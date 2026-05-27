HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tuấn Hưng có dấu hiệu tự kỷ, trầm cảm nhẹ

Thùy Trang
|

Những thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe, liên tiếp nhập viện của ca sĩ Tuấn Hưng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Ca sĩ Tuấn Hưng chịu nhiều áp lực

Tuấn Hưng có dấu hiệu tự kỷ, trầm cảm nhẹ - Ảnh 1.

Tuấn Hưng liên tục nhập viện

Ca sĩ Tuấn Hưng mới đây có những chia sẻ về tình trạng sức khỏe cũng như diễn biến tâm lý của bản thân. Theo đó, anh cho biết kể từ khi mẹ anh qua đời, cuộc sống của anh có nhiều thay đổi.

Anh cũng quyết định chuyển về lại Hà Nội sinh sống sau thời gian Nam tiến, phát triển sự nghiệp. Quyết định trở về Hà Nội khiến khối lượng công việc của anh tăng lên nhiều lần từ việc học của các con đến chăm sóc gia đình và giải quyết các công việc cá nhân.

Anh cho biết cuộc sống của anh cũng thay đổi nhiều so với trước. "Thỉnh thoảng bạn bè sang nhà rồi đi đánh pickleball xong là gần như tôi không ra khỏi nhà. Đợt đó tôi bị một dạng như là tự kỷ, trầm cảm nhẹ" - Tuấn Hưng chia sẻ.

Theo nam ca sĩ: "Tôi vẫn chưa ra khỏi nhà gần một năm nay, chỉ khi có công việc đi xong lại về. Về lo cho con cái, thể thao chút xong lại về chơi với con. Dần quen với điều đấy, tôi không còn thấy ngồi nhậu với mọi người là vui nữa, thấy ồn ào rất khó chịu".

Bệnh của ca sĩ Tuấn Hưng

Tuấn Hưng có dấu hiệu tự kỷ, trầm cảm nhẹ - Ảnh 2.

Cường độ làm việc cao khiến ca sĩ Tuấn Hưng bị ảnh hưởng đến sức khỏe

"Có quãng thời gian khoảng 2-3 tháng tập luyện, diễn liên tục, chỉ trong 4 ngày từ 23-4 đến 26-4 là vào bệnh viện 4 lần. Như là chuyện giả vờ mà không ai tin, cứ vào là truyền giảm đau xong lại về" - ca sĩ Tuấn Hưng kể.

Nam ca sĩ cho biết dù đã đi nội soi, chụp chiếu nhiều lần nhưng may mắn không phát hiện bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến anh thường xuyên đau vùng thượng vị được xác định liên quan đến stress.

"Stress khiến đường dẫn máu từ thượng vị đi xuống dạ dày nó bị hẹp lại. Cái hẹp của tôi ở mức độ cho phép nhưng cũng không phải an toàn cho lắm. Cứ khi nào bị stress hoặc sinh hoạt không điều độ thì nó bị ép lại, làm mình đau ở thượng vị. Đau không chịu nổi" - Tuấn Hưng kể.

Đây chính là lý do thời gian gần đây, ca sĩ Tuấn Hưng thường xuyên chia sẻ hình ảnh nhập viện khiến khán giả lo lắng.

Tyga - rapper gốc Việt tầm cỡ toàn cầu: Yêu toàn mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu thế giới, đời sống xa hoa
Tags

sao Việt

Tuấn Hưng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại