nên 2 người chênh nhau 16 tuổi. Dù chênh lệch 16 tuổi, nhưng Chi Bảo và vợ được khen ngợi không chỉ bởi sự đẹp đôi về ngoại hình, mà còn bởi sự đồng hành, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
Bất động sản của vợ chồng Chi Bảo trải dài từ TP.HCM, Côn Đảo, đến một thành phố lớn ở nước ngoài. Đó là thành phố nào?
Đáp án đúng: D. London, Anh
Giải thích: Vợ chồng Chi Bảo và Lý Thùy Chang sở hữu bất động sản xa hoa trải dài từ trong nước đến quốc tế. Tại Việt Nam, họ đang sinh sống trong căn biệt thự sang trọng rộng khoảng 1.600m2 tại TP.HCM, được thiết kế hiện đại, có bể bơi và sân vườn rộng.
Ngoài ra, Chi Bảo còn đầu tư xây dựng một resort nghỉ dưỡng tại Côn Đảo như một món quà dành tặng vợ. Khu nghỉ dưỡng này được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, chứng tỏ sự đầu tư nghiêm túc vào lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng.
Điểm nhấn quốc tế trong danh mục tài sản của họ chính là một biệt thự tại London, Anh. Theo chia sẻ của Lý Thùy Chang, cơ ngơi này tọa lạc ngay trung tâm thủ đô, mang dáng dấp cổ kính như một tòa lâu đài châu Âu.
Bên trong, nội thất chủ yếu sử dụng gam màu trắng kết hợp ánh đèn vàng ấm áp, toát lên vẻ sang trọng và xa hoa. Toàn bộ trang thiết bị đều thuộc dòng cao cấp, không thua kém khách sạn 5 sao.