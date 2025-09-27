Tạm biệt studio: 6 câu lệnh tạo ảnh Trung thu bằng tiếng Việt, chỉ cần sao chép – dán là có hình đẹp

Tết Trung thu luôn gợi lên sắc màu rực rỡ của đèn lồng, váy áo và nụ cười tươi vui. Nếu bạn muốn dùng AI để tạo ra những bức ảnh mang đậm không khí lễ hội này, điều quan trọng là biết cách "ra lệnh" sao cho ngắn gọn, súc tích và đúng ý.

Dưới đây là 6 câu lệnh gợi ý đơn giản, chỉ là kinh nghiệm đã được tinh gọn để giúp bạn có thể sao chép – dán và sử dụng ngay.

Tạo ảnh Trung thu cá nhân:

Bước 1: Tải ảnh rõ mặt của bạn lên Google Gemini (ưu tiên ảnh rõ mặt) hoặc ChatGPT.

Bước 2: Nhập câu lệnh dưới đây vào.

1. Cô gái trong chợ Trung thu trong nhà

❌ Sai: "Tạo ảnh Trung thu."

✅ Đúng: "Cô gái trẻ trong chợ Trung thu trong nhà, váy đỏ không tay nhiều tầng xếp nếp, tóc tết buông vai, băng đô hoa đỏ. Hai tay chỉnh băng đô, nụ cười thân thiện. Phông nền ngập tràn lồng đèn đỏ, cam, vàng hình hoa và bướm. Bên cạnh là quầy đồ chơi nhỏ và trang trí. Không khí lễ hội rực rỡ, ấm áp."

Ảnh được tạo bởi Gemini

2. Cô gái giữa chợ ngoài trời nhộn nhịp

❌ Sai: "Cho tôi ảnh lễ hội."

✅ Đúng: "Cô gái trẻ châu Á giữa chợ ngoài trời nhộn nhịp. Váy dài đỏ đậm cổ cao, nhiều tầng xếp nếp, tóc tết buông vai trái. Tay cầm quạt tròn vàng–đỏ. Xung quanh là quầy hàng đầy lồng đèn hồng, đỏ, trắng, đồ trang trí nhiều màu. Lá vàng rơi, người qua lại đông đúc. Không khí lễ hội tươi vui, giao thoa truyền thống & hiện đại."

3. Cô gái trong chợ Trung thu ngoài trời

❌ Sai: "Tạo ảnh cô gái mặc váy đỏ."

✅ Đúng: "Cô gái trẻ trong chợ Trung thu ngoài trời. Váy đỏ không tay, nhiều tầng xếp nếp, tóc tết buông vai phải. Tay cầm lồng đèn đỏ hoa văn rực rỡ, nụ cười ấm áp. Phông nền treo đầy lồng đèn đỏ, vàng, cam, có hình chim và hoa. Kệ hàng bày đồ chơi và văn phòng phẩm. Không khí sôi động, lễ hội truyền thống xen hiện đại."

4. Cô gái với ví vàng giữa chợ lễ hội

❌ Sai: "Ảnh Trung thu có nhiều hoa."

✅ Đúng: "Cô gái trẻ châu Á, tóc tết dày buông vai phải, váy đỏ dài cổ cao, nhiều tầng xếp nếp. Tay phải cầm ví vàng hoa văn tinh xảo, tay trái cầm vật nhỏ như kẹo. Phông nền rực rỡ hoa giấy hồng, đỏ và các gian hàng nhiều đồ trang trí. Người qua lại đông đúc. Không khí chợ lễ hội náo nhiệt."

5. Cô gái với quạt đỏ–hồng

❌ Sai: "Cho ảnh quạt Trung thu."

✅ Đúng: "Cô gái trẻ trong chợ Trung thu. Váy đỏ dài không tay, nhiều lớp xếp tầng bồng bềnh, tóc tết buông vai. Tay trái cầm quạt đỏ–hồng. Phông nền lồng đèn và hoa trang trí đỏ, vàng, hồng. Gian hàng bày nhiều đèn nhỏ, tượng và vật phẩm đỏ–vàng. Lá vàng rơi dưới đất, gợi sắc thu. Lễ hội rực rỡ, vui tươi."

Ảnh được tạo bởi Gemini

6. Cô gái da sáng với quạt vàng tinh xảo

❌ Sai: "Ảnh váy đỏ ngoài chợ."

✅ Đúng: "Cô gái trẻ da sáng, tóc tết buông vai phải, váy dài đỏ đậm không tay, nhiều lớp voan xếp tầng, cổ cao chữ V nhẹ. Tay phải cầm quạt hoa văn vàng tinh xảo. Phông nền hoa giấy lớn màu hồng, vàng, đỏ và kệ đồ trang trí. Người qua lại đông đúc, lá rơi trên nền. Không khí lễ hội nhộn nhịp, giàu bản sắc văn hóa."

Không có "câu lệnh thần kỳ" nào giúp AI tạo ra ảnh Trung thu hoàn hảo. Bí quyết nằm ở việc mô tả chi tiết, ngắn gọn và đúng trọng tâm. Chỉ cần tinh chỉnh như trên, bạn đã có thể nhanh chóng tạo ra những bức ảnh Trung thu sống động, rực rỡ và mang đậm bản sắc truyền thống.



