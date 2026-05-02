Tử vi tuần mới (4/5-10/5) rút quẻ may mắn cho 12 con giáp: Có con giáp gặp quẻ "đại cát", tiền bạc rủng rỉnh, công việc lên hương

Kinh Dịch là một trong những kho tàng minh triết cổ xưa nhất của phương Đông, mỗi quẻ là một bức tranh về vũ trụ và đời sống con người. Tuần này, khi tháng 5 vừa mở ra, rút thử mỗi con giáp một quẻ để cùng các 12 con giáp xem dòng chảy may mắn tuần tới sẽ đi về đâu. Đây là dự đoán mang tính tham khảo, chúc mọi người có một tuần thật bình an và nhiều niềm vui nhé.

Tuổi Tý - Quẻ Thủy Lôi Truân: Khởi đầu khó khăn nhưng có quý nhân

Quẻ Truân nói về sự khai sinh, vạn vật mới nảy mầm còn nhiều trắc trở. Tuổi Tý tuần này có thể gặp một vài việc rối ren ở công sở, kế hoạch chưa suôn sẻ như mong đợi. Tuy nhiên, đừng vội nản, quẻ Truân chỉ ra rằng nếu các chị kiên trì và biết tìm đúng người để hỗ trợ, mọi việc sẽ dần thông. Tài lộc tuần này ở mức ổn, không có biến động lớn. Lời khuyên: Đừng ra quyết định vội vàng, đặc biệt là chuyện ký kết hợp đồng hay đầu tư.

Tuổi Sửu - Quẻ Địa Sơn Khiêm: Khiêm tốn được lòng người

Quẻ Khiêm là một trong những quẻ tốt đẹp nhất trong Kinh Dịch, nói về đức tính khiêm nhường. Tuổi Sửu tuần này có cơ hội thăng tiến nhỏ trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Càng giữ thái độ nhẹ nhàng, không khoe khoang, các chị càng nhận được nhiều cơ hội. Tài chính có thêm khoản thu bất ngờ vào giữa tuần. Tình cảm gia đình ấm áp, hợp để tổ chức bữa cơm sum họp.

Tuổi Dần - Quẻ Càn Vi Thiên: Khí thế bừng bừng, hành động ngay

Quẻ Càn tượng trưng cho trời, cho sức mạnh dương cương. Tuổi Dần tuần này tràn đầy năng lượng, là thời điểm vàng để khởi sự việc lớn, đề xuất ý tưởng mới hoặc đàm phán những điều quan trọng. Sự nghiệp có dấu hiệu bứt phá. Tuy nhiên, quẻ Càn cũng cảnh báo "kháng long hữu hối" - rồng bay quá cao sẽ hối hận. Các chị cần kiềm chế cái tôi, đừng để thắng lợi làm mờ mắt.

Tuổi Mão - Quẻ Phong Lôi Ích: Lợi ích đến từ việc cho đi

Quẻ Ích nói về sự bồi đắp, cho đi để nhận lại. Tuổi Mão tuần này hợp với việc giúp đỡ đồng nghiệp, hỗ trợ bạn bè - những hành động tử tế sẽ quay về dưới dạng cơ hội bất ngờ. Tài lộc khá ổn, có thể có khoản hoa hồng hoặc thưởng nhỏ. Sức khỏe cần lưu ý vùng cổ vai gáy do làm việc nhiều với máy tính.

Tuổi Thìn - Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng: Mạnh mẽ nhưng cần biết dừng

Quẻ Đại Tráng tượng trưng cho sự cường thịnh đang lên. Tuổi Thìn tuần này có nhiều cơ hội tốt trong công việc, được nhiều người chú ý. Nhưng quẻ này cũng nhắc nhở "phi lễ phất lý" - đừng dùng sức mạnh vượt quá lễ nghĩa. Trong các cuộc họp, tránh tranh cãi gay gắt với đồng nghiệp dù mình đúng. Tài chính tốt, có thể nghĩ đến chuyện đầu tư nhỏ.

Tuổi Tỵ - Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu: Sở hữu lớn, thu hoạch nhiều

Quẻ Đại Hữu là quẻ rất đẹp, nói về sự giàu có và viên mãn. Tuổi Tỵ tuần này thuộc nhóm con giáp may mắn nhất - tài lộc dồi dào, có khoản thu ngoài lương khá lớn vào cuối tuần. Sự nghiệp khởi sắc, nhiều dự án cũ bỗng có tin vui. Tình cảm cũng được hâm nóng. Lời khuyên: Đừng quên chia sẻ niềm vui và lộc lá với người thân.

Tuổi Ngọ - Quẻ Sơn Hỏa Bí: Vẻ đẹp bên ngoài, cẩn thận hư danh

Quẻ Bí nói về sự trang sức, hình thức bề ngoài. Tuổi Ngọ tuần này có thể được khen ngợi nhiều, hình ảnh cá nhân được chú ý. Tuy nhiên, các chị cần phân biệt giữa lời khen thật và lời nịnh nọt. Trong công việc, tránh sa đà vào những việc chỉ "đẹp mặt" mà không thực chất. Tài chính ổn nhưng dễ chi tiêu vào quần áo, mỹ phẩm.

Tuổi Mùi - Quẻ Trạch Địa Tụy: Tụ hội, kết nối nhiều người

Quẻ Tụy nói về sự tập hợp, gặp gỡ. Tuổi Mùi tuần này có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ - một bữa tiệc, một sự kiện, một cuộc gặp tình cờ có thể mang lại bước ngoặt. Hãy chủ động đi ra ngoài, đừng ngại giao tiếp. Tài lộc đến từ các mối quan hệ cũ. Tình cảm có dấu hiệu khởi sắc với người độc thân.

Tuổi Thân - Quẻ Thiên Thủy Tụng: Tránh tranh chấp

Quẻ Tụng tượng trưng cho kiện tụng, mâu thuẫn. Tuổi Thân tuần này cần đặc biệt cẩn trọng trong giao tiếp - một câu nói vô ý có thể gây hiểu lầm lớn. Tránh ký kết các giấy tờ pháp lý quan trọng. Tài chính cần kiểm soát chặt, đừng cho vay mượn. Đây là tuần để "án binh bất động", giữ mình là chính.

Tuổi Dậu - Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế: Mọi việc đã thành

Quẻ Ký Tế nói về sự hoàn tất, viên mãn. Tuổi Dậu tuần này gặt hái được nhiều thành quả từ những nỗ lực trước đó. Một dự án dang dở sắp hoàn thành, một khoản tiền chờ đợi sắp về. Tuy nhiên, quẻ này cũng nhắc rằng "thành rồi sẽ bại" nếu không biết duy trì. Đừng ngủ quên trên chiến thắng.

Tuổi Tuất - Quẻ Địa Trạch Lâm: Thời cơ đang đến gần

Quẻ Lâm nói về sự đến gần, cơ hội đang tới. Tuổi Tuất tuần này có thể nhận được lời mời hợp tác, đề nghị công việc mới hoặc tin vui từ phương xa. Đừng từ chối các cơ hội ngay lập tức - hãy lắng nghe và cân nhắc. Tài lộc trung bình khá. Sức khỏe cần lưu ý hệ tiêu hóa.

Tuổi Hợi - Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá: Việc nhỏ thì được, việc lớn cần dừng

Quẻ Tiểu Quá khuyên nên làm việc nhỏ, tránh việc lớn. Tuổi Hợi tuần này hợp với những điều chỉnh nhỏ trong công việc, hoàn thiện chi tiết, không phải lúc đưa ra quyết định lớn. Tài chính ổn định, không nên đầu tư mạo hiểm. Tình cảm gia đình ấm áp, hợp ở nhà nhiều hơn ra ngoài.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo