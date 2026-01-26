Tử vi học có nói, trong tuần mới từ 26/1 đến 1/2/2026 (từ mùng 8 đến 14 tháng Chạp), đây là giai đoạn năng lượng Kim và Thủy luân chuyển rất mạnh. Dưới đây là 5 con giáp hứng trọn cát khí, đón vận may "chạm đỉnh". Hãy xem bạn có nằm trong số đó để biết cách tối ưu tài lộc không nhé.

1. Con giáp tuổi Sửu: Cát khí hanh thông

Tử vi học có nói, đây là giai đoạn hoàng kim của tuổi Sửu khi con giáp này gặp ngày Lục Hợp (Tý-Sửu) ngay đầu tuần và chính ngày bản mệnh của họ. Nếu biết nắm bắt, con giáp này sẽ có vận trình hanh thông với nhiều cơ hội làm ăn tốt.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Con giáp tuổi Sửu sẽ có tài lộc bùng nổ, đặc biệt là các nguồn thu từ công việc chính. Quý nhân là cấp trên hoặc đối tác lớn sẽ mang đến những đề nghị hợp tác dài hạn cho họ trong năm 2026.

- Tối ưu tài lộc: Tuổi Sửu đừng chần chờ mà hãy quyết đoán ký kết hợp đồng trong hai ngày đầu tuần. Đặt một chậu Cây Lan Ý tại bàn làm việc để thu hút năng lượng quý nhân và giữ tâm trí của bạn luôn điềm tĩnh, sáng suốt.

2. Con giáp tuổi Ngọ: Lội ngược dòng viên mãn

Trong tuần mới, vào ngày Nhâm Dần, tức ngày Tam Hợp (Dần-Ngọ-Tuất), tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng viên mãn, khi mọi áp lực được giải tỏa và còn có thể đón lộc bất ngờ.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Con giáp tuổi Ngọ sẽ dễ có duyên với các khoản "lộc trời cho" như quà biếu, trúng thưởng hoặc thu hồi nợ cũ. Sự nghiệp hanh thông, những ý tưởng sáng tạo của bạn được ghi nhận và có thưởng nóng. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ khi có bất kỳ ý tưởng nào lóe lên trong đầu nhé.

- Tối ưu tài lộc: Tuổi Ngọ hãy sử dụng tinh dầu sả xông phòng vào buổi sáng để thanh lọc năng lượng cũ. Bên cạnh đó, con giáp này cũng đừng quên dọn dẹp mặt tiền nhà và tránh các lỗi phong thủy cây cảnh trước cửa để đón khí tiết hanh thông.

3. Con giáp tuổi Tuất: Phúc lộc song hành

Tuổi Tuất sẽ là con giáp may mắn tiếp theo trong tuần mới, nhờ Lục hợp và Tam hợp nên sẽ đón vận đỏ rực rỡ như son, tài lộc hanh thông giúp khả năng tài chính của họ được cải thiện đáng kể.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Công việc kinh doanh buôn bán của tuổi Tuất sẽ cực kỳ thuận lợi và đắt khách. Những người làm nghề dịch vụ hoặc môi giới sẽ chốt được những đơn hàng lớn, tiền bạc chảy về két liên tục trước thềm ngày Rằm.

- Tối ưu tài lộc: Tuổi Tuất hãy tự tin thể hiện bản thân trong các buổi tất niên. Đặt một chậu Cây Hương Thảo trên bàn làm việc để hương thơm tự nhiên giúp giảm stress và tăng cường trực giác tài chính.

4. Con giáp tuổi Thân: Thăng hoa rực rỡ

Được Tam hợp chống lưng nên tuổi Thân cũng sẽ là con giáp gặp nhiều may mắn, thăng hoa rực rỡ trong công việc, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Vận trình đổi vận của bản mệnh sẽ vô cùng ngoạn mục, những bế tắc về giấy tờ pháp lý được tháo gỡ. Tuổi Thân thậm chí còn có khả năng nhận được một khoản tiền lớn từ việc đầu tư bất động sản hoặc chứng khoán bắt đầu sinh lời.

- Tối ưu tài lộc: Con giáp tuổi Thân hãy quyết đoán chốt lời các dự án ngắn hạn. Mặc trang phục có tông màu trắng hoặc vàng để gia tăng Kim khí. Ngoài ra, để đón vận may, hãy trồng một chậu Cây Thiết Mộc Lan để giữ vượng khí.

5. Con giáp tuổi Dậu: Về đích viên mãn

Được Lục Hợp chống lưng, kết hợp với tháng Sửu nên tuổi Dậu cũng là con giáp nhận được nguồn năng lượng vô cùng tốt trong tuần mới, giúp tài lộc của họ chạm đỉnh, đặc biệt là vào cuối tuần.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Tài lộc chạm đỉnh ngay trước ngày Rằm tháng Chạp. Bản mệnh không chỉ có tiền bạc rủng rỉnh mà còn có uy tín cao trong tập thể, được nhiều người nể trọng và đề bạt.

- Tối ưu tài lộc: Hãy giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ, thoáng mát. Tuyệt đối tránh để các loại cây héo úa hoặc chết trước cửa vì sẽ làm ngăn cản dòng tài lộc đang luân chuyển mạnh mẽ vào nhà.

* Lời khuyên tổng thể: Tuần lễ nước rút này (26/1-1/2/2026) là thời điểm "vàng" để chuẩn bị cúng Rằm tháng Chạp. Các con giáp nên thành tâm thắp hương tổ tiên, giữ tâm thế hòa nhã, tinh thần tự tin, tích cực để lộc lá tự tìm đến cửa nhé. Và dù bạn có là con giáp nào đi chăng nữa thì cũng chúc tất cả các bạn một tuần mới hanh thông, may mắn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.