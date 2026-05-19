Nam ca sĩ lấy mẹ đơn thân hơn 8 tuổi có 2 con riêng: "Ở ngoài đó để anh ráng, chỉ cần em ở nhà"

Vợ chồng Duy Phước.

Mới đây, ca sĩ, diễn viên Duy Phước đăng tải đoạn clip chúc mừng sinh nhật vợ là Trân Châu trên Facebook, thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Vợ nam ca sĩ từng là mẹ đơn thân hơn anh 8 tuổi, có hai con riêng.

Trong clip, Duy Phước cùng con gái chung bí mật chuẩn bị bánh sinh nhật để tạo bất ngờ cho bà xã. Khi hai bố con mang bánh kem ra, Trân Châu không giấu được sự xúc động, thốt lên: "Bất ngờ vậy trời, chồng!".

Nhân dịp đặc biệt, Duy Phước gửi lời chúc ngọt ngào tới vợ: "Chúc mừng sinh nhật vợ. Anh chúc cho vợ được nhiều sức khỏe, bình an lúc nào cũng trẻ đẹp, xinh tươi. Cuộc sống vợ đừng có lo cho anh. Ở ngoài đó để anh ráng chỉ cần em ở nhà, em làm hậu phương vững chắc cho anh là ok rồi. Hôm nay quà này sinh nhật đơn giản thôi, em có thể cầu nguyện rồi thổi nến".

Món quà là bức ảnh gia đình Duy Phước tặng vợ.

Sau khi Trân Châu thổi nến, Duy Phước và con gái tiếp tục mang ra hai món quà dành tặng cô. Đáng chú ý, một trong số đó là bức ảnh gia đình ghi lại khoảnh khắc của hai vợ chồng cùng con gái chung khi đi vãn chùa.

Chia sẻ về ý nghĩa món quà, nam ca sĩ bày tỏ: "Nhờ có Phật pháp mà chúng ta hiểu hơn về đạo vợ chồng. Cũng nhờ Phật pháp mà tình yêu của chúng ta giữ được đến bây giờ nên bức ảnh này là một kỷ niệm đẹp của gia đình mình".

Duy Phước cũng tiết lộ, bà xã là người sống giản dị, không đòi hỏi vật chất. Với anh, niềm vui lớn nhất là sau những bộn bề công việc vẫn có gia đình làm điểm tựa: "Vợ mình không đòi hỏi gì nhiều. Mình làm được gì cho gia đình, miễn mọi người vui là được. Ra ngoài xã hội thì mình cố gắng kiếm tiền, tự lo mọi thứ. Nhưng khi trở về nhà, thấy có vợ con làm hậu phương vững chắc là đã thấy hạnh phúc rồi".

Duy Phước là con trai của cố nghệ sĩ Duy Phương và nghệ sĩ Lê Giang. Ngoài ca hát, anh còn tham gia diễn xuất và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình.

Năm 2011, khi mới ngoài 20 tuổi, Duy Phước quyết định kết hôn với bà xã Trân Châu – người hơn anh 8 tuổi và từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Thời điểm công khai chuyện tình cảm, nam ca sĩ từng đối mặt không ít ý kiến bàn tán vì khoảng cách tuổi tác cũng như việc bạn đời đã có con riêng. Tuy nhiên sau hơn một thập kỷ gắn bó, cặp đôi ngày càng viên mãn, hạnh phúc.