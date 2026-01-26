Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần luôn nằm trong số những con giáp nổi bật bởi trí thông minh, sự sắc sảo, độc lập và bản lĩnh. Với sự mạnh mẽ và quyết liệt của mình, chỉ cần chọn đúng mục tiêu và nỗ lực hết sức là tuổi Dần có thể tạo ra những bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã quyết tâm thì sẽ gặt hái những thành công rực rỡ, có cuộc sống giàu sang ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Tháng 12 âm, tuổi Dần là con giáp phải đối mặt với không ít thử thách, khó khăn. Nếu không cẩn thận, họ có thể sẽ bị bạn xấu lợi dụng, ảnh hưởng ít nhiều đến tài lộc. Ngoài ra, họ còn dễ bị hao hụt tài chính do những quyết định nóng vội trong đầu tư và chi tiêu.

Tuy nhiên, bước sang năm Bính Ngọ, tuổi Dần sẽ là con giáp lội ngược dòng viên mãn nhất. Được tam hợp soi rọi, con giáp tuổi Dần làm việc gì cũng thuận, tài lộc cất cánh, cuộc sống giàu có, sung túc.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp luôn tỏa sáng từ thần thái, sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh, sự nhanh nhẹn, nhiệt huyết và sắc sảo bẩm sinh. Dù làm gì, con giáp này cũng luôn hết mình, không tính toán thiệt hơn nên thường đạt được kết quả xuất sắc, từ đó gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp và cuộc sống.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Sau khi trải qua thử thách trong cả 2 tháng là tháng 11 âm và tháng 12 âm, tuổi Ngọ sẽ là con giáp gặp thời đổi vận khi năm Bính Ngọ gõ cửa. Tuy là năm bản mệnh của mình, tuy nhiên, được sự hỗ trợ của cát tinh, tuổi Ngọ vẫn là con giáp có sự nghiệp bật lên với nhiều thành tựu quan trọng.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp thường gặt hái thành công thông qua việc sử dụng "quyền lực mềm" của họ. Họ luôn được đánