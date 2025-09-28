Tuần mới (29/9 - 5/10) của 12 con giáp (Phần 2): Ai sẽ thăng hoa, ai gặp đại hạn? Đặc biệt, con giáp này "hốt" bạc tỷ, tài lộc gõ cửa bất ngờ!

Tuần lễ giao thời từ 29/9 đến 5/10/2025 là một giai đoạn đặc biệt quan trọng trong chiêm tinh Á Đông, khi năng lượng của Kim (Thu) đang chuyển mình mạnh mẽ, tạo ra những tác động không hề nhỏ lên trường khí cá nhân của 12 con giáp. Đây không chỉ là thời điểm để đón nhận không khí lễ hội mà còn là lúc để nhìn nhận, điều chỉnh lại phương hướng hành động trong công việc và tình cảm.

Các mối quan hệ lãng mạn có thể nở rộ từ những khoảnh khắc bất ngờ, sự nghiệp đòi hỏi sự linh hoạt và tỉnh táo để vượt qua những trở ngại kỹ thuật hay thay đổi đột ngột từ đối tác. Tài lộc cũng không ngừng biến đổi, có người sẽ thấy tiền bạc đổ về dồi dào, nhưng có người lại đối diện với nguy cơ "phá tài" nếu lơ là.

7. Tuổi Ngọ: Tin vui dồn dập, vận may không ngừng đeo bám

Vận tình duyên tuần này của người tuổi Ngọ gần như "mở khóa", mọi việc tốt đẹp cứ nối tiếp nhau. Những người tuổi Ngọ độc thân sẽ thấy họ hàng, bạn bè chính là "cá chép vàng tình yêu" của mình, họ biết bạn thích cắm trại hoặc các hoạt động ngoài trời nên đã cố tình sắp xếp một buổi hẹn nhóm. Trong sự kiện này, bạn sẽ gặp một người vô cùng hợp cạ, cả hai có thể trò chuyện về thiết bị cắm trại, kinh nghiệm du lịch, hay thể loại âm nhạc yêu thích, sự ăn ý này là tuyệt vời. Khi kết thúc sự kiện, bạn nhất định phải chủ động trao đổi thông tin liên lạc, nếu không bạn sẽ hối tiếc đấy.

Đối với những người đã có đôi, bạn sẽ nhận được một món quà vô cùng chu đáo, ví dụ như chiếc máy ảnh chụp lấy liền mà bạn đã nhắc đến từ lâu, hoặc bộ sách có chữ ký của tác giả mà bạn yêu thích, bất ngờ này sẽ khiến bạn hạnh phúc suốt mấy ngày, cảm giác được người khác ghi nhớ trong tim thật sự rất tuyệt vời.

Trên con đường sự nghiệp, tuần này bạn sẽ thu hoạch đầy ắp thành công! Các buổi chia sẻ trực tuyến từ các chuyên gia trong ngành sẽ giúp bạn giải đáp được nhiều thắc mắc, chẳng hạn như làm thế nào để tăng tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng, hoặc làm thế nào để xây dựng hồ sơ khách hàng mục tiêu chính xác hơn. Những kỹ năng thực tế này sẽ mang lại cho bạn định hướng rõ ràng hơn cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai, chỉ cần bạn mài giũa tốt năng lực chuyên môn của mình, mọi thách thức sẽ không còn là vấn đề.

Về tài vận, tuần này may mắn của bạn bùng nổ đến kinh ngạc! Nếu bạn có tiền nhàn rỗi, hãy thử tham gia bốc thăm mua cổ phiếu phổ biến, rất có khả năng bạn sẽ trúng thưởng, khi giá cổ phiếu tăng lên và bạn bán ra, số tiền kiếm được sẽ đủ để bạn mua sắm quần áo mới hoặc đãi mình một bữa ăn thật thịnh soạn.

Về sức khỏe, tiếp tục duy trì trạng thái tốt này, hạn chế ăn các loại thực phẩm giàu calo như gà rán, trà sữa, ăn nhiều rau xanh và ngũ cốc thô, kết hợp với các bài tập vừa phải như máy tập elip ở phòng gym, bạn sẽ thấy năng lượng của mình ngày càng dồi dào.

