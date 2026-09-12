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Tùng Dương "xin vía" Mỹ Tâm

Tuyết Anh
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Nhạc Việt lại sắp đón

Ngày 12/9, người hâm mộ được phen thích thú trước màn tương tác giữa hai “ngôi sao quốc dân” Tùng Dương và Mỹ Tâm. Đoạn video được chia sẻ ghi lại khoảnh khắc hai nghệ sĩ “tay bắt mặt mừng”, trò chuyện và giao lưu vui vẻ sau hậu trường. Tùng Dương hài hước viết "xin vía cô bạn Mỹ Tâm". Đáng chú ý, khi nghe tin Tùng Dương chuẩn bị thực hiện concert quy mô lớn, Mỹ Tâm đã bật thốt lên: “Đỉnh luôn”.

Tùng Dương gặp gỡ Mỹ Tâm sau hậu trường

Năm 2025, Mỹ Tâm từng tự phá vỡ kỷ lục của chính mình khi tổ chức concert với khoảng 40.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 13/12. Sự kiện trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình làm concert của nữ ca sĩ. Tùng Dương cũng đang hướng đến một concert quy mô lớn vào tháng 12 năm nay. Việc nam ca sĩ chia sẻ tin vui với Mỹ Tâm và nhận lại lời chúc mừng từ đồng nghiệp khiến người hâm mộ càng thêm tò mò về dự án đang được anh chuẩn bị.

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Trước đó, Tùng Dương đã hé lộ concert thứ 15 trong sự nghiệp. Trong bài đăng trên trang cá nhân, nam ca sĩ thông báo: “Xin được thông báo Concert thứ 15 trong sự nghiệp của ‘ca sĩ trẻ’ Dường Tung sẽ được chính thức diễn ra vào ngày 19.12.2026”. Tùng Dương đồng thời đặt câu hỏi để khán giả dự đoán địa điểm tổ chức và đưa ra gợi ý: “Sẽ là Một Concert có quy mô lớn nhất của Dương trong suốt hơn 20 năm qua”. Ở thời điểm công bố, nam ca sĩ chưa tiết lộ địa điểm cụ thể.

Tùng Dương "xin vía" Mỹ Tâm - Ảnh 1.

Tùng Dương khoe sắp làm concert với Mỹ Tâm

Tùng Dương "xin vía" Mỹ Tâm - Ảnh 2.

Hai ngôi sao quốc dân phía sau hậu trường

Chọn sân vận động Mỹ Đình, đây sẽ là concert có quy mô lớn nhất mà Tùng Dương từng thực hiện. Sau hơn 20 năm hoạt động, nam ca sĩ đã có nhiều sân khấu lớn trong nước và quốc tế, xây dựng vị trí riêng bằng giọng hát đặc trưng cùng khả năng trình diễn live. Thời gian qua, Tùng Dương cũng tiếp tục mở rộng tệp khán giả trẻ thông qua loạt ca khúc được chú ý như Tái Sinh, Đậm Sâu, Ngày Chưa Giông Bão... Những sản phẩm này giúp âm nhạc của nam ca sĩ tiếp cận thêm nhóm khán giả trẻ bên cạnh lượng người nghe đã theo dõi anh trong nhiều năm.

Tùng Dương "xin vía" Mỹ Tâm - Ảnh 3.

Tùng Dương mở màn ASEAN Cup

Ở các sân khấu quy mô lớn, Tùng Dương cũng cho thấy kinh nghiệm trình diễn của một nghệ sĩ đã có hơn hai thập kỷ hoạt động. Gần đây nhất, anh là nghệ sĩ duy nhất được lựa chọn biểu diễn mở màn cho sân khấu ASEAN Cup, chứng kiến đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN Cup có sân khấu mở màn.

Tùng Dương "xin vía" Mỹ Tâm - Ảnh 4.
Tùng Dương "xin vía" Mỹ Tâm - Ảnh 5.

Tùng Dương đã “xin vía” Mỹ Tâm, nhạc Việt lại sắp đón "sóng thần" đến từ vị trí divo số 1 Vbiz

Với giọng hát, bản lĩnh trình diễn và độ nhận diện đã được xây dựng qua nhiều năm, khả năng Tùng Dương hướng đến một sân khấu lớn như Mỹ Đình đang nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Đặc biệt, sau màn “xin vía” Mỹ Tâm, sự kỳ vọng dành cho concert thứ 15 của nam ca sĩ càng được đẩy lên. Tùng Dương đã “xin vía” Mỹ Tâm, nhạc Việt lại sắp đón "sóng thần" đến từ vị trí divo số 1 Vbiz.

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Tags

Tùng Dương

mỹ tâm

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