Gửi 300 triệu đồng và góp thêm 3 triệu đồng mỗi tháng trong 15 năm với lãi suất giả định 6%/năm, một người 45 tuổi có hơn 1,6 tỷ đồng khi tròn 60 tuổi.

300 triệu đồng vốn và 3 triệu đồng góp mỗi tháng sau 5, 10 và 15 năm, lãi suất giả định 6%/năm. (Đồ họa: Soha)

Người ở tuổi trung niên thường đã có một khoản tiền tích lũy và vẫn còn thu nhập hằng tháng. Số tiền cuối kỳ khi vừa có vốn ban đầu vừa góp thêm đều đặn là tổng của hai phần: phần vốn tính theo công thức lãi kép ở mục 6.4 giáo trình Contemporary Mathematics (OpenStax), phần góp tính theo công thức niên kim thường ở mục 6.6 cùng giáo trình.

Ví dụ: một người 45 tuổi gửi một lần 300.000.000 đồng, sau đó góp thêm 3.000.000 đồng vào cuối mỗi tháng đến năm 60 tuổi. Lãi nhập gốc hằng tháng, lãi suất giả định 6%/năm không đổi trong 15 năm.

Sau 15 năm, người này đã bỏ ra 840.000.000 đồng, gồm 300.000.000 đồng vốn và 540.000.000 đồng góp qua 180 tháng. Tổng tiền đạt 1.608.684.206 đồng. Tiền lãi là 768.684.206 đồng.

Tách riêng hai phần, khoản vốn 300.000.000 đồng sau 15 năm thành 736.228.069 đồng. Các khoản góp 3.000.000 đồng mỗi tháng thành 872.456.137 đồng. Cộng hai phần ra đúng tổng tiền 1.608.684.206 đồng.

Khoản vốn tuy chỉ bằng hơn một nửa tổng số tiền góp nhưng sinh lãi 436.228.069 đồng, nhiều hơn tiền lãi của các khoản góp là 332.456.137 đồng. Khoản vốn nằm trong tài khoản đủ 15 năm, còn các khoản góp vào sau có ít thời gian sinh lãi hơn.

Ở các mốc giữa chừng, sau 5 năm, khi người này 50 tuổi, số tiền bỏ ra là 480.000.000 đồng và tổng tiền là 613.965.137 đồng. Sau 10 năm, khi 55 tuổi, số tiền bỏ ra là 660.000.000 đồng và tổng tiền là 1.037.457.061 đồng.

Riêng năm thứ 15, tiền lãi sinh ra trong 12 tháng là 92.312.759 đồng, gấp hơn hai lần rưỡi số tiền người này góp trong năm đó là 36.000.000 đồng.

Quy đổi theo công thức lãi suất thực tế một năm ở mục 6.4 giáo trình trên, mức 6% ghi theo năm với 12 lần nhập lãi mỗi năm ngang với một khoản lãi đơn 6,17% sau mỗi 12 tháng.

Kết quả đứng trên ba giả định: mức lãi không thay đổi trong 15 năm, mỗi khoản 3 triệu đồng vào tài khoản ở ngày cuối tháng, và tiền lãi được cộng vào gốc mỗi tháng. Phép tính chưa khấu trừ thuế, phí, chưa phản ánh trượt giá trong 15 năm. Ở sổ tiết kiệm có kỳ hạn, tiền lãi thường chỉ vào gốc khi đáo hạn, nên khoản thực lĩnh dễ thấp hơn con số trên. Kỳ hạn, mức lãi, cách trả lãi của từng sản phẩm được ghi ở biểu lãi suất và hợp đồng tiền gửi của ngân hàng.