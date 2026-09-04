Tuần mới từ 7/9 đến 13/9 trùng với thời điểm bước sang tiết Bạch Lộ và tháng Đinh Dậu theo lịch tiết khí. Theo quan niệm tử vi phương Đông, đây là giai đoạn vận khí chuyển biến tích cực, đặc biệt với 3 con giáp dưới đây khi cả tài lộc, sự nghiệp lẫn các mối quan hệ đều có nhiều tín hiệu khởi sắc.

Tiết Bạch Lộ không chỉ đánh dấu sự chuyển mình của thời tiết mà còn được xem là cột mốc quan trọng trong vận trình của nhiều người theo quan niệm phương Đông. Khi bước vào tháng Đinh Dậu, năng lượng Kim trở nên mạnh và ổn định hơn, tạo điều kiện để những kế hoạch đã ấp ủ từ trước dần đi vào quỹ đạo. Với đa số con giáp, đây là tuần thích hợp để ổn định công việc và xác định mục tiêu cho những tháng cuối năm. Riêng ba con giáp dưới đây được dự báo sẽ nổi bật hơn cả khi vừa có cơ hội cải thiện tài chính, vừa gặp thuận lợi trong công việc, đồng thời các mối quan hệ cũng có nhiều tín hiệu tích cực.

Top 1: Tuổi Dậu – Bước vào "tháng chủ", cơ hội liên tiếp gõ cửa

Đứng đầu danh sách là tuổi Dậu. Theo quan niệm tử vi, tuần này mở đầu tháng Đinh Dậu – cũng chính là tháng bản mệnh của người tuổi Dậu. Đây được xem là thời điểm vận khí của con giáp này có nhiều chuyển biến tích cực nhất.

Trong công việc, tuổi Dậu dễ được giao những nhiệm vụ quan trọng hoặc có cơ hội thể hiện năng lực trước cấp trên và đồng nghiệp. Nếu đang ấp ủ một dự án mới, muốn đề xuất ý tưởng hay ứng tuyển vào vị trí cao hơn, đây là khoảng thời gian đáng để mạnh dạn hành động.

Về tài chính, những nỗ lực trước đó có thể bắt đầu mang lại thành quả. Thu nhập từ công việc chính có xu hướng ổn định hơn, đồng thời một số cơ hội hợp tác hoặc nguồn thu phụ cũng có thể xuất hiện.

Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của tuổi Dậu cũng khá thuận lợi. Người độc thân dễ gặp được đối tượng phù hợp thông qua công việc hoặc các mối quan hệ quen biết. Với người đã có đôi, sự thấu hiểu và đồng hành sẽ giúp mối quan hệ thêm gắn kết.

Top 2: Tuổi Thìn – Công việc thuận lợi, tài lộc từng bước cải thiện

Tuổi Thìn là con giáp thứ hai được dự báo có nhiều tín hiệu đáng mừng trong tuần mới.

Đây là thời điểm thích hợp để đẩy nhanh tiến độ các dự án còn dang dở, thương lượng hợp đồng hoặc giải quyết những vấn đề tài chính còn tồn đọng. Những việc đã chuẩn bị kỹ từ trước có khả năng thu được kết quả khả quan hơn mong đợi.

Theo quan niệm tử vi, tài lộc của tuổi Thìn trong tuần này chủ yếu đến từ công việc chính. Một khoản thanh toán, tiền thưởng hoặc hợp đồng mới có thể giúp dòng tiền ổn định hơn.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ hợp tác cũng có chiều hướng phát triển tích cực. Nếu biết chủ động kết nối và giữ chữ tín, tuổi Thìn sẽ tạo được nền tảng tốt cho những cơ hội lớn hơn trong thời gian tới.

Về tình cảm, đây cũng là lúc thích hợp để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và người thân. Những hiểu lầm trước đó nếu có sẽ dễ được tháo gỡ nhờ sự chân thành trong cách trò chuyện.

Top 3: Tuổi Mùi – Quý nhân xuất hiện, vận trình ngày càng hanh thông

Khép lại danh sách là tuổi Mùi – con giáp được đánh giá có quý nhân nâng đỡ khá rõ trong tuần đầu tiên sau tiết Bạch Lộ.

Trong công việc, tuổi Mùi nên chủ động gặp gỡ đối tác, khách hàng hoặc mở rộng các mối quan hệ. Một cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường cũng có thể mang đến thông tin hữu ích hoặc cơ hội hợp tác bất ngờ.

Về tài chính, tuần này chưa phải lúc xuất hiện những khoản tiền lớn, nhưng dòng tiền có xu hướng ổn định và tích cực hơn. Người kinh doanh có thể đón thêm khách hàng mới, trong khi người làm công ăn lương dễ nhận được sự ghi nhận từ cấp trên.

Đời sống tình cảm cũng mang nhiều gam màu sáng. Người độc thân có cơ hội làm quen với người mới thông qua các buổi gặp gỡ hoặc hoạt động tập thể. Với những người đã có gia đình, sự quan tâm và sẻ chia sẽ giúp không khí trong nhà thêm ấm áp.

Theo quan niệm tử vi, tuổi Dậu, tuổi Thìn và tuổi Mùi là ba con giáp có nhiều tín hiệu tích cực nhất trong tuần từ 7/9 đến 13/9. Mỗi người có một thế mạnh riêng: Tuổi Dậu nổi bật về cơ hội phát triển, tuổi Thìn thuận lợi trong công việc và tài chính, còn tuổi Mùi được quý nhân hỗ trợ trên nhiều phương diện.

Dù vận may có mỉm cười đến đâu, thành quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và khả năng nắm bắt cơ hội của mỗi người. Tuần mới cũng là dịp thích hợp để đặt ra mục tiêu rõ ràng, hoàn thiện những việc còn dang dở và chuẩn bị cho chặng đường cuối năm với nhiều kỳ vọng mới.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo