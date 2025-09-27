Lữ Bố từng coi thường Quan Vũ, Triệu Vân: Chỉ 4 người này trong Tam Quốc được ông xem trọng

Lữ Bố xem thường Quan Vũ và Triệu Vân

Lữ Bố, vị tướng hùng mạnh nhất Tam Quốc, vô cùng kiêu ngạo và không ai có thể dễ dàng được ông xem trọng. Ngay cả Lưu Bị, người mà Tào Tháo từng ca ngợi là "anh hùng thiên hạ, chỉ có ta và ngươi mới xứng đáng", cũng chỉ được Lữ Bố xem như một đệ tử. Điều này chứng tỏ Lữ Bố có một tiêu chuẩn cực kỳ cao. Vậy trong số các nhân tài của Tam Quốc, có mấy người thực sự được Lữ Bố coi trọng?

Nhiều người yêu thích Quan Vũ và Triệu Vân trong Tam Quốc, họ kính trọng gọi Quan Vũ là Võ Thánh và coi Triệu Vân là người đàn ông hoàn hảo nhất Tam Quốc. Tuy nhiên, trong mắt Lữ Bố, cả hai người này đều bị xem thường.

Nói về Quan Vũ, dù ông từng có công lớn khi ở Sài Thủy Quan giết Hoa Hùng và từng đối mặt với Lữ Bố tại Hổ Lao Quan, nhưng Lữ Bố không hề sợ hãi Quan Vũ. Thời kỳ ở Từ Châu, Lữ Bố hiếm khi coi trọng Quan Vũ, bởi vì dù từ khía cạnh nào đi nữa, Quan Vũ đều không thể sánh bằng Lữ Bố.

Trong mắt Lữ Bố, cả Quan Vũ và Triệu Vân đều bị xem thường.

Xét về võ công, Quan Vũ không phải là đối thủ của Lữ Bố. Quan Vũ trước đó luôn khiêm tốn, không bao giờ phản kháng Lữ Bố. Về địa vị, Quan Vũ càng thấp hơn Lữ Bố. Ngay cả người anh của ông là Lưu Bị khi gặp Lữ Bố cũng phải nể vài phần, Quan Vũ sau đó đã gọi Lữ Bố một tiếng "Lữ tướng quân".

Tiếp theo là Triệu Vân. Dù Triệu Vân rất nổi tiếng trong giai đoạn sau của Tam Quốc, đặc biệt là trận đánh tại Trường Bản Pha khiến Triệu Vân trở nên nổi danh khắp thiên hạ, nhưng trong giai đoạn đầu của Tam Quốc, Triệu Vân thực sự là một nhân vật vô danh. Khi Lữ Bố tung hoành khắp nơi, Triệu Vân chỉ là một kẻ không tên tuổi. Ngay cả khi hai người gặp nhau trên chiến trường, với kỹ năng của Triệu Vân có thể chiến đấu ngang ngửa với Văn Xú trong 50 hiệp, cũng không thể chiếm ưu thế trước Lữ Bố.

Vậy nếu như ngay cả Lưu Bị, Quan Vũ, Triệu Vân đều không thể vào mắt Lữ Bố, ai mới có thể khiến Lữ Bố coi trọng?

4 nhân vật được Lữ Bố coi trọng

Đổng Trác

Người đầu tiên mà Lữ Bố kính trọng chính là Đổng Trác. Thực tế, Đổng Trác là người đầu tiên khiến Lữ Bố cảm thấy ngưỡng mộ. Dù nhiều người coi Đổng Trác là kẻ phản loạn đã làm loạn triều đình Đông Hán, nhưng từ góc nhìn của một vị tướng như Lữ Bố, Đổng Trác đã làm điều mà nhiều người muốn làm nhưng không dám.

Triều đình Đông Hán lúc đó quá thối nát, người dân sống trong cảnh khổ cực, nếu Lữ Bố có đủ quyền lực, có lẽ ông ta cũng sẽ làm theo Đổng Trác.

Là vị tướng đầu tiên chống lại hoàng tộc Đông Hán, Đổng Trác dù bị đóng đinh vào cột, nhưng trong mắt nhiều vị tướng, Đổng Trác vẫn được coi là một anh hùng. Và chính vì lý do này mà Lữ Bố rất ngưỡng mộ Đổng Trác, ông ta rất muốn gia nhập đội quân của Đổng Trác.

Người đầu tiên mà Lữ Bố kính trọng chính là Đổng Trác.

Khi Lý Thụ đến thuyết phục Lữ Bố, Lữ Bố từng nói ra lời từ tận đáy lòng rằng anh ta theo Đinh Nguyên cũng chỉ vì không có lựa chọn, bởi vì chưa gặp được minh chủ. Khi Lý Thụ giới thiệu Đổng Trác, Lữ Bố không hề phản đối, thậm chí nói rằng mình muốn gia nhập nhưng không có cơ hội. Rõ ràng, Lữ Bố không hề thù địch với Đổng Trác, như một vị tướng bình thường, ông ta vẫn rất ngưỡng mộ Đổng Trác.

