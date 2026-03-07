Trong ngày thứ Bảy, 07/03/2026 (tức 19/01 âm lịch), ngày Canh Thìn, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, năng lượng Thổ (Thìn) đang rất vượng, tạo ra sự ổn định và nền tảng tốt cho các giao dịch tài chính lớn. Đặc biệt, sự xuất hiện của hai thiên can Canh (Kim) giúp kích hoạt vận may về sự thu hoạch và quyết đoán.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và chiến lược bứt phá tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Tý (Tam Hợp: Thân - Tý - Thìn)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý sẽ là con giáp "quán quân" lộc lá trong ngày hôm nay, 7/3 nhờ mối quan hệ Tam Hợp, giúp năng lượng Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy cực tốt cho bản mệnh. Nếu biết tận dụng những điểm mạnh nổi bật của mình, như trí thông minh, sự nhanh nhạy và sáng tạo, tuổi Tý sẽ gặt hái những thành tựu viên mãn và quan trọng cho bản thân.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Vận trình tài chính cực kỳ hanh thông. Con giáp bản mệnh dễ đón nhận các khoản thưởng hậu hĩnh, lợi nhuận từ đầu tư hoặc tin vui về thăng tiến ngay đầu năm. Khả năng đàm phán sắc bén giúp bạn chốt được những hợp đồng béo bở mà không tốn quá nhiều công sức.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Tý hãy quyết liệt trong đàm phán và thực hiện các giao dịch lớn vào khung giờ hoàng đạo 15h - 17h (giờ Thân) để đạt cát khí cao nhất.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp này có thể cân nhắc việc mang theo vật phẩm bằng kim loại hoặc trang sức màu trắng/ánh kim để kích hoạt vòng tuần hoàn tài lộc.

2. Con giáp tuổi Thân (Tam Hợp: Thân - Tý - Thìn)

Theo tử vi, do cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Thân cũng sẽ là đón nhận nguồn cát khí dồi dào, biến thách thức thành tiền bạc một cách ngoạn mục trong ngày cuối tuần, 7/3 này. Hãy tận dụng các điều kiện thiên thời - địa lợi để nắm bắt cơ hội kiếm tiền một cách trọn vẹn nhé.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Thần Tài ưu ái giúp bản mệnh đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc từ phương xa hoặc các nguồn thu phụ (Thiên Tài). Sự nhanh nhạy giúp bạn chiếm ưu thế trong các dự án đòi hỏi sự chuyển đổi và công nghệ. Tiền bạc sẽ đổ về nhờ những ý tưởng sáng tạo đột phá mà con giáp tuổi Thân vừa triển khai đầu xuân.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Giao thiệp: Tuổi Thân hãy chủ động kết nối với đối tác lâu năm. Một lời gợi ý từ họ có thể giúp bạn tránh được những rủi ro và tìm thấy ngách đầu tư mới.

+ Màu sắc: Con giáp này có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục hoặc phụ kiện màu vàng hoặc nâu đất để giữ vững lộc khí hành Thổ của ngày Thìn.

3. Con giáp tuổi Dậu (Lục Hợp: Thìn - Dậu)

Nhờ mối quan hệ Lục Hợp (nhị hợp), tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình êm đẹp, phúc lộc tự tìm đến cửa nhờ uy tín cá nhân lâu nay. Với sự sắc sảo, quyết đoán và trí thông minh đỉnh cao, nếu biết nỗ lực, tuổi Dậu sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Bản mệnh gặp may mắn về "Chính tài", thu nhập đến từ sự chăm chỉ và sự tín nhiệm của đối tác. Quý nhân phù trợ giúp bạn thu hồi được những khoản nợ khó đòi hoặc nhận được quà tặng giá trị. Mối quan hệ đối tác rất hài hòa, tiền bạc được quản lý một cách bền vững.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Kế hoạch: Tuổi Dậu hãy dành thời gian rà soát lại sổ sách và danh mục đầu tư để chuẩn bị cho các kế hoạch lớn hơn trong quý II năm Bính Ngọ.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp này có thể cân nhắc việc đặt một chiếc bát nước sạch ở hướng Tây của phòng làm việc để "chiêu tài tiến bảo", giúp lộc khí của ngày Lục Hợp lan tỏa mạnh mẽ hơn.

* Lời khuyên chung: Ngày Canh Thìn mang nạp âm Bạch Lạp Kim (Vàng trong nến), biểu trưng cho sự thanh khiết và cần được tôi luyện. Hãy giữ tâm thế tự tin nhưng khiêm nhường để vận may luôn ở bên. Và dù bạn có là con giáp nào thì cũng xin chúc bạn một ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, bình an và may mắn nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.