8. Tuổi Mùi: Vận may chồng chất, thu hoạch vượt mong đợi

Vận tình duyên tuần này của người tuổi Mùi tràn ngập "những điều lãng mạn nhỏ bé", không khí xung quanh dường như ngọt ngào đến tan chảy. Những người tuổi Mùi độc thân, vào cuối tuần khi đi nghe buổi biểu diễn của một ban nhạc indie yêu thích tại một livehouse, đừng chỉ lo tận hưởng một mình, bạn có thể bắt chuyện với người đứng bên cạnh đang lắc lư theo điệu nhạc, từ những bài hát của ban nhạc đến phong cách âm nhạc yêu thích, rồi những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu. Khi tan buổi diễn, nếu cảm thấy hợp nhau, bạn có thể hẹn họ đi xem tour diễn tiếp theo của ban nhạc, ngọn lửa tình yêu sẽ bắt đầu nhen nhóm từ đó.

Đối với những người đã có đôi, bạn có thể cùng nửa kia trải nghiệm một buổi massage đôi, trong tiếng nhạc êm dịu và hương thơm tinh dầu, cả hai có thể thư giãn và chia sẻ những câu chuyện thú vị gần đây, ví dụ như con vật nuôi của đồng nghiệp hài hước ra sao, hoặc tiệm bánh mì mới mở dưới nhà ngon như thế nào, sau khi massage xong, cùng nhau thưởng thức một chút đồ ngọt, tình cảm sẽ thân mật như thuở mới yêu.

Sự nghiệp tuần này, bạn chính là "cột trụ vững chắc" của cả đội! Khi dự án gặp khủng hoảng, chẳng hạn như nguyên liệu thô đột ngột bị đứt nguồn cung và mọi người đều hoảng hốt, chỉ có bạn là giữ được sự bình tĩnh, nhanh chóng tìm ra vật liệu thay thế, điều chỉnh quy trình sản xuất, dẫn dắt đội nhóm vượt qua khó khăn. Toàn bộ công ty sẽ khen ngợi bạn vì "có bản lĩnh, biết cách sắp xếp tổng thể", cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân trong việc kết nối các nguồn lực, mọi việc sẽ được giải quyết càng thêm suôn sẻ.

Về tài vận, khoản đầu tư mà bạn đã thực hiện theo lời khuyên của người lớn tuổi trước đây sẽ mang lại một bất ngờ cực lớn trong tuần này! Dù là quỹ đầu tư hay cổ phiếu, lợi nhuận sẽ cao hơn nhiều so với dự kiến của bạn, nhìn thấy con số trong tài khoản không ngừng tăng lên, bạn chắc chắn sẽ muốn mua ngay chiếc vòng cổ hoặc túi xách đã ngắm từ lâu để tự thưởng cho bản thân.

Về sức khỏe, bạn cần lưu ý đến những khó chịu nhỏ trong cơ thể, chẳng hạn như cổ họng hơi khô rát, đầu gối thỉnh thoảng nhức mỏi, đừng nghĩ đó là chuyện nhỏ mà bỏ qua, hãy uống nhiều nước ấm, ngâm chân bằng nước nóng vào buổi tối và nghỉ ngơi sớm, nếu không những vấn đề nhỏ có thể biến thành rắc rối lớn.

9. Tuổi Thân: Sinh lực dồi dào, thành quả rực rỡ

Vận tình duyên tuần này của người tuổi Thân cực kỳ mạnh mẽ, những người độc thân cần phải chủ động tấn công! Đăng ký tham gia một buổi "Giao lưu hẹn hò qua trò chơi nhập vai (Role-playing Game)" là một lựa chọn tuyệt vời, trong trò chơi, bạn có thể cùng những người cùng nhóm tìm kiếm manh mối, tìm ra hung thủ, sự phối hợp ăn ý này rất dễ nảy sinh tình cảm. Nếu bạn gặp được một người cũng yêu thích thể loại truyện trinh thám như mình, đó quả là sự kết hợp hoàn hảo, sau khi kết thúc trò chơi, bạn có thể hẹn người ấy cùng nhau thử một kịch bản mới lần sau, mối quan hệ sẽ tiến triển nhanh chóng.

