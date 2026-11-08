Từ vụ xe điện Trung Quốc tai nạn khủng khiếp lúc chạy thử: Đừng cố vượt qua "lằn ranh đỏ"!?!

Mẫu Yangwang U9 Xtreme của BYD đã gặp tai nạn nghiêm trọng trong quá trình thử nghiệm, phần đầu và đuôi xe gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Tai nạn nghiêm trọng

Cách đây chưa lâu, hình ảnh hiện trường về tai nạn của chiếc xe điện Yangwang U9 Xtreme đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới quan sát ô tô không chỉ riêng ở Trung Quốc mà còn ở quy mô toàn thế giới. Thông tin về sự việc cho thấy tai nạn xảy ra ra trên một đường thử tốc độ cao khép kín tại Trung Quốc, trong bối cảnh nhà sản xuất BYD đang thực hiện các bài kiểm tra chuyên sâu nhằm chinh phục mốc vận tốc 500 km/h.

Ảnh hiện trường vụ tai nạn tại đường thử.

Trước khi tai nạn xảy ra, nguyên mẫu thử nghiệm dường như đã vận hành khá ổn định, hoàn thành các lượt chạy ở dải tốc độ trên 350 km/h và 420 km/h.

Tuy nhiên, những rủi ro vật lý khôn lường đã ập đến trong lượt chạy tiếp theo khi chiếc xe nhắm tới ngưỡng 450 km/h. Tại thời điểm nhạy cảm này, chiếc U9 Xtreme dường như đã mất đi sự ổn định bám đường cần thiết, chệch khỏi quỹ đạo di chuyển an toàn và lao thẳng vào dải rào chắn bảo vệ.

Mặc dù dữ liệu đo đạc kỹ thuật chưa được công bố một cách chính thức, một số nguồn tin phỏng đoán tốc độ của xe ở khoảnh khắc va chạm đầu tiên có thể rơi vào khoảng 360 km/h.

Cabin xe vẫn giữu được nguyên dạng sau tai nạn ở tốc độ khủng khiếp.

Tiếp nối chuỗi va chạm khốc liệt, chiếc hypercar điện bị văng mạnh sang phía lề đường đối diện và hứng chịu thêm một cú đâm nữa trước khi dừng lại hoàn toàn.Hiện trường cho thấy mức độ của vụ tai nạn là vô cùng nghiêm trọng.

Toàn bộ cản trước và đuôi xe gần như bị xé nát, trong khi cụm trục bánh sau chịu hư hại nặng và có vẻ tách rời khỏi khung gầm chính. Vô số mảnh vỡ từ bộ thân vỏ khí động học cũng văng vãi khắp bề mặt đường thử.

BYD Yangwang U9 Xtreme là phiên bản sản xuất rất giới hạn - khoảng 30 chiếc toàn thế giới.

Mặc dù vậy, điểm sáng lớn nhất về mặt an toàn trong vụ tai nạn này nằm ở kết cấu chịu lực cốt lõi. Khoang cabin trung tâm, vốn được chế tạo từ vật liệu sợi carbon cường độ cao, đã chứng minh được độ cứng vững khi vẫn giữ nguyên vẹn hình dáng cơ bản sau hai cú va chạm liên tiếp. Đáng chú ý không kém, hiện trường không cho thấy dấu hiệu của hỏa hoạn - điều dễ xảy ra nếu pin của xe bị va chạm mạnh.

Nhờ sự bảo vệ toàn diện của lớp vỏ bọc này, người điều khiển thử nghiệm đã có thể tự mình bước ra khỏi khoang lái. Các kết quả kiểm tra y tế sơ bộ sau đó cũng ghi nhận tay đua dường như không gặp phải bất kỳ chấn thương nào đáng kể, một điều kiện được đánh giá là cực kỳ may mắn khi xét tới lực tác động khổng lồ sinh ra ở dải tốc độ cực đoan này.

"Lằn ranh đỏ" 500 km/h

Sự cố của nguyên mẫu Yangwang U9 Xtreme một lần nữa làm dấy lên những cuộc thảo luận đa chiều xoay quanh việc tại sao các nhà sản xuất lại khao khát vươn tới mốc 500 km/h.

Về bản chất, việc chinh phục vận tốc này không đơn thuần phục vụ nhu cầu di chuyển thực dụng, mà mang ý nghĩa to lớn như một lời khẳng định đanh thép về năng lực chế tạo và sự tiên phong trong công nghệ.

Các hãng xe, đặc biệt là những thương hiệu đang dồn lực cho cuộc đua xe điện hiệu suất cao, xem đây là cơ hội vàng để phô diễn sức mạnh tuyệt đối của động cơ, hệ thống pin và khả năng tinh chỉnh khí động học. Dẫu vậy, trên phương diện khoa học, 500 km/h luôn được xem là một lằn ranh vật lý vô cùng khắc nghiệt đối với xe chạy trên đường bộ.

Nhiều hãng siêu xe trên thế giới đã cố gắng chạm tới mốc 500 km/h như minh chứng về năng lực.

