Tổng quan tử vi tuổi Mậu Dần 1998 năm 2026 nam mạng

Về Ngũ hành, bản mệnh của bạn là Thành Đầu Thổ (đất trên thành). Năm 2026 mang nạp âm Thiên Hà Thủy (nước mưa). Thổ khắc Thủy. Đây là thế khắc xuất. Nghĩa là bạn có năng lực kiểm soát tình hình, làm chủ cuộc chơi và giành chiến thắng. Tuy nhiên, để khắc chế được dòng nước lớn, bờ đất phải chịu xói mòn. Bạn sẽ thành công, nhưng phải tiêu tốn nhiều tâm lực và sức khỏe.

Về thiên can, can Mậu (Thổ) của tuổi được can Bính (Hỏa) của năm tương sinh (Hỏa sinh Thổ). Trong phong thủy, đây là mối quan hệ mẹ - con, mang ý nghĩa nuôi dưỡng và bảo trợ. Điều này báo hiệu năm nay bạn sẽ nhận được sự nâng đỡ rất lớn từ cấp trên, người lớn tuổi hoặc may mắn đến từ thời cuộc (chính sách, thị trường ủng hộ). Nền tảng, địa vị của bạn được củng cố vững chắc.

Về địa chi, Dần (hổ) và Ngọ (ngựa) nằm trong bộ Tam hợp (Dần - Ngọ - Tuất). Đây là yếu tố vàng của năm nay. Cục diện này biến năm 2026 thành một sân chơi thuận lợi, nơi bạn dễ dàng tìm được cộng sự ăn ý, đối tác tin cậy và sự ủng hộ từ bạn bè. Mọi sự hợp tác làm ăn đều có xu hướng hanh thông.

Năm 29 tuổi, nam mạng gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh và hạn Ngũ Mộ. Sao Thổ Tú, là sao trung tính, chủ về sự trì trệ, tiểu nhân ném đá giấu tay, gia đạo có chút bất hòa và tâm lý bảo thủ. Hạn Ngũ Mộ chủ về hao tài tốn của, mất mát đồ đạc hoặc mua phải hàng kém chất lượng.

Đánh giá chung, năm 2026 là năm thời cơ vàng để bứt phá. Bạn có thiên can và địa chi ủng hộ tuyệt đối cho sự nghiệp. Tuy nhiên, sao Thổ Tú và hạn Ngũ Mộ nhắc nhở bạn phải cẩn trọng với tiểu nhân và quản lý ví tiền thật chặt.

Năm 2026 đối với nam mạng Mậu Dần 1998 là một năm đại cát về sự nghiệp, cẩn trọng về tiền bạc. (Ảnh: NC)

Sự nghiệp tuổi Mậu Dần 1998 năm 2026 nam mạng

Dưới sự tương sinh của Hỏa - Thổ và sức mạnh của Tam hợp, sự nghiệp của nam Mậu Dần năm 2026 sẽ có những bước tiến vượt bậc. Thiên can Bính (Hỏa) sinh Mậu (Thổ) là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc được sếp nâng đỡ. Những đề xuất, ý tưởng của bạn năm nay rất dễ được phê duyệt. Nếu bạn đang nhắm đến vị trí quản lý hoặc muốn thăng chức, đây là thời điểm "thiên thời" để hành động. Năng lực lãnh đạo của người tuổi Dần sẽ được phát huy tối đa.

Năm nay, bạn không nên làm việc đơn độc. Hãy tận dụng cục diện Dần - Ngọ để kết nối, xây dựng đội nhóm. Các dự án hợp tác, ký kết hợp đồng, mở rộng mạng lưới khách hàng đều diễn ra suôn sẻ. Đối tác tuổi Ngọ, Tuất sẽ là những quý nhân mang lại tài lộc cho bạn. Tuy nhiên, sao Thổ Tú chiếu mệnh thường mang đến tính cách bảo thủ, cố chấp và sự trì trệ trong các thủ tục hành chính. Đôi khi bạn sẽ gặp những kẻ tiểu nhân ghen ghét với sự thăng tiến của mình, họ tìm cách kìm hãm hoặc tung tin đồn thất thiệt.

Hãy giữ cái đầu lạnh. Đừng để sự nóng nảy (của Hỏa năm Ngọ) kết hợp với sự bảo thủ (của Thổ Tú) làm hỏng việc lớn. Dùng sự mềm mỏng và kết quả công việc để chứng minh năng lực.

