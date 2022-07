Từ vụ 6 người tử vong trong tiệm cắt tóc: Sử dụng máy phát điện sao cho an toàn?

Ngày 25-7, báo Người lao động ghi nhận thông tin từ Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) về kết quả điều tra ban đầu xác định, 6 nạn nhân trong một gia đình (4 người lớn và 2 trẻ em) ở phường Thới Hòa tử vong là do ngạt khí CO. Lượng khí này được sản sinh ra trong quá trình vận hành máy phát điện.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một máy phát điện ở căn phòng phía sau.



Máy phát điện để trong căn nhà 6 người tử vong. Ảnh: Lao động

Trước đó, vào tối 23-7, khu vực nhà nạn nhân Lý Quốc P. bị mất điện nên gia đình đã sử dụng máy phát điện để bật điều hòa ngủ. Gia đình anh P. để máy phát điện trong nhà và đóng kín cửa.

"Khi phá được cửa kính thì mùi xăng xộc ra. Một người chạy vào để cứu các nạn nhân nhưng bị ngộp thở phải chạy ra. Người dân phải đeo khẩu trang vào bên trong. Lúc này phát hiện vợ chồng anh P. đã tử vong ở phòng vệ sinh gần cửa sau nhà, cũng là nơi để máy phát điện. 4 cháu nhỏ tử vong ở 2 phòng trong nhà", một nhân chứng kể lại vụ việc đau lòng.



Theo ghi nhận của PV báo Lao động, hiện trường là căn nhà ống trên nền đất diện tích khoảng 150m2. Phía trước căn nhà được sử dụng làm tiệm tóc. Cửa trước căn nhà này có 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt, còn ở bên trong là cửa kính. Bên hông nhà bịt kín, không có cửa sổ.



Căn nhà ống của anh P. trước và sau đều bịt kín, không có chỗ thoát khí. Ảnh: Người lao động

Qua sự việc trên, Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo người dân khi sử dụng phải đặt máy phát điện phải đặt ở nơi thoáng khí và không khí có thể lưu thông, tuyệt đối không được đặt máy ở những nơi khép kín như trong nhà, tầng hầm…

Ngoài ra, khi phát hiện các nạn nhân bị ngộ độc khí, cần nhanh chóng mở các cửa để không khí tràn vào, sau đó đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc và đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online sáng 25-7, chuyên gia hóa học, PGS Trần Hồng Côn cho hay máy phát điện chạy bằng xăng hoặc dầu và thải ra các khí như CO, CO 2 khi hoạt động. Việc đặt máy phát điện trong nhà kín rất nguy hiểm, gây khả năng tử vong cao.

Khi máy phát điện hoạt động trong phòng kín thì chúng sẽ dùng khí oxy có trong phòng để đốt cháy xăng hoặc dầu. Khi lượng khí oxy trong phòng hết, lượng CO 2 sẽ tăng dần lên và đồng thời hình thành thêm khí CO.

Hỗn hợp CO và CO 2 cực kỳ nguy hiểm, gây tử vong rất cao. Trong đó khí CO 2 gây ngạt, hôn mê; còn khí CO sẽ liên kết hemoglobin (Hb) trong hồng cầu không cho máu chở khí oxy đi tới những tế bào cơ thể.

Nạn nhân không có bất kỳ phản xạ nào như ho sặc, ngột ngạt, khó chịu khi hít phải khí trên.

Để không xảy ra những trường hợp đau lòng, các chuyên gia khuyến cáo người dân không dùng máy phát điện, máy nổ; không sử dụng bếp củi, than củi hoặc than tổ ong để nấu và sưởi ấm… trong phòng kín.

Trước khi xuống hố ga, giếng khơi, hầm cũ..., người dân cần dùng máy quạt, hoặc đưa cành cây xuống để khuấy động không gian trong hố nhằm "đuổi" khí CO 2 và đưa không khí xuống. Tốt nhất, người dân không nên tự ý đi vào các môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nêu trên.

Riêng đối với máy phát điện, để sử dụng an toàn, hiệu quả chuyên gia khuyến cáo:

- Không được sử dụng máy phát điện cơ động trong gara, nhà để xe, tầng hầm, gầm sàn hoặc ở một nơi khép kín hoặc khép kín một phần, ngay cả khi có thông gió.

- Không để máy phát điện hoạt động quá tải, nếu các thiết bị điện tiêu thụ điện năng cao hơn so với lượng điện máy phát điện sản xuất có thể gây ra các tình trạng cháy, nổ cầu trì, hoặc có thể tệ hơn.

- Tắt máy phát điện và để nguội trước khi tiếp nhiên liệu. Xăng, dầu đổ vào động cơ đang nóng có thể bốc cháy.