Đối với những người đã có đôi, bạn nên dành thời gian lên kế hoạch cho buổi hẹn hò cuối tuần, tìm kiếm những "địa điểm check-in độc đáo mùa Thu" như cảnh hoàng hôn bên hồ, hoặc cánh đồng lúa vàng óng, dẫn nửa kia đi chụp ảnh, tản bộ, và đừng quên mang theo máy ảnh chụp lấy liền để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Khi đã mệt, hãy ngồi trên tấm thảm dã ngoại để ăn vặt và trò chuyện về tương lai, sự ngọt ngào này sẽ khiến mọi người phải ghen tị.

Sự nghiệp tuần này, bạn xứng đáng là "Tổng chỉ huy tại hiện trường"! Công ty tổ chức triển lãm ngành, từ khâu chuẩn bị gian hàng, sắp xếp lịch trình khách mời, cho đến việc xử lý các tình huống bất ngờ tại chỗ như khách mời đến trễ hoặc khán giả quá đông, bạn đều có thể sắp xếp mọi thứ rõ ràng, đâu ra đó, trật tự và hoàn hảo. Sau khi triển lãm kết thúc tốt đẹp, đối tác và cấp trên sẽ dành lời khen ngợi không ngớt cho bạn, nói rằng bạn "năng lực xuất chúng, đáng tin cậy", khả năng cá nhân của bạn sẽ được nhiều người công nhận hơn.

Về tài vận, tuần này thu nhập của bạn gần như "nước chảy lên cao"! Không chỉ nhận được tiền thưởng lễ hội từ công ty, mà các khoản thanh toán cuối cùng của các dự án thiết kế hoặc hợp đồng làm thêm trước đó cũng sẽ được quyết toán trong tuần này, ví tiền của bạn sẽ phình to ngay lập tức. Đây là cơ hội tốt để mua ngay chiếc máy tính bảng hoặc máy chơi game mới mà bạn đã mong muốn từ lâu, việc sử dụng thiết bị mới để làm việc, xem phim hay chơi game đều sẽ mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái.

Về sức khỏe, bạn có thể hơi dễ nổi nóng, khi áp lực công việc lớn, bạn có thể không kiềm chế được mà cãi lại ý kiến khác biệt của đồng nghiệp, hoặc về nhà thấy người thân nói nhiều cũng dễ bực bội. Đừng để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh, bạn có thể thử hít thở sâu vài lần, hoặc ra ban công nhìn ngắm cảnh vật xa xăm để làm dịu tâm trạng.

10. Tuổi Dậu: Hóa giải rắc rối, tìm lại trạng thái cân bằng

Vận tình duyên tuần này của người tuổi Dậu có chút "trắc trở nhỏ", bạn cần đặc biệt chú ý đến lời nói và hành vi của mình. Những người tuổi Dậu độc thân, khi áp lực công việc lớn, bạn dễ trở nên đa cảm và thiếu kiên nhẫn, ví dụ như cau có với nhân viên pha chế khi gọi trà sữa, hoặc lỡ hẹn nửa tiếng khi gặp gỡ người khác, những chi tiết nhỏ này rất dễ để lại ấn tượng không tốt, khiến cơ hội tình yêu tiềm năng vụt mất.

Đối với những người đã có đôi, bạn cần chú ý đến cách giao tiếp, đừng luôn ngắt lời nửa kia, ví dụ như khi đối phương nói: "Cuối tuần mình về thăm bố mẹ nhé", bạn chưa nghe hết đã chen vào: "Tuần trước vừa đi rồi mà", điều này dễ khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng và gây ra tranh cãi. Thực ra, nếu bạn lắng nghe trọn vẹn và cùng nhau bàn bạc, nhiều mâu thuẫn có thể được tránh khỏi.

