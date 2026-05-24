Tuấn Hưng sang Mỹ hội ngộ vợ cũ "ông hoàng nhạc Việt", chụp ảnh thân thiết

DẠ VŨ
|

Tuấn Hưng và vợ cũ "ông hoàng nhạc Việt" thoải mái chụp ảnh thân thiết khi hội ngộ.

Mới đây, bầu show Liên Phạm – vợ cũ của "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng – thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh gặp gỡ bạn bè, nghệ sĩ tại Mỹ.

"Buổi tối thật vui và hạnh phúc với các em và các con. Trên 20 năm gặp nhau là vui vậy đó..." bà Liên Phạm chia sẻ.

Đáng chú ý, trong buổi hội ngộ có sự xuất hiện của vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng vừa từ Việt Nam sang. Nam ca sĩ gây chú ý với khoảnh khắc chụp ảnh thân thiết bên Liên Phạm. Cả hai thoải mái tạo dáng, cho thấy mối quan hệ gần gũi trong không khí ấm cúng của buổi gặp mặt.

Tuấn Hưng và bầu show Liên Phạm.

Ca sĩ Khang Việt biết ơn vì được nữ bầu show mời sang Mỹ biểu diễn từ 20 trước.

Ca sĩ Khang Việt cũng cảm ơn vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng đã cho anh cơ hội sang Mỹ biểu diễn từ 20 năm trước. Nam ca sĩ còn dành tặng nữ bầu show một nụ hôn vào má.

Bầu show Liên Phạm có thâm niên tổ chức các đại nhạc hội quy mô lớn vài thập kỷ dành cho người Việt ở Mỹ và là cầu nối đưa hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi từ Việt Nam sang lưu diễn tại hải ngoại như Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Cao Thái Sơn, Đàm Vĩnh Hưng...

Bên cạnh lĩnh vực nghệ thuật, bà Liên Phạm còn sở hữu chuỗi nhà hàng đắt khách tại Hoa Kỳ. Tên tuổi của bà thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông trong nước vào năm 2021 khi thông tin bà từng có cuộc hôn nhân bí mật kéo dài hơn một thập kỷ với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được công bố cùng thời điểm hai người hoàn tất thủ tục ly hôn.

Sau khi chính thức đường ai nấy đi, bà Liên Phạm và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè văn minh, thường xuyên tương tác và hỗ trợ nhau trong các hoạt động nghệ thuật.

