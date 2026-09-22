Một trong những thay đổi dễ thấy nhất là chiếc bàn trà cồng kềnh dần biến mất. Khi bỏ bớt món đồ vốn chiếm khá nhiều diện tích nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết, phòng khách trở nên rộng rãi hơn và có thể được biến thành nhiều không gian hữu ích khác.

Ngày càng nhiều gia đình trẻ đang thay đổi cách nhìn về phòng khách. Thay vì mặc định phải có sofa lớn, bàn trà, kệ tivi và hàng loạt món đồ trang trí, họ bắt đầu đặt câu hỏi đơn giản hơn: Không gian này thực sự dùng để làm gì mỗi ngày?

Bỏ bàn trà, phòng khách bỗng rộng hơn rất nhiều

Trong cách bố trí truyền thống, bàn trà gần như là món đồ mặc định phải có trong phòng khách. Tuy nhiên, với những căn hộ diện tích vừa và nhỏ, chiếc bàn này đôi khi lại trở thành vật cản: chiếm lối đi, dễ bừa bộn, khó vệ sinh và không thực sự được sử dụng thường xuyên.

Đó cũng là lý do xu hướng "giảm chức năng tiếp khách, tăng chức năng sinh hoạt" ngày càng được nhiều người lựa chọn. Thay vì dành phần lớn diện tích cho những món nội thất chỉ đẹp khi nhìn, phòng khách được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của từng gia đình.

Với người thích đọc sách, phòng khách có thể biến thành một không gian đọc và học tập chung. Chỉ cần một hệ tủ sách, bàn dài hoặc vài chiếc ghế thoải mái, nơi đây đã trở thành góc đọc sách, làm việc và học tập cho cả nhà. Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ, việc bố trí sách và bàn học ngay ở khu vực sinh hoạt chung còn giúp trẻ hình thành thói quen đọc, học và tương tác cùng bố mẹ nhiều hơn.

Nếu cả nhà yêu thích phim ảnh, phòng khách hoàn toàn có thể trở thành rạp chiếu phim tại gia. Một màn hình lớn, máy chiếu, sofa thoải mái và hệ thống rèm cản sáng đã đủ để tạo ra không gian giải trí riêng. Tuy nhiên, với nhà chung cư, yếu tố cách âm và âm lượng vẫn cần được chú ý để không ảnh hưởng tới hàng xóm.

Gia đình có con nhỏ lại có thể lựa chọn một cách khác: biến phòng khách thành khu vui chơi cho trẻ. Việc giảm bớt bàn trà, đồ trang trí dễ vỡ và những món nội thất sắc cạnh sẽ tạo ra khoảng sàn rộng để trẻ vận động. Thay vì phải dành riêng một phòng chơi, bố mẹ vừa có thể quan sát con vừa làm việc nhà hoặc nghỉ ngơi trong cùng một không gian.

Một phòng khách có thể phục vụ nhiều nhu cầu hơn

Với những người nuôi thú cưng, khoảng trống giữa phòng khách cũng có thể được tận dụng thành khu vực vận động cho chó mèo. Thảm, trụ cào, đồ chơi hoặc hệ kệ leo dành cho mèo có thể bố trí gọn về một phía, giúp thú cưng có nơi vận động mà vẫn giữ được sự ngăn nắp cho căn nhà.

Một lựa chọn đang ngày càng phổ biến trong các căn hộ nhỏ là kết hợp phòng khách và phòng ăn. Thay vì bàn trà thấp, gia chủ đặt một chiếc bàn ăn đủ lớn ở trung tâm. Chiếc bàn này có thể dùng để ăn uống, làm việc, học bài, tiếp khách hoặc chuẩn bị đồ ăn. Nhờ vậy, một món nội thất có thể đảm nhiệm nhiều chức năng, đồng thời giảm bớt diện tích dành riêng cho phòng ăn.

Với người bận rộn hoặc thích tập luyện tại nhà, phòng khách còn có thể trở thành góc thể dục cá nhân. Khi bỏ bàn trà, khoảng sàn trống đủ để trải thảm yoga, tập pilates, sử dụng tạ tay hoặc các thiết bị tập nhỏ. Điều quan trọng là mọi thứ có thể cất gọn sau khi sử dụng để không gian vẫn thông thoáng.

Thực tế, xu hướng mới không có nghĩa là mọi gia đình đều phải bỏ bàn trà hay xóa bỏ hoàn toàn chức năng tiếp khách. Điểm đáng chú ý nằm ở cách tư duy: thay vì thiết kế căn nhà theo một "công thức có sẵn", nhiều người bắt đầu bố trí từng mét vuông dựa trên thói quen sống thật của mình.

Một phòng khách đẹp chưa chắc phải có thật nhiều đồ. Đôi khi, chỉ cần bỏ đi một chiếc bàn ít dùng, khoảng không được giải phóng có thể trở thành nơi đọc sách, chơi cùng con, tập thể dục hay quây quần ăn tối. Và đó có lẽ cũng là lý do kiểu phòng khách tối giản ngày càng được ưa chuộng: ít đồ hơn nhưng mỗi mét vuông lại được sử dụng nhiều hơn.