Thứ nhất, rào cản lớn nhất phải kể đến là bức tường khí động học. Lực cản không khí không tăng đều theo cấp số cộng mà gia tăng theo bình phương của vận tốc. Kéo theo đó, công suất động cơ cần thiết để vượt qua sức cản của không khí phải tăng theo hàm bậc ba.

Ở vận tốc 500 km/h, luồng không khí phía trước đầu xe như đặc quánh lại và tạo thành một áp lực vô hình rất lớn. Dựa trên các tính toán khí động học của xe hiện đại, ở dải tốc độ cực đoan, mỗi 1 km/h tăng thêm sẽ cần thêm khoảng 10 mã lực.

Khí động học là một trong những bài thử quan trọng với các xe hiệu suất cao.

Thứ hai, giới hạn chịu đựng của bộ lốp xe luôn là một bài toán mang tính sinh tử. Khi lao đi ở tốc độ gần 139 mét/giây (tương đương 500 km/h), lực ly tâm sẽ là rất lớn, khiến khối cao su có xu hướng bị kéo giãn, phình to và rất dễ bị xé rách khỏi mâm xe.

Cùng với đó, lực ma sát liên tục với mặt đường khiến nhiệt độ lốp tăng vọt, đòi hỏi các nhà sản xuất phải ứng dụng những loại vật liệu tổng hợp phức tạp cùng quy trình kiểm tra gắt gao vốn chỉ dành cho ngành hàng không.

Bên cạnh đó, các nhóm kỹ sư luôn phải đối mặt với một nghịch lý lớn giữa việc tản nhiệt và tính khí động học. Để sinh ra nguồn sức mạnh lên tới hàng nghìn mã lực, toàn bộ hệ thống truyền động sẽ tỏa ra mức nhiệt lượng khổng lồ.

Nhằm giải tỏa lượng nhiệt này, thiết kế thân xe buộc phải sở hữu các hốc hút gió lớn hơn. Trớ trêu, hốc gió càng mở rộng thì lực cản khí động học càng tăng lên, từ đó triệt tiêu đi chính phần tốc độ mà động cơ đang phải vận hành hết công suất để tạo ra.

Bộ lốp liền vành của Bugatti Veyron giúp xe đạt vận tốc hơn 400 km/h. Ảnh: Waterjet Channel / Youtube

Hơn thế nữa, bài toán về lực nâng bề mặt cũng mang đến những trở ngại trực tiếp. Khi chạy ở tốc độ quá cao, thiết kế khí động học tổng thể của một chiếc ô tô rất dễ vô tình tạo ra hiệu ứng của một chiếc cánh máy bay.

Nếu luồng không khí luồn dưới gầm xe không được tính toán triệt tiêu triệt để, toàn bộ khối lượng thân xe có thể bị nhấc bổng lên khỏi mặt đường. Để khắc phục, nhà sản xuất buộc phải gia tăng lực ép xuống mặt đường, nhưng điều này lại đồng nghĩa với việc gia tăng lực ma sát và lực cản tổng thể, qua đó tiếp tục kìm hãm vận tốc tối đa.

Cuối cùng, yếu tố hạ tầng giao thông và quãng đường phanh tạo thành một rào cản thực dụng rất khó vượt qua. Ở dải tốc độ 500 km/h, chiếc xe sẽ di chuyển với quãng đường xấp xỉ 140 mét chỉ trong một giây. Ngay cả khi chiếc xe đạt được khả năng gia tốc hoàn hảo, quá trình thử nghiệm sẽ cần một dải đường có điều kiện lý tưởng là thẳng, phẳng tuyệt đối kéo dài từ 10 đến 15 kilomet chỉ để chiếc xe có đủ không gian tăng tốc an toàn và sau đó hãm phanh.

Đây là những điều kiện mà hầu hết các đường chạy trên toàn thế giới hiện nay đều không thể đáp ứng.

Năm 2025, BYD Yangwang U9 Xtreme đã đạt vận tốc hơn 496 km/h tại đường thử ở Đức.

Nhìn chung, ranh giới 500 km/h vẫn luôn là một không gian tiềm ẩn vô số rủi ro vật lý cực đoan mà con người chưa thể kiểm soát hoàn toàn.

Mặc dù vậy, hành trình chinh phục những giới hạn của kỹ thuật ô tô dường như chưa bao giờ có dấu hiệu chững lại. Trên thực tế, trước khi gặp phải sự cố đáng tiếc trên đường thử, chính nguyên mẫu U9 Xtreme này đã từng được ghi nhận đạt vận tốc lên tới 496,22 km/h tại một cơ sở kiểm tra ở Đức vào tháng 9 năm 2025.

Thành tích ấn tượng này cho thấy ranh giới của ô tô thương mại đang được đẩy lùi xa hơn bao giờ hết. Việc phá vỡ hoàn toàn bức tường 500 km/h có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian, và ngành công nghiệp ô tô vẫn sẽ luôn tìm cách để trả lời cho câu hỏi về giới hạn cuối cùng của công nghệ di chuyển bề mặt.