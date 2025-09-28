Nhiều quả cầu ánh sáng màu tím liên tiếp xuất hiện trên bầu trời, chuyên gia vào cuộc và cái kết bất ngờ

Những quả cầu ánh sáng màu tím kỳ lạ

Theo Straitstimes, trong những ngày gần đây, người dân Singapore không khỏi hoang mang khi chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời. Đó là những quả cầu ánh sáng màu tím phát sáng lạ mắt, trôi lơ lửng trong không trung, phát ra tiếng nổ và chớp sáng, rồi đột ngột biến mất. Vậy sự thật về hiện tượng này là gì?

Những quả cầu ánh sáng màu tím phát sáng lạ mắt, trôi lơ lửng trong không trung, phát ra tiếng nổ và chớp sáng, rồi đột ngột biến mất. (Ảnh: Straitstimes)

Hiện tượng này lần đầu được phát hiện tại Công viên Quốc gia Pasir Ris, khi một cư dân ghi lại được hình ảnh quả cầu ánh sáng màu tím lơ lửng trên không trung, phát ra những tiếng nổ nhỏ kèm theo những tia sáng chớp lên trước khi biến mất. Đoạn video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là một hiện tượng thiên nhiên kỳ bí hay không.

Quả cầu màu tím xuất hiện tại Công viên Quốc gia Pasir Ris. (Ảnh: Channel 8 News)

Không lâu sau, thêm một video được quay tại khu vực Tampines, ghi lại cảnh quả cầu ánh sáng trôi dọc theo con đường, phát ra những tiếng nổ nhỏ và những lần nhấp nháy sáng. Đoạn video này tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, vượt qua 2 triệu lượt xem chỉ trong vòng 14 giờ. Tại Yishun, một video khác ghi lại hình ảnh quả cầu ánh sáng di chuyển quanh các tòa nhà và làm sáng rực cả khu vực, càng khiến sự kỳ lạ của hiện tượng này thêm phần bí ẩn.

"Sét hòn" là thủ phạm?

Với sự lan truyền chóng mặt của các đoạn video, không ít cư dân mạng đã đưa ra giả thuyết về nguyên nhân của hiện tượng này. Một trong những lý thuyết phổ biến nhất là sét hòn vốn là một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp đã từng được ghi nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới. Sét hòn, hay còn gọi là sấm lăn, là một quả cầu sáng phát ra các màu sắc khác nhau tùy theo nhiệt độ, từ đỏ, cam đến tím và xanh lam. Quả cầu này có khả năng di chuyển theo quỹ đạo khó lường, có thể trôi theo dòng không khí, len lỏi vào nhà qua các khe cửa, hoặc thậm chí xuất hiện trên các dây điện.

Quả cầu màu tím được một camera hành trình ghi nhận ở Tampines. (Ảnh: Channel 8 News)

Nhiều chuyên gia khí tượng đã lên tiếng giải thích hiện tượng này có thể là sét hòn, một hiện tượng khí quyển đặc biệt. Sự phát sáng của sét hòn có thể gây ra những hiệu ứng ánh sáng kỳ lạ như trong các video được ghi lại, đồng thời việc nó xuất hiện ở các khu vực khác nhau như Pasir Ris, Tampines và Yishun càng củng cố giả thuyết này.

Ở Yishun, một đoạn clip khác được ghi nhận. (Ảnh: Channel 8 News)

Tuy nhiên, không ít người vẫn tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của các đoạn video. Một số người cho rằng việc xuất hiện liên tiếp ba quả cầu ánh sáng trong vài ngày là một điều bất thường và có thể chỉ là sản phẩm của kỹ xảo đồ họa hay công nghệ chỉnh sửa video.

Lời giải thích khiến công chúng bất ngờ

Theo Asiaone, sau khi những đoạn video này tiếp tục lan truyền với tốc độ chóng mặt, một cú twist bất ngờ đã xảy ra. Công ty quảng cáo YouTrip đã lên tiếng xác nhận rằng đây không phải là một hiện tượng thiên nhiên, mà là một phần trong chiến dịch quảng cáo của họ. Sự xuất hiện của quả cầu ánh sáng màu tím chính là một phần trong chiến dịch quảng bá cho nhân vật hoạt hình Trippie, biểu tượng sinh nhật của công ty.

Theo thông báo từ YouTrip, chiến dịch này đã được triển khai nhằm thu hút sự chú ý của người dân Singapore về một sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9. Trong video quảng cáo, quả cầu ánh sáng màu tím bay vào một chiếc vali tại sân bay Jewel Changi, sau đó ba sinh vật nhỏ màu tím xuất hiện từ vali, mang đến thông điệp về sự kiện lớn sắp tới.

Công ty quảng cáo YouTrip đã lên tiếng xác nhận rằng đây không phải là một hiện tượng thiên nhiên, mà là một phần trong chiến dịch quảng cáo của họ. (Ảnh: Straitstimes)

Khi thông tin này được công bố, nhiều người cảm thấy bất ngờ và có chút hụt hẫng vì họ đã tin vào giả thuyết về sét hòn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chiến dịch này đã thành công trong việc thu hút sự chú ý và tạo ra một làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Một chiến dịch quảng cáo đầy sáng tạo

Một trong những yếu tố khiến chiến dịch quảng cáo này thành công chính là sự kết hợp giữa công nghệ và tính bí ẩn. Việc tạo ra một hiện tượng kỳ lạ như quả cầu ánh sáng màu tím không chỉ gây sự tò mò mà còn khiến người dân Singapore suy nghĩ và thảo luận về nó trong suốt một khoảng thời gian dài. Hơn nữa, sự liên kết với các địa điểm nổi tiếng như Jewel Changi và các khu vực khác đã khiến chiến dịch này trở nên gần gũi và dễ tiếp cận với cộng đồng.

Chiến dịch này cũng tận dụng sức mạnh của mạng xã hội, nơi những video và hình ảnh dễ dàng lan tỏa và thu hút hàng triệu lượt xem. Điều này đã giúp YouTrip tạo ra một chiến dịch quảng cáo cực kỳ ấn tượng, làm nổi bật thương hiệu của mình trong mắt người tiêu dùng.

Dù là một cú twist bất ngờ, nhưng không thể phủ nhận rằng chiến dịch quảng cáo của YouTrip đã thành công rực rỡ. Từ một hiện tượng kỳ lạ gây hoang mang cho người dân Singapore, giờ đây quả cầu ánh sáng màu tím đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược marketing đầy sáng tạo của công ty. Sự kết hợp giữa công nghệ, khoa học và yếu tố bí ẩn đã tạo ra một chiến dịch quảng cáo thú vị, khiến người dân phải suy nghĩ về những gì họ thấy và không ngừng thảo luận về nó.

Theo Straitstimes, Asia One