Tung tin nhóm máu không mắc Covid-19, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp Công an quận Hà Đông phát hiện tài khoản Facebook N.T đăng tải bài viết có nội dung “Những người nhóm máu O không bị mắc Covid-19. Ai nhóm máu này điểm danh cái nhỉ, em nhóm máu O, còn ai giống em không”.

Khẩn trương xác minh, cơ quan công an đã làm rõ nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật và triệu tập chủ tài khoản là N.T (sinh năm 1984, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông) đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, N.T thừa nhận đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 lên trang Facebook cá nhân của mình. N.T đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, tự xóa bỏ bài viết và cam kết không tái phạm...

Công an quận Hà Đông đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với N.T về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.