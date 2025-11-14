Túi Dior da cá sấu bạch tạng của Mailisa: Cùng gu với Đoàn Di Băng, chồng tặng vợ túi 1 tỷ còn chê quá rẻ

Vợ chồng bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa (Phan Thị Mai) và chồng là doanh nhân Hoàng Kim Khánh đang là cặp đôi nhận về sự chú ý từ công chúng. Sở hữu chuỗi mỹ viện kinh doanh gần 30 năm qua, vợ chồng Mailisa không ngại công khai cuộc sống nhung lụa, từ dàn siêu xe khủng, biệt phủ quy mô lớn, đồ hiệu cũng không là ngoại lệ để "dát vàng" hình ảnh của cặp đôi.

Trong một clip TikTok từng được tài khoản 3 triệu followers của Mailisa chia sẻ hồi đầu năm 2024, theo Mailisa, vì "bị phốt" dùng túi da cá sấu bạch tạng fake, 2 vợ chồng đã công khai hình ảnh trong chuyến shopping có tổng giá trị gần 1 tỷ đồng ngày hôm ấy.

Mailisa và chồng trong lần shopping đồ hiệu 1 tỷ (Nguồn @mailisa_group).

Cụ thể, Mailisa được chồng tặng tổng cộng 2 món đồ bao gồm một đôi boots da và chiếc Lady Dior Himalayan Crocodile. Theo thông tin từ nhân viên Dior, ở thời điểm vợ chồng Mailisa mua túi, mẫu túi này chỉ còn lại 9 cái trên toàn thế giới, đồng thời chỉ có 15 nghệ nhân trên toàn cầu có khả năng chế tạo được Lady Dior Himalayan Crocodile. Túi vẫn giữ nguyên những đặc trưng kinh điển của dòng Lady Dior nhưng được sử dụng da cá sấu bạch tạng - được cho là chất liệu đẳng cấp nhất trong thế giới túi hiệu xa xỉ.

Chiếc Lady Dior Himalayan Crocodile có giá gần 1 tỷ đồng là món quà Mailisa được nhận từ chồng.

Ngay trong video chiếc túi được cửa hàng Dior này công khai có giá 36.260$ (hơn 950 triệu đồng). Bà chủ mỹ viện hỏi chồng: Có thấy tiếc khi chi ra 1 tỷ đồng để mua túi tặng vợ hay không? Ngay lập tức nam doanh nhân đáp lại một câu khiến netizen cảm thấy "mát lòng mát dạ" thay cho chính chủ:

"Vợ là người hết sức xứng đáng để hưởng thành quả lao động mà mình làm ra, bao gồm chiếc túi này và cả hơn như thế này nữa. Ba cái đồ quỷ này mua được bằng tiền là quá rẻ".

Doanh nhân Hoàng Kim Khánh gọi món đồ hiệu giá tỷ bạc là "đồ quỷ", quá rẻ so với những gì vợ anh xứng đáng có được.

Như chia sẻ từ phía Dior Hàn Quốc trong video, Lady Dior da cá sấu Himalayan thuộc hàng limited edition và được sản xuất với số lượng cực kỳ giới hạn. Phiên bản Himalayan của Lady Dior được xem là "holy grail" trong giới sưu tầm túi hiệu, đứng ngang hàng với Hermès Birkin Himalayan về độ hiếm và giá trị đầu tư. Ngoài Mailisa, ở Việt Nam chiếc túi này từng được bắt gặp nằm trong bộ sưu tập của các "phú bà" Vbiz bao gồm: Lệ Quyên, Đàm Thu Trang và Đoàn Di Băng.