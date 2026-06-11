Từng đóng cặp hàng trăm mỹ nhân, tài tử nổi tiếng chọn cưới mối tình đầu

Từng nổi tiếng với hình ảnh đào hoa trên màn ảnh, ngoài đời nam nghệ sĩ có cuộc hôn nhân bền chặt bên người vợ là mối tình đầu quen từ năm 18 tuổi.

NSND Mạnh Cường là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt suốt nhiều thập kỷ qua. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm và nét lãng tử hiếm có, ông từng được xem là hình mẫu tài tử của màn ảnh phía Bắc những năm 1990.

NSND Mạnh Cường thời trẻ điển trai, nam tính.

Ông sinh năm 1960, tên đầy đủ là Lương Mạnh Cường, theo học tại Trường Nghệ thuật Quân đội trước khi công tác tại Đoàn Kịch nói Quân đội. Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục theo học chuyên ngành đạo diễn sân khấu và đạo diễn điện ảnh, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Ông mang quân hàm Thượng tá và được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2019.

Nhờ ngoại hình nổi bật, Mạnh Cường thường được các đạo diễn lựa chọn cho những vai diễn đào hoa, đa tình. Thời kỳ đỉnh cao, ông được khán giả ví như một trong những người đàn ông điển trai nhất màn ảnh miền Bắc, thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhiều nữ diễn viên nổi tiếng.

NSND Mạnh Cường trong phim "Hướng dương ngược nắng".

Những năm gần đây, nam nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu ấn qua các bộ phim như Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Anh có phải đàn ông không hay Dưới bóng cây hạnh phúc.... Dù chuyển sang các vai người cha, người đàn ông từng trải, ông vẫn giữ được sức hút riêng trong lòng khán giả.

Trong sự nghiệp, NSND Mạnh Cường có cơ hội hợp tác với nhiều gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Việt. Trong số đó, NSND Lê Khanh là người để lại cho ông nhiều cảm xúc đặc biệt.

"Tôi với Lê Khanh không diễn chung nhiều, chỉ có hai phim Người Hà Nội và Mùa hè chiều thẳng đứng thôi. Nhưng khi đóng chung với Lê Khanh, tôi luôn có một cảm giác rất đặc biệt, chỉ cần nói nửa câu là hiểu nhau và nắm bắt rất nhanh" , nam nghệ sĩ từng chia sẻ.

Nếu trên màn ảnh gắn liền với hình ảnh người đàn ông đào hoa thì ngoài đời, NSND Mạnh Cường lại có cuộc sống gia đình kín tiếng và bền chặt.Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về một nửa của mình, nam nghệ sĩ tiết lộ bạn đời chính là mối tình đầu của ông.

NSND Mạnh Cường thường xuyên đóng cặp với nhiều mỹ nhân màn ảnh.

Cả hai quen nhau khi mới 18 tuổi, cùng học tại Trường Nghệ thuật Quân đội. Từ tình bạn, họ dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, chuyện tình tuổi trẻ không hoàn toàn bằng phẳng.

Nam nghệ sĩ từng thẳng thắn kể: " Ban đầu là bạn, sau là yêu. Nhưng rồi hồi đó tôi cũng là một kẻ đa tình và nông nổi nên trước khi ra trường chúng tôi đã chia tay nhau. Tôi đến với những cuộc tình khác chóng vánh. Cô ấy thì sống lặng lẽ, khép kín hơn. Tôi ra trường đi làm nhưng nói thật là không nguôi quên hình ảnh người con gái đầu tiên trong đời mình".

Sau nhiều năm xa cách, họ gặp lại, nối lại tình cảm và quyết định cùng xây dựng gia đình. Đến nay, cuộc hôn nhân ấy đã kéo dài hơn ba thập kỷ.

Nhắc đến vợ, NSND Mạnh Cường luôn dành sự trân trọng đặc biệt. Ông cho biết chính sự dịu dàng, mềm mại và chu đáo của bà xã là điều khiến ông bị thu hút từ những ngày đầu gặp gỡ.

"Tôi là người mạnh mẽ nên khi gặp sự mềm mại đó tự nhiên bị cuốn hút ngay từ buổi đầu gặp và phải lòng nhau từ đó cho đến nay", nam nghệ sĩ từng tâm sự.

Dù chồng nổi tiếng, thường xuyên đóng cặp với nhiều mỹ nhân màn ảnh, bà xã NSND Mạnh Cường luôn dành cho ông sự tin tưởng tuyệt đối. Chính điều đó khiến nam nghệ sĩ nhiều lần cảm thấy biết ơn người bạn đời của mình.

Ông từng kể một kỷ niệm đáng nhớ vào dịp kỷ niệm 40 năm làm nghề. Khi ấy, chính vợ là người gợi ý ông tổ chức một buổi gặp mặt với tất cả các bạn diễn nữ từng hợp tác trong suốt sự nghiệp.

Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Mạnh Cường có cuộc sống kín tiếng, hạnh phúc bên gia đình

"Từ những người đóng vợ, đóng người yêu trên sân khấu đến phim ảnh, nhưng con số đó nhiều lắm. Từ trong Nam ra ngoài Bắc phải đến hàng trăm người", ông hài hước nhớ lại.

Hiện tại, NSND Mạnh Cường đã lên chức ông nội. Con trai ông lựa chọn con đường riêng thay vì theo nghệ thuật và luôn nhận được sự tôn trọng từ bố.

Sau hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật và hơn 30 năm vun đắp tổ ấm, NSND Mạnh Cường vẫn giữ hình ảnh một nghệ sĩ điềm đạm, sống kín tiếng và tận tâm với nghề.