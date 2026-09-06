Tuần tới miền Bắc đón không khí lạnh đầu mùa

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, tuy nhiên, đây chỉ là đợt không khí lạnh yếu, nhiệt độ không giảm sâu.

Miền Bắc đón không khí lạnh đầu mùa

Theo chuyên gia, khoảng 9/9, một đợt không khí lạnh đầu mùa với cường độ yếu tràn về nước ta. Tác động của đợt không khí lạnh này khiến nhiệt độ miền Bắc giảm nhẹ, đồng thời mưa rào và dông xuất hiện rải rác tại khu vực.

Tại Hà Nội, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, trong ngày 9/9, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33°C, giảm 2°C so với ngày hôm trước, trời mưa rào. Sang ngày 10-11/9, nhiệt độ cao nhất khu vực này tiếp tục giảm nhẹ, dao động 31-32°C, mưa tiếp tục xuất hiện.

Bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ Hà Nội 10 ngày tới.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, diễn biến không khí lạnh trong những tháng tới nhìn chung vẫn có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, từ tháng 9-11, không khí lạnh được dự báo hoạt động với cường độ yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đến tháng 12/2026-1/2027, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại trong mùa đông năm nay cũng được dự báo ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ đêm nay 6/9 đến ngày 9/9, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, đến chiều và tối, lượng mưa gia tăng, các khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi; chiều tối 8/9, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Nhận định thời tiết từ đêm 8/9 đến ngày 16/9, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, thời kỳ từ khoảng 9-10/9 mưa rào và dông rải rác.

Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Từ 10-16/9, các địa phương này có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to.

Cũng trong thời kỳ dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong đó, các ngày từ 10-12/9, các khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cũng phát đi bản tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc TP Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

Cụ thể, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm. Lúc 13h ngày 6/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,29m, dưới báo động (BĐ)2 0,21m.

Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động ở mức BĐ1-BĐ2.