Tài lộc nam Mậu Dần 1998 năm 2026

Tài chính là phương diện mâu thuẫn nhất trong năm nay.Khả năng kiếm tiền cực tốt nhưng nguy cơ mất tiền cũng cực cao. Sự nghiệp thăng hoa (tương sinh, tam Hợp) đảm bảo nguồn thu nhập chính của bạn tăng trưởng tốt. Các khoản thưởng, lợi nhuận từ kinh doanh hoặc đầu tư đều có dấu hiệu khả quan. Bạn là người nắm thế chủ động trong việc kiếm tiền.

Hạn Ngũ Mộ cảnh báo rủi ro thất thoát tài chính lớn. Cẩn trọng với tài sản cá nhân (xe, laptop, ví tiền). Hạn này dễ xảy ra trộm cắp khi bạn sơ hở. Mua sắm dễ gặp hàng kém chất lượng, không hóa đơn chứng từ, dẫn đến tranh chấp pháp lý. Đầu tư dễ bị dụ dỗ vào các kênh ảo, đa cấp. Có thể bị bạn bè lợi dụng tiền bạc hoặc chơi xấu trong chuyện làm ăn chung.

Quản lý chặt chẽ, tiền vào túi là tiền của mình. Hạn chế tối đa việc cho vay mượn hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính. Mọi giao dịch phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tránh mua đồ lậu, đồ không rõ nguồn gốc. Ưu tiên giữ tiền mặt hoặc các tài sản có tính thanh khoản cao, an toàn. Tránh bỏ trứng vào một giỏ.

Tình duyên năm 2026 của nữ tuổi Mậu Dần 1998

Phương diện tình cảm của nam Mậu Dần năm 2026 được hưởng lợi lớn từ cục diện Tam hợp. Đối với người độc thân, đây là năm đào hoa vượng. Sự nghiệp thành công cộng với sự duyên dáng của Tam hợp khiến bạn trở nên rất thu hút trong mắt người khác giới. Bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng tiềm năng, và khả năng cao sẽ tìm được một nửa ưng ý để tính chuyện lâu dài.

Đối với người đã có đôi, mối quan hệ phát triển bền vững, gắn kết. Nếu có ý định kết hôn, năm 2026 là thời điểm lý tưởng, được cả tuổi và năm ủng hộ. Tuy nhiên, sao Thổ Tú đôi khi khiến tâm trạng bạn thất thường, hay lo âu vẩn vơ hoặc có chút gia trưởng, bảo thủ. Điều này có thể gây ra những xích mích nhỏ không đáng có.

Có thể có chút bất hòa nhỏ giữa các thế hệ do tính cách (ảnh hưởng của Thổ Tú), nhưng nhìn chung nhờ Tam hợp nên mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp. Hãy chia sẻ và lắng nghe đối phương nhiều hơn. Đừng mang áp lực công việc hay sự bảo thủ về nhà.

Sức khỏe tuổi Mậu Dần 1998 năm 2026 nam mạng

Sức khỏe là yếu tố cần được quan tâm đúng mực trong năm nay. Việc Thổ (bản mệnh) phải khắc chế Thủy (năm) giống như đắp đê ngăn lũ. Bạn sẽ cảm thấy sức lực bị bào mòn, dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi mãn tính (Burnout) do làm việc quá sức. Sao Thổ Tú và hành Thổ vượng của bản thân dễ gây ra các vấn đề về dạ dày, tiêu hóa kém, đầy hơi chướng bụng.

Hạn Ngũ Mộ cũng cảnh báo về tai bay vạ gió, va chạm xe cộ nhẹ. Cần cẩn thận khi tham gia giao thông, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Đừng để tham vọng công việc cuốn đi sức khỏe. Ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia để bảo vệ dạ dày. Tập thể thao nhẹ nhàng để duy trì sức bền.

Năm 2026 đối với nam mạng Mậu Dần 1998 là một năm đại cát về sự nghiệp, cẩn trọng về tiền bạc. Bạn đang đứng trước một cơ hội tuyệt vời để khẳng định vị thế. Thiên thời (tương sinh) và nhân hòa (Tam hợp) đều đang đứng về phía bạn. Đây là lúc để con hổ thức giấc và gầm vang. Tuy nhiên, đừng để sự thành công làm lu mờ lý trí. Hạn Ngũ Mộ và sao Thổ Tú nhắc nhở bạn: "Kiếm tiền bằng tài năng, giữ tiền bằng trí tuệ".

