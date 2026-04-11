Từng thất bại chặn bắt tàu chở dầu tới Nga, quốc gia EU ra tuyên bố bất ngờ khi hàng chục tàu của Moscow đang hiện diện ở vùng biển nước này

Estonia sẽ không bắt giữ các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga đang neo đậu trong vùng lãnh hải nước này vì lo ngại có thể xảy ra leo thang, Tư lệnh Hải quân Estonia Commodore Ivo Värk nói với Reuters.

Trong hơn 2 tuần qua, hàng chục tàu chở dầu neo đậu gần đảo Vaindloo không người ở của Estonia, thuộc Vịnh Phần Lan, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cảng dầu của Nga trên biển Baltic.

Estonia - quốc gia thành viên EU - đã trở nên thận trọng hơn sau khi nước này không thể đổ bộ tàu chở dầu của Nga vào năm ngoái.

"Nguy cơ leo thang quân sự là rất cao", Tư lệnh Hải quân Estonia Ivo Värk nói với Reuters thứ Sáu (10/4).

Hiện khoảng 2-3 tàu hải quân Nga có vũ trang cùng một số tàu tuần tra Vịnh Phần Lan và dọc tuyến hàng hải mà tàu chở dầu Nga đi qua, ông Värk nói.

"Sự hiện diện quân sự của Nga ở Vịnh Phần Lan đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều", ông Värk cho biết, đồng thời nói thêm rằng Estonia sẽ chỉ xem xét can thiệp trong trường hợp nguy hiểm sắp xảy ra như tràn dầu hoặc nếu cơ sở hạ tầng quan trọng bị hư hại.

Vương quốc Anh, Pháp, Bỉ, Thụy Điển và các quốc gia châu Âu khác đã tăng cường nỗ lực giám sát và bắt giữ các tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối của Nga.

Tháng 5/2025, khi Estonia cố gắng chặn bắt một tàu chở dầu không quốc tịch đang trên đường tới Nga, Moscow đã triển khai một máy bay chiến đấu vào không phận NATO và trên Biển Baltic, sau đó hộ tống tàu chở dầu vào vùng biển Nga.

Số lượng tàu chở dầu tại khu neo đậu Vaindloo, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Estonia, đã tăng gấp 3 trong tuần này, lên khoảng 30-40 tàu. Nguyên nhân là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cảng Nga gần đây đã làm gián đoạn lịch bốc dỡ dầu.

Về phần mình, Nga khẳng định các tàu của nước này có quyền tự do đi lại trên Biển Baltic và Nga sẵn sàng đáp trả mọi nỗ lực ngăn chặn.

Theo Reuters﻿