Trong công việc, tuần này có thể xảy ra "oan ức" nhỏ. Dự án bạn phụ trách gặp sự cố kỹ thuật, sau khi kiểm tra, bạn phát hiện vấn đề nằm ở thiết bị do đối tác cung cấp, nhưng vì bạn là người chịu trách nhiệm chính, bạn vẫn bị cấp trên gọi lên để tìm hiểu tình hình. Lúc này, bạn đừng vì cảm thấy oan ức mà im lặng, hãy bình tĩnh giải thích rõ ràng ngọn nguồn sự việc với cấp trên, phân định trách nhiệm rõ ràng để tránh bị đổ lỗi không đáng.

Về tài vận, ví tiền tuần này của bạn có thể hơi "eo hẹp". Vì quá bận rộn với công việc nên bạn không có thời gian nấu ăn, ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài, hôm nay lẩu, ngày mai đồ nướng, thỉnh thoảng lại mời đồng nghiệp uống trà sữa, chỉ vài ngày là tiền đã tiêu gần hết. Đã đến lúc lập một "kế hoạch tiết kiệm" rồi, bạn có thể nấu một chút cháo, trứng vào buổi sáng, buổi tối tan làm về nhà làm đơn giản một bát mì hoặc salad, vừa tiết kiệm tiền lại vừa khỏe mạnh.

Về sức khỏe, cần chú ý đến "bẫy chênh lệch nhiệt độ", buổi sáng thấy lạnh mặc áo khoác, giữa trưa nắng nóng lại cởi ra ngay, kết quả buổi chiều bị gió thổi lại bắt đầu hắt hơi. Bạn nên áp dụng "phương pháp mặc đồ nhiều lớp (onion style)", mặc đồ mỏng bên trong, khoác ngoài một chiếc áo dễ cởi, nóng thì cởi, lạnh thì mặc, đừng để cảm cúm tìm đến bạn.

11. Tuổi Tuất: Tinh thần hợp tác vượt trội, tình cảm ấm áp

Vận tình duyên tuần này của người tuổi Tuất tràn ngập "sự dịu dàng", những người độc thân nên trở thành một "người quan sát tinh tế". Nếu bạn phát hiện ra người mình thích gần đây luôn có quầng thâm dưới mắt, bạn có thể quan tâm hỏi han xem họ có phải đang làm việc quá sức hay không. Nếu câu trả lời là có, bạn có thể chuẩn bị một túi thơm giúp ngủ ngon hoặc một cuốn truyện tranh thú vị, lần tới gặp mặt thì tặng cho họ và nói: "Hy vọng bạn sẽ có giấc ngủ ngon". Hành động chu đáo nhỏ bé này sẽ khiến đối phương có ấn tượng sâu sắc về bạn, mức độ thiện cảm sẽ tăng lên ngay lập tức!

Đối với những người đã có đôi, bạn nên học cách "khen ngợi nửa kia" trước mặt người khác, trong các buổi tụ tập bạn bè, hãy chia sẻ những điều tốt đẹp về họ, ví dụ: "Lần trước tôi bị ốm, anh/cô ấy đã thức dậy giữa đêm để nấu cháo cho tôi", hoặc "Anh/cô ấy luôn giành làm việc nhà". Nửa kia của bạn chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nghe thấy những lời này, và tình cảm của hai bạn sẽ càng thêm khăng khít, ngọt ngào.

Trên con đường sự nghiệp, tuần này sự hợp tác giữa bạn và đồng nghiệp sẽ vô cùng ăn ý! Bạn giỏi biến ý tưởng thành hiện thực, ví dụ như chia nhỏ một ý tưởng hay thành các bước thực hiện cụ thể và phân công cho từng người; trong khi đối tác của bạn lại giỏi đưa ra những ý tưởng sáng tạo và đột phá, ví dụ như thêm một phần tương tác thú vị vào sự kiện. Sự kết hợp của hai bạn giống như một "bộ đôi vàng", thành quả làm ra chắc chắn sẽ vượt xa mong đợi, khiến cấp trên phải dành lời khen ngợi.

Về tài vận, tuần này "đầu tư nhỏ sẽ mang lại lợi nhuận lớn"! Trong quá trình làm việc với khách hàng, thỉnh thoảng mời họ một tách cà phê, một miếng bánh ngọt sẽ không tốn kém bao nhiêu, nhưng lại khiến khách hàng cảm thấy bạn nhiệt tình và lịch sự, rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Nhờ đó, không chỉ các đơn hàng cũ được ký kết suôn sẻ, mà bạn còn có thể bàn bạc được các hợp đồng hợp tác mới, thu nhập của bạn tự nhiên sẽ tăng lên.

Sức khỏe của bạn đang ở trạng thái tuyệt vời, việc tập thể dục đều đặn và chế độ ăn uống thanh đạm giúp cơ thể bạn duy trì ở mức tốt nhất. Tuy nhiên, đôi khi ăn quá nhiều vẫn có thể gây khó tiêu, vì vậy bạn cần kiểm soát lượng đồ ăn nhiều dầu mỡ như lẩu, đồ nướng.

12. Tuổi Hợi: Vững vàng tiến bước, bất ngờ dồn dập

Vận tình duyên tuần này của người tuổi Hợi ẩn chứa "những bất ngờ nho nhỏ" đầy thú vị. Những người tuổi Hợi độc thân, sự nghiêm túc và tập trung của bạn chính là nét quyến rũ lớn nhất! Trong lớp học làm bánh, khi bạn toàn tâm toàn ý nhào bột, học cách trang trí bánh kem, những người xung quanh rất dễ bị bạn thu hút. Sau buổi học, bạn có thể chủ động hỏi đối phương: "Lần sau chúng ta cùng luyện tập một mẫu bánh mới nhé?", bắt đầu từ sở thích chung, mối quan hệ sẽ dễ dàng được thúc đẩy.

Đối với những người đã có đôi, bạn có thể trổ tài trong buổi gặp gỡ bạn bè của nửa kia, chuẩn bị trước một vài món tráng miệng sở trường của mình như bánh quy cranberry hoặc món trái cây dầm, mang đến để chia sẻ với mọi người. Điều này không chỉ thể hiện tài năng nấu nướng của bạn mà còn giúp nửa kia "nở mày nở mặt" trước bạn bè, khiến tương tác giữa hai bạn trở nên hài hòa hơn.

Sự nghiệp tuần này, bạn chính là "chất kết dính" và "trụ cột" của cả đội! Với vai trò là người quản lý dự án, bạn luôn hiểu rõ điểm mạnh của từng thành viên, phân công nhiệm vụ phù hợp nhất cho người thích hợp nhất. Ví dụ, giao việc liên lạc với khách hàng cho người giỏi giao tiếp, và việc sắp xếp dữ liệu cho người cẩn thận. Đồng thời, bạn còn theo dõi tiến độ kịp thời, giúp mọi người giải quyết các vấn đề gặp phải, thúc đẩy dự án tiến lên từng bước suôn sẻ. Khi đạt được thành quả giai đoạn, cấp trên chắc chắn sẽ khen ngợi đặc biệt khả năng sắp xếp tổng thể của bạn trong cuộc họp, điều này sẽ là một điểm cộng lớn cho con đường thăng tiến của bạn sau này.

Về tài vận, bất ngờ tuần này gần như "thăng hoa"! Bảng xếp hạng thành tích của công ty được công bố, bạn đã lọt vào top đầu nhờ màn thể hiện xuất sắc, không chỉ nhận được lời khen ngợi công khai mà còn được thông báo bí mật về một khoản tiền thưởng bổ sung hậu hĩnh. Vui hơn nữa là khoản tiền cảm ơn của người bạn mà bạn đã giúp đỡ trước đó cũng được gửi đến trong tuần này. Song hỷ lâm môn, ví tiền của bạn sẽ đầy lên ngay lập tức!

Về sức khỏe, cần chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Mặc dù giai đoạn nước rút của dự án là quan trọng, nhưng bạn đừng nên thức đêm làm việc mỗi ngày, thiếu ngủ lâu dài sẽ làm giảm năng lượng và làm suy yếu hệ miễn dịch. Dù bận đến mấy, bạn cũng cần đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cơ bản và ba bữa ăn điều độ.

(Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)