Lý Thụ nói: "Thưa ngài, tôi đã quan sát các đại thần, không ai sánh kịp Đổng Trác. Đổng Trác là người kính trọng các bậc hiền tài, lễ độ với bậc học giả, phân biệt rõ ràng giữa thưởng và phạt, cuối cùng sẽ thành công lớn." Lữ Bố nói: "Tôi muốn theo ông, nhưng tiếc rằng không có cách nào."

Nhiều người phê phán câu nói của Lữ Bố: "Nếu ngài không từ chối, tôi xin được nhận ngài làm cha nuôi." Họ cho rằng Lữ Bố là kẻ tiểu nhân, là một tên nô tài, nhưng không biết rằng, câu nói này cũng thể hiện tâm trạng của Lữ Bố vào thời điểm đó. Ông ta thực sự rất kính trọng Đổng Trác và cảm thấy Đổng Trác là người có thể dẫn dắt mình đến tương lai tươi sáng.

Điêu Thuyền

Lữ Bố ban đầu rất trung thành với Đổng Trác, nhưng tại sao sau này lại nổi loạn và giết chết Đổng Trác? Điều này thực sự liên quan đến Điêu Thuyền.

Vương Doãn dâng Điêu Thuyền cho Đổng Trác với mục đích để chia rẽ Đổng Trác và Lữ Bố. Và Đổng Trác vì một người phụ nữ mà không ngần ngại đối địch với Lữ Bố, thậm chí muốn giết chết Lữ Bố, đã khiến Lữ Bố nhận ra Đổng Trác đã không còn là anh hùng nữa.

Nhiều người nói rằng Lữ Bố phản bội Đổng Trác vì vẻ đẹp của Điêu Thuyền, nhưng thực tế đó chỉ là một phần nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là Lữ Bố nhận ra sự thiển cận của Đổng Trác và cảm thấy không thể tiến xa hơn nếu theo Đổng Trác.

Nhiều người nói rằng Lữ Bố phản bội Đổng Trác vì vẻ đẹp của Điêu Thuyền, nhưng thực tế đó chỉ là một phần nguyên nhân.

Sau khi Đổng Trác chết, Lữ Bố đã nhận ra mình bị lừa, nhưng dù sao ông ta cũng không trở mặt với Điêu Thuyền. Ngược lại, khi thành Trường An bị phá, Lữ Bố chạy trốn, ông ta không mang theo người vợ chính thức của mình mà lại đem theo Điêu Thuyền. Điều này cho thấy Lữ Bố coi trọng Điêu Thuyền đến mức nào.

Trong trận chiến quyết định số phận của Lữ Bố, Trần Cung gợi ý Lữ Bố chia quân ra giữ các thành trì. Nhưng một câu nói của Điêu Thuyền "tướng quân cứ nghe lời nô tì, đừng tùy tiện ra ngoài" đã thay đổi suy nghĩ của Lữ Bố. Có thể thấy Điêu Thuyền có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng Lữ Bố.

Hoa Hùng

Trong Tam Quốc, người thứ ba mà Lữ Bố coi trọng là Hoa Hùng. Tại sao lại nói vậy? Bởi vì khi đối mặt với các 18 chư hầu, Hoa Hùng đã chủ động xin ra trận thay thế Lữ Bố, và Lữ Bố không hề phản đối. Việc này chứng tỏ ông ta rất đánh giá cao Hoa Hùng. Nếu là người khác, có lẽ Lữ Bố đã lập tức phản ứng rồi.

Trương Phi

Trong Tam Quốc, người thứ tư mà Lữ Bố coi trọng là Trương Phi. Lý do Lữ Bố coi trọng Trương Phi chủ yếu dựa trên hai điều.

Lý do đầu tiên, là võ công của Trương Phi rất cao cường. Trước Hổ Lao Quan, Trương Phi và Lữ Bố đã chiến đấu 50 hiệp mà không phân thắng bại. Bên ngoại ô thành Tiểu Bá, Trương Phi và Lữ Bố lại chiến đấu 100 hiệp cũng không phân thắng bại.

Trong Tam Quốc, người thứ tư mà Lữ Bố coi trọng là Trương Phi.

Hai trận chiến này đã khiến Lữ Bố nhận thức sâu sắc về sức mạnh của Trương Phi, đến nỗi khi gặp Trương Phi đang say rượu, ông ta không dám ra tay, chỉ có thể đứng nhìn Trương Phi chạy trốn.

Lý do thứ hai, là Trương Phi tính tình nóng nảy, không bao giờ nhụt chí. Mặc dù về tổng thể, Lữ Bố mạnh hơn Trương Phi, nhưng Trương Phi chưa bao giờ e ngại Lữ Bố. Mỗi lần gặp Lữ Bố đều thách thức ông ta. Hành động này, dù khiến Lữ Bố rất khó chịu, nhưng Lữ Bố thực sự không có cách nào đối phó với Trương Phi. Một đối thủ mà không thể chiến thắng cũng không thể tranh cãi, Lữ Bố chỉ có thể coi trọng hơn một chút, tránh gây rắc rối là tốt nhất.

Lữ Bố dù được mệnh danh là vị tướng mạnh nhất trong Tam Quốc, nhưng không hề coi trọng Quan Vũ và Triệu Vân. Trong toàn bộ Tam Quốc, Lữ Bố chỉ kính trọng bốn người: Đổng Trác, Điêu Thuyền, Hoa Hùng và Trương Phi.

