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Tuổi nghỉ hưu tăng từ năm 2027, cách tính lương hưu có thay đổi?

Nguyệt Phạm
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Từ năm 2027, có nhiều quy định mới về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng và cách tính lương hưu.

Từ năm 2027, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ tiếp tục tăng theo lộ trình, trong khi điều kiện hưởng, cách tính lương hưu và các trường hợp được nghỉ hưu sớm cũng có những quy định người lao động cần lưu ý.


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Tuổi nghỉ hưu

lương hưu

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lao động nữ

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