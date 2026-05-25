Ngọc Sơn phủ nhận ăn chơi thác loạn, nói thẳng lý do ngồi tù 8 tháng 13 ngày: “Đúng người đúng tội”

Mới đây, Ngọc Sơn gây chú ý khi đăng tải đoạn clip dài trên trang cá nhân, lần đầu nói rõ về những lời đồn bủa vây ông suốt hơn 3 thập kỷ, trong đó có tin đồn liên quan đến “ăn chơi thác loạn” tại một buổi tiệc sinh nhật năm 1992. Nam ca sĩ khẳng định đây là thông tin hoàn toàn không đúng sự thật.

Trong clip, Ngọc Sơn nhắc lại câu chuyện từng gây xôn xao dư luận vào đầu thập niên 1990 liên quan đến buổi sinh nhật của một người tên Pierre Tân tại một vũ trường ở đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM. Theo lời nam ca sĩ, nhiều năm qua xuất hiện không ít lời đồn cho rằng đây là một buổi tiệc “thác loạn”, tuy nhiên ông phủ nhận hoàn toàn.

“Hôm nay Ngọc Sơn kể cho mọi người nghe về câu chuyện mà người ta đồn Ngọc Sơn ăn chơi thác loạn trong sinh nhật Pierre Tân năm 1992 thì chuyện này hoàn toàn không có”, nam ca sĩ chia sẻ.

Ngọc Sơn cho rằng nếu thực sự có hành vi phản cảm như những gì bị đồn đoán thì không ai lại tổ chức công khai ở một địa điểm đông người, ngay trung tâm thành phố.

“Không ai dại gì tổ chức một cái sinh nhật cởi quần cởi áo ở vũ trường nếu các bạn muốn làm chuyện thác loạn thì tìm một chỗ nào đó xa vắng vẻ còn sợ nữa. Đi lên đó làm sao cởi quần cởi áo được", ông nói.

Nam ca sĩ cũng nhấn mạnh, nếu là một chuyên án lớn của cơ quan chức năng thì chắc chắn phải có hình ảnh, video hoặc tang chứng cụ thể: “Một chuyên án là phải có rất nhiều camera, nhà báo, quay phim chụp hình. Không có hình ảnh là không có", Ngọc Sơn bày tỏ.

Theo lời kể của giọng ca Tình cha , điều khiến ông đau lòng nhất là những lời đồn kéo dài suốt hơn 34 năm khiến bản thân chịu nhiều tổn thương tinh thần.

“Những điều tiếng đó là tôi bị oan, buồn lắm, giống như trong địa ngục. Tâm hồn của mình buồn và khóc, không muốn giải thích, chịu một mình thôi. Nhưng đã qua 34 năm rồi, tôi đau lòng lắm, hôm nay tôi giải thích vì đại gia đình”, nam ca sĩ trải lòng.

Đáng chú ý, trong đoạn clip, Ngọc Sơn cũng lần đầu nói kỹ hơn về việc từng ngồi tù và khẳng định bản thân không bị xử lý vì chuyện tiệc tùng như lời đồn trên mạng mà bị bắt vì hát 5 ca khúc chưa được cấp phép thời điểm đó. “Thời đó chưa được cấp phép mà Ngọc Sơn hát thì Ngọc Sơn mang tội là đúng người đúng tội”, ông nói.

Nam ca sĩ cho biết bản thân đã ở trong trại giam 8 tháng 13 ngày, sau đó chịu thêm thời gian quản chế và án treo: “Ngọc Sơn ở trong khám 8 tháng 13 ngày, ra ngoài 2 năm không đi hát và hưởng án treo khoan hồng 18 tháng”, ông chia sẻ thêm.

Ngọc Sơn cho biết trong thời gian chấp hành án, ông được bạn tù và cán bộ quản giáo đối xử tốt: "Các anh em bạn tù rất tốt và các quản giáo rất là thương Sơn và chăm lo cho lắm. Cảm ơn tất cả".

Lý giải thêm về vụ việc liên quan sinh nhật Pierre Tân, nam ca sĩ nói bản thân chỉ nhận lời đi hát, không biết nội dung ghi trong thiệp mời. Sau đó, nam danh ca mới biết, trên giấy mời có những câu chữ mang tính đùa vui như yêu cầu khách mời không mặc đồ lót hay “nhớ mang bao cao su”...

Ngọc Sơn cho biết sau khi bị mời lên đồn làm việc, ông được thả ngay ngày hôm sau vì sau khi điều tra không có hành vi sai phạm như lời đồn đoán.

Khẳng định lại một lần nữa, nam ca sĩ nhấn mạnh nếu có chuyện “thác loạn” như lời đồn thì ông sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm: “Nếu có thì tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật gấp 100 lần, đi chung thân cũng được, bỏ hát luôn cũng được, cấm hát vĩnh viễn nếu tôi nói sai”, Ngọc Sơn khẳng định.

Cuối clip, nam ca sĩ bày tỏ tình yêu dành cho quê hương, khẳng định luôn trung thành với đất nước và mong khán giả hiểu rõ câu chuyện thay vì tin vào những thông tin lan truyền trên mạng xã hội suốt nhiều năm qua.

"Ngọc Sơn sống ở Việt Nam không đi đâu hết và chết cũng ở đây. Khi nào chết thì tôi hiến xác cho y khoa", nam danh ca nói.