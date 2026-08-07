Từng công bố phát triển gần 61.000 căn nhà ở xã hội, doanh nghiệp BĐS "khủng" nhất thị trường đang triển khai đến đâu?

Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến của Vinhomes tại Hưng Yên vừa được giao thêm hơn 68.000 m² đất trong đợt ba.

Hồi tháng 10/2025, Vingroup công bố chiến lược phát triển chuỗi dự án nhà ở xã hội mang thương hiệu Happy Home với gần 61.000 căn tại 7 tỉnh, thành trên cả nước.

Theo kế hoạch, tập đoàn sẽ phát triển gần 50.000 căn tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP.HCM và Tây Ninh. Bên cạnh đó, khoảng 11.000 căn khác được triển khai tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.

Sau gần một năm triển khai, nhiều dự án đã có những bước tiến đáng chú ý.

Mới đây nhất, ngày 6/8, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định giao đất, cho CTCP Vinhomes thuê đất (lần 3) để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến. Tổng diện tích đất được giao và cho thuê trong đợt này hơn 68.182 m2.

Theo quyết định, UBND tỉnh Hưng Yên giao 60.897,5 m2 đất, gồm 33.963,1 m2 đất xây dựng nhà ở, 15.505,5 m2 đất giao thông, 6.288,9 m2 đất cây xanh sử dụng công cộng và 5.140 m2 đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ trạm xử lý nước thải.

Thời hạn giao đất được tính từ ngày ký quyết định đến hết ngày 21/11/2075. Đối với diện tích đất ở, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở của chủ đầu tư được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hưng Yên cho Vinhomes thuê 7.285,2 m2 đất để xây dựng công trình giao thông, cụ thể là bãi đỗ xe. Thời hạn thuê đất đến hết ngày 21/11/2075 theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hằng năm.

Trước đó, tháng 12/2025, UBND tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội Phố Hiến tại phường Phố Hiến.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 31,1 ha, gồm 25 tòa chung cư cao 9 tầng, dự kiến cung cấp 4.400 căn. Lượng sản phẩm này đáp ứng nhu cầu ở cho hơn 9.740 người. Thời gian thực hiện dự án là 60 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Tại Hải Phòng, ﻿dự án Happy Home Tràng Cát có quy mô khoảng 28 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, gồm hơn 3.804 căn nhà ở xã hội và 284 căn nhà ở thương mại thấp tầng.

Đến nay, Sở Xây dựng Hải Phòng đã ba lần xác nhận đủ điều kiện đưa tổng cộng 3.804 căn nhà ở xã hội vào kinh doanh. Mới đây, 284 căn nhà ở thấp tầng tại dự án cũng được cơ quan chức năng chấp thuận đủ điều kiện mở bán sau khi chủ đầu tư hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Hồi đầu tháng 8, Vinhomes cũng công bố mở bán đợt mới các căn hộ nhà ở xã hội tại Happy Home Tràng Cát với giá từ khoảng 653 triệu đồng một căn, tiếp tục bổ sung nguồn cung cho phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Hải Phòng.

Tại Thanh Hóa, Happy Home đặt tại phường Hạc Thành, quy mô khoảng 9,2 ha, 18 tòa cao 9 tầng, tổng 2.824 căn hộ diện tích 45-71 m2. Dự án đã nhiều lần mở bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua căn hộ. Theo thông báo của Sở Xây dựng Thanh Hóa, ở đợt mở bán gần nhất có 37 căn hộ được đưa ra thị trường, gồm 22 căn để bán và 15 căn cho thuê, với diện tích từ 45-69 m². Giá bán bình quân khoảng 20,6-20,7 triệu đồng/m², tương đương từ khoảng 930 triệu đồng đối với căn hộ 45 m².﻿

Tại Quảng Trị, dự án Happy Home rộng 11,547 ha, cung cấp 142 căn nhà ở thấp tầng (3 tầng), diện tích đất 75m2 - 163,9 m2.

Tại Khánh Hòa, dự án Happy Home Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) có quy mô hơn 87 ha với khoảng 4.140 căn hộ.

Theo kế hoạch công bố trước đó, Vingroup tiếp tục phát triển các dự án Happy Home tại TP.HCM (31.500-33.500 căn) và Tây Ninh (khoảng 2.300 căn).﻿