Nữ nghệ sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu tài sản 35.000 tỷ, ở biệt thự có cả nhà hát Opera là ai?

Đáp án đúng: B. Tỷ phú Chính Chu

Giải thích: Bước ngoặt lớn nhất đưa nữ nghệ sĩ này trở thành một trong những người giàu có nhất showbiz Việt là cuộc hôn nhân với tỷ phú Chính Chu. Năm 2000, nữ ca sĩ sang Mỹ định cư và kết hôn với ông Chính Chu. Ông là một doanh nhân thành đạt, hoạt động trên khu phố Wall Street - trung tâm tài chính lớn nhất nước Mỹ, và được biết đến là một tỷ phú thuộc top giàu nhất tại Mỹ.

Tỷ phú Chính Chu nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư và tài chính. Cuộc hôn nhân này đã giúp nữ nghệ sĩ bước chân vào giới thượng lưu toàn cầu. Đây là một cuộc hôn nhân kín tiếng nhưng vô cùng viên mãn, mở ra một cuộc sống xa hoa cho nữ ca sĩ.

Dù giàu có, cô vẫn giữ lối sống giản dị và thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện. Việc kết hôn với một tỷ phú có tài sản lớn là cơ sở để ước tính khối tài sản chung của hai vợ chồng lên đến hàng tỷ USD.