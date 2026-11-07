Chạy doanh số cuối năm, ô tô giảm giá mạnh: Xe Âu, Nhật, Hàn đều góp mặt, ưu đãi cao nhất 300 triệu đồng

Mức giảm cao nhất hơn 300 triệu đồng đến từ một thương hiệu Nhật Bản.

Bước vào tháng 11, thị trường ô tô Việt Nam chính thức vào giai đoạn bán hàng cao điểm cuối năm. Nhằm thúc đẩy lượng tiêu thụ và giải phóng lượng hàng tồn kho của các năm sản xuất trước, các doanh nghiệp phân phối liên tục công bố những chương trình khuyến mại và hỗ trợ tài chính rất mạnh tay.

Đáng chú ý, cuộc đua giảm giá không còn giới hạn ở các dòng xe bình dân mà đã lan rộng sang nhiều phân khúc, từ crossover đô thị cho đến các dòng SUV tiệm cận cao cấp. Sự tham gia đồng loạt của các đại diện đến từ Nhật Bản, châu Âu và Hàn Quốc đã tạo nên một mặt bằng giá hấp dẫn hơn đáng kể cho người tiêu dùng trước thời điểm kết thúc năm tài chính.

Subaru ghi nhận mức giảm kỷ lục

Trong số các thương hiệu ô tô Nhật Bản hiện diện trên thị trường, Subaru là cái tên triển khai chính sách ưu đãi mạnh bậc nhất. Chương trình của hãng dường như tập trung vào dòng crossover Crosstrek, song chỉ áp dụng đối với các lô xe sản xuất năm 2024 và 2025 (VIN 2024 và VIN 2025), trong khi các phiên bản mang số VIN 2026 không nằm trong diện ưu đãi này.

Phiên bản hybrid của Subaru Crosstrek đang được ưu đãi hơn 300 triệu đồng.

Cụ thể, đối với những mẫu xe mang số VIN 2024, nhà phân phối áp dụng mức giảm từ 289 triệu đồng cho phiên bản động cơ xăng và lên đến 329 triệu đồng cho biến thể lai điện (Hybrid). Mặt khác, đối với các xe sản xuất năm 2025, mức hỗ trợ cũng dao động ở ngưỡng 209 đến 269 triệu đồng, giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách giá bán thực tế so với các đối thủ cùng phân khúc.

Dòng xe và phiên bản Năm sản xuất (VIN) Giá niêm yết (đồng) Mức ưu đãi (đồng) Crosstrek 2.0 i-S EyeSight 2024 1.098.000.000 289.000.000 Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid 2024 1.268.000.000 329.000.000 Crosstrek 2.0 i-S EyeSight 2025 1.098.000.000 209.000.000 Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid 2025 1.268.000.000 269.000.000

Honda hỗ trợ phí trước bạ và gói lãi suất

Honda Việt Nam lựa chọn phương thức kích cầu thông qua các gói hỗ trợ chi phí lăn bánh và tài chính cho hai dòng xe gầm cao là HR-V và BR-V. Các chính sách này bao gồm việc hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng kèm bảo hiểm vật chất hoặc tạo điều kiện tiếp cận các gói vay mua xe với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên.

Honda BR-V đang được ưu đãi gần 150 triệu đồng.

Xét theo từng cấu hình cụ thể, mẫu xe đa dụng 7 chỗ Honda BR-V phiên bản L sở hữu giá trị ưu đãi cao nhất lên tới 142 triệu đồng, tiếp theo là bản G với mức 115 triệu đồng. Trong khi đó, dòng SUV đô thị HR-V được áp dụng mức điều chỉnh trải dài từ 42 triệu đồng trên bản Hybrid cao cấp nhất đến 113 triệu đồng đối với bản tiêu chuẩn, đưa chi phí sở hữu xe thực tế về mức dễ tiếp cận hơn đối với nhóm khách hàng mua xe gia đình.

Dòng xe và phiên bản Phân khúc Giá niêm yết (đồng) Mức ưu đãi công bố (đồng) HR-V e:HEV RS SUV cỡ B 835.000.000 42.000.000 HR-V L SUV cỡ B 750.000.000 59.000.000 HR-V G SUV cỡ B 669.000.000 113.000.000 BR-V L MPV cỡ nhỏ 705.000.000 142.000.000 BR-V G MPV cỡ nhỏ 629.000.000 115.000.000

Skoda mở rộng ưu đãi trên toàn bộ dải sản phẩm

Không đứng ngoài xu hướng cạnh tranh, đại diện đến từ châu Âu là Skoda cũng áp dụng biểu giá mới với hàng loạt chính sách hỗ trợ trong tháng 11. Hãng xe đến từ Cộng hòa Séc triển khai ưu đãi đồng loạt trên hầu hết các dòng sản phẩm hiện diện tại Việt Nam, bao gồm Slavia, Kushaq, Karoq, Kodiaq và mẫu sedan thể thao Octavia.

Skoda Kushaq được hưởng ưu đãi tối đa gần 100 triệu đồng.

Tùy thuộc vào từng mẫu xe và năm xuất xưởng, giá trị ưu đãi của Skoda dao động từ 57 triệu đồng cho đến 150 triệu đồng. Đáng lưu ý, mẫu SUV 7 chỗ Kodiaq ghi nhận mức giảm cao nhất, áp dụng linh hoạt cho cả đời xe 2025 lẫn lô xe mới sản xuất năm 2026. Nhờ việc phân bổ mức chiết khấu đồng đều trên nhiều phân khúc, thương hiệu này kỳ vọng sẽ gia tăng thị phần trước các đối thủ nhập khẩu cũng như lắp ráp trong nước.

Dòng xe và phiên bản Năm sản xuất (VIN) Giá niêm yết (đồng) Mức ưu đãi (đồng) Slavia Ambition 2025 / 2026 Từ 528.000.000 57.000.000 - 80.000.000 Slavia Style 2025 / 2026 Từ 568.000.000 57.000.000 - 80.000.000 Kushaq Ambition 2025 599.000.000 67.000.000 - 95.000.000 Kushaq Style 2025 649.000.000 67.000.000 - 95.000.000 Karoq Premium 2025 1.009.000.000 90.000.000 Karoq Sportline 2025 1.129.000.000 90.000.000 Kodiaq Premium 2025 1.450.000.000 100.000.000 - 140.000.000 Kodiaq Sportline 2025 1.480.000.000 100.000.000 - 140.000.000 Kodiaq Premium 2026 1.450.000.000 145.000.000 - 150.000.000 Kodiaq Sportline 2026 1.480.000.000 145.000.000 - 150.000.000 Octavia VRS 2025 1.608.000.000 145.000.000

Tổng cộng, Skoda Việt Nam đang áp dụng tới 5 chương trình ưu đãi khác nhau, từ tặng chi phí nhiên liệu, tặng phí trước bạ, tặng chi phí bảo dưỡng cho đến ưu đãi lãi suất vay hay quay số trúng thưởng hiện vật giá trị cao.

Hyundai thêm chương trình bảo hành

Song song với các thương hiệu ngoại nhập, liên doanh sản xuất và phân phối ô tô Hàn Quốc là Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cũng kích hoạt chương trình bán hàng đặc biệt cho tháng 11 trên toàn quốc. Bên cạnh các khoản ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng, Hyundai Thành Công cũng vừa triển khai chương trình bảo hành mới, hạn bảo hành có thể kéo dài tới 10 năm hoặc 200.000 km.

Hàng loạt mẫu xe bán chạy của Hyundai như Tucson, Creta đều đang được ưu đãi hàng chục triệu đồng.

Cụ thể hơn, Hyundai Thành Công áp dụng ưu đãi với gần như toàn bộ sản phẩm của hãng; riêng các mẫu xe phổ thông bán chạy gồm Grand i10, Accent, Stargazer, hãng đưa ra gói hỗ trợ tiền mặt, quyền lợi thẻ hội viên và gói gia hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km. Đáng chú ý, mẫu Santa Fe cũng đang được hưởng các ưu đãi tương tự, tổng giá trị lên tới 220 triệu đồng.

STT Mẫu xe Giá trị khuyến mại tối đa (VND) Chi tiết ưu đãi 1 Hyundai Grand i10 50.000.000 Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước). 2 Hyundai Accent 89.000.000 3 Hyundai Stargazer 117.000.000 4 Hyundai Santa Fe 220.000.000 5 Hyundai Creta 84.000.000 Lựa chọn 1 trong 2 ưu đãi: Gói Ưu đãi 100% tiền mặt trị giá 79 triệu.

Gói Ưu đãi bao gồm tiền mặt và quà tặng nâng cấp cốp điện với tổng giá trị lên đến 84 triệu đồng. 6 Hyundai Tucson 79.000.000 Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, cùng quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim. 7 Hyundai Venue 28.000.000 Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý. 8 Hyundai Palisade 68.000.000 Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý.

Thay vì áp dụng một công thức hỗ trợ tiền mặt theo mức cố định, Hyundai Thành Công triển khai cơ chế lựa chọn 1 trong 2 gói ưu đãi. Người mua xe Creta, Accent hoặc Grand i10 có thể chọn phương án hỗ trợ lãi suất trả góp chỉ từ 0% trong vòng 12 tháng đầu tiên kèm điều kiện ân hạn nợ gốc tối đa 9 tháng qua các ngân hàng liên kết, hoặc chọn gói hỗ trợ tài chính tương đương 100% lệ phí trước bạ thông qua sự phối hợp giữa hãng, hệ thống đại lý ủy quyền và chính sách hiện hành.

Ngoài ra, Hyundai Thành Công cũng vừa triển khai chương trình ưu đãi bảo hành mới, không yêu cầu chủ xe phải trả thêm tiền. Theo đó, dựa trên chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm / 100.000 km, khi chủ xe tiếp tục bảo hành xe tại các cơ sở chính hãng, Hyundai Thành Công sẽ gia hạn 6 tháng / 5.000 km mỗi lần, tổng không quá 5 năm / 100.000 km. Như vậy, tổng thời hạn bảo hành chính hãng có thể lên tới 10 năm / 200.000 km.