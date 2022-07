Hiện trường vụ 6 người tử vong trong tiệm cắt tóc ở Bình Dương

Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Phó trưởng Công an thị xã Bến Cát thông tin trên báo Công an nhân dân, hiện Công an thị xã Bến Cát đang phối hợp cùng cơ quan chức năng khác tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin ban đầu, 6 người bị tử vong gồm 2 vợ chồng chủ nhà cùng 2 người con và 2 cháu ruột. Ảnh: Công an nhân dân