Tùng Dương viên mãn bên vợ 4: Nói thẳng không biết tán gái, coi vợ cũ là tri kỷ

Cuộc sống của Tùng Dương sau nhiều biến cố tình cảm đang vô cùng trọn vẹn, viên mãn bên người vợ thứ 4.

Tùng Dương bên vợ 4

Tùng Dương hiện tại đã rời showbiz.

Tuổi xế chiều viên mãn

Trái ngược hoàn toàn với những vai diễn mưu mô, sắc sảo và đầy gai góc trên màn ảnh truyền hình phía Bắc, cuộc đời thực của diễn viên Tùng Dương lại là một chuỗi những nốt trầm thăng trầm từ sự nghiệp, sức khỏe cho đến đường tình duyên. Trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ đầy tiếc nuối, ở tuổi U60, nam nghệ sĩ kỳ cựu mới thực sự tìm thấy bến đỗ bình yên, giản dị bên người vợ thứ tư.

Không chỉ gây bất ngờ khi tiết lộ nghịch lý về chuyện tình trường của mình, anh còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cách ứng xử văn minh, coi người vợ cũ là NSƯT Hoa Thúy như một người tri kỷ trong cuộc sống.

Sinh năm 1969, diễn viên Tùng Dương là gương mặt quen thuộc với khán giả thế hệ 8X, 9X qua hàng loạt vai diễn phản diện, tham nhũng hay giang hồ mưu mô trong các bộ phim nổi tiếng như Chuyện phố phường, Khi đàn chim trở về, Dòng sông phẳng lặng, Lãnh địa đen, và Người phán xử ngoại truyện. Vì diễn xuất quá nhập tâm và đạt đến mức độ chân thực, anh từng gặp không ít phiền toái ngoài đời khi bị khán giả ghét lây và mang ác cảm.

Sau hơn 30 năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, nam diễn viên phải đối mặt với nhiều biến cố sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim mạch, huyết áp và thần kinh. Do thể trạng không còn cho phép chịu đựng cường độ làm việc vất vả của đoàn phim, anh đã chính thức giải nghệ, chuyển hướng sang viết kịch bản, giảng dạy và kinh doanh nhỏ để duy trì cuộc sống ổn định.

Dù được biết đến là một trong những nam diễn viên đào hoa bậc nhất showbiz Việt khi trải qua tới bốn "lần đò", Tùng Dương lại thật thà thừa nhận bản thân là người không hề biết tán gái, không lãng mạn. Trả lời phỏng vấn trên báo Ngôi sao mới đây, nam diễn viên đã bộc bạch về nét tính cách này của mình rằng: "Bà xã hiện tại của tôi không phải tuýp người chảnh chọe, đỏng đảnh. Nếu cô ấy cần một người chồng lãng mạn thì chắc chắn đã không chọn tôi vì tôi không biết tán gái, cũng chẳng khéo léo hay lãng mạn".

Sự khô khan nhưng chân thành ấy đã đưa anh qua nhiều thăng trầm, từ người vợ đầu tiên kết hôn khi còn rất trẻ, đến cuộc tình thứ 2 đầy tiếc nuối với NSƯT Hoa Thúy, rồi cuộc hôn nhân thứ ba với người vợ kém 17 tuổi, trước khi gặp được bến đỗ cuối cùng.

Tùng Dương và vợ cũ Hoa Thúy.

Mối quan hệ tri kỷ với vợ cũ

Một điểm đặc biệt trong cuộc đời của Tùng Dương chính là mối quan hệ văn minh, hiếm có với người vợ cũ Hoa Thúy sau nhiều năm ly hôn. Thay vì né tránh, hai nghệ sĩ chọn cách trở thành tri kỷ, thoải mái xưng hô là "ông - tôi" để cùng chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống và phối hợp nuôi dạy cô con gái chung Thiên Nga.

Trò chuyện trên báo Dân Trí, NSƯT Hoa Thúy từng chia sẻ góc nhìn đầy bao dung về chồng cũ: "Trước ngày cưới của anh ấy, tôi bị đau dạ dày phải nằm viện điều trị. Sau đó, hai vợ chồng anh qua thăm và gửi thiệp cưới, tôi cũng nói rằng: Lần này, anh phải giữ hạnh phúc thật chặt đấy nhé! Đừng để tuột mất một lần nữa", nguồn Dân trí.

Sự thấu hiểu này lớn đến mức Hoa Thúy và người vợ thứ tư của Tùng Dương rất quý mến nhau, hai bên gia đình vẫn vui vẻ hội ngộ, đứng chung một khung hình trong các bữa tiệc đặc biệt của con cháu.

Sau những giông bão của quá khứ và những ngày tháng cô đơn chiến đấu với bệnh tật, cuộc sống hiện tại của Tùng Dương đã bước sang một trang mới đầy viên mãn bên người vợ thứ tư là chị Mai Huế. Kết hôn vào tháng 3 năm 2023, người bạn đời kém anh 12 tuổi không chỉ thấu hiểu, không bận tâm đến quá khứ "3 lần đò" của chồng mà còn là chỗ dựa tinh thần, chăm sóc anh từng bữa ăn, giấc ngủ.

Ở tuổi xế chiều, Tùng Dương đang tận hưởng những ngày tháng bình yên tuyệt đối bên vợ, con gái út và con riêng của vợ trong một mái nhà hòa thuận, đồng thời anh cũng vừa hân hoan lên chức ông ngoại, khép lại những thăng trầm để đón nhận hạnh phúc trọn vẹn.