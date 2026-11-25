Sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều vì đăng tải liên tiếp các video ghi lại cuộc trò chuyện với nhân chứng vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), nhà sáng lập Quán Nhậu Tự Do, đã lên tiếng xin lỗi và giải thích về mục đích chia sẻ các đoạn clip.

Ngày 25/11, trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, được biết đến với tên gọi Tuấn Tự Do, đăng tải bài viết xin lỗi sau những tranh cãi liên quan đến loạt video ghi lại hiện trường vụ nổ nghiêm trọng trên phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội.

"Tôi thật sự xin lỗi nếu những gì tôi chia sẻ ngày hôm qua khiến mọi người cảm thấy phiền lòng hoặc hiểu không đúng về mục đích của tôi", ông Tuấn viết.

Nhà sáng lập Quán Nhậu Tự Do cho biết sáng 24/11, khi nhận được thông tin về vụ việc, ông lập tức có mặt tại hiện trường bởi địa điểm xảy ra sự cố nằm rất gần cơ sở kinh doanh của mình. Thời điểm đó, nhiều người quen và khách hàng liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi thăm tình hình an toàn của ông. Vì vậy, ông muốn trực tiếp nắm bắt tình hình và thông báo lại cho mọi người.

Lời giải thích trong bài đăng đầu tiên của ông Tuấn trên trang cá nhân sáng 25/11. Ảnh: FBNV.

Theo lời giải thích, ông chỉ quay một clip duy nhất tại hiện trường vào khoảng 9-10h sáng, với thời lượng khoảng 15 phút. Sau đó, nội dung được chia nhỏ thành nhiều phần theo từng vấn đề để người xem dễ theo dõi, tương tự cách ông vẫn thực hiện với các nội dung thường ngày.

Ông Tuấn cho biết ở thời điểm quay video, bản thân và những người có mặt chưa nắm được chính xác nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại. Những thông tin được chia sẻ khi đó chủ yếu xoay quanh việc nhà hàng tạm đóng cửa buổi sáng, khả năng sự cố liên quan đến khí gas và lời nhắc nhở mọi người kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại nhà cũng như nơi làm việc.

Nhà sáng lập Quán Nhậu Tự Do khẳng định không có ý định suy đoán hay đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ nổ khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Ông cũng cho biết đã ở lại khu vực hiện trường từ khoảng 10h đến 16h30 cùng ngày để theo dõi diễn biến. Khi biết thêm về mức độ nghiêm trọng và những mất mát mà vụ việc gây ra, ông cảm thấy buồn và lo lắng. Sau đó, ông quay thêm một clip nhằm chia sẻ về ý thức phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là việc kiểm tra và khóa van gas sau khi nấu nướng.

Trước đó, ông Tuấn Tự Do thông báo quán ổn định sau vụ nổ - Ảnh: FBNV

Trước những ý kiến cho rằng việc đăng tải liên tiếp video về một sự việc thương tâm với cách thể hiện thiếu phù hợp có thể khiến người xem cảm thấy như đang theo dõi một vlog khám phá, ông Tuấn cho biết hoàn toàn tôn trọng những cảm nhận không hài lòng.

Tuy nhiên, ông phủ nhận việc lợi dụng sự việc để thu hút lượt xem hay sự chú ý trên mạng xã hội. "Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ lợi dụng một sự việc như thế này để đánh đổi lấy lượt xem hay sự chú ý", ông viết, đồng thời cho rằng nếu mục đích chỉ là làm nội dung, ông có thể lựa chọn livestream hoặc quay phim liên tục tại hiện trường nhưng đã không làm như vậy.

Theo ông Tuấn, điều bản thân quan tâm là những rủi ro về an toàn trong hoạt động kinh doanh nhà hàng. Ông hy vọng các chia sẻ có thể giúp những người cùng ngành chú ý hơn đến hệ thống phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra bình gas và khóa van gas sau khi sử dụng.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau bài đăng đầu tiên đã không còn hiển thị trên trang cá nhân Tuấn Tự Do. Thay vào đó, một bài đăng khác nội dung ngắn gọn hơn được ông Tuấn đăng tải. "Tôi chân thành xin lỗi nếu cách chia sẻ của mình khiến mọi người phiền lòng hoặc cảm thấy không phù hợp", ông Tuấn viết trong bài đăng. Ông cũng cho biết sẽ gỡ toàn bộ các video clip liên quan đến sự việc trên và một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả sau sự việc vừa qua.

Bài đăng sau đó trên trang Tuấn Tự Do. Ảnh: FBNV.

Trước đó, loạt video được đăng tải trên kênh TikTok cá nhân có gần 950.000 người theo dõi của Tuấn Tự Do đã thu hút sự chú ý lớn. Một bộ phận người xem không đồng tình với cách biên tập, sử dụng âm thanh phụ họa và phụ đề mang tính hài hước trong bối cảnh vụ nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h ngày 24/11 tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể liên quan đến rò rỉ khí gas, gây cháy nổ và làm sập một phần công trình.

Vụ việc khiến nhiều người thương vong. Đến tối 24/11, một nạn nhân sinh năm 2002 tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, nâng tổng số người thiệt mạng lên 7. Hiện còn 9 người đang được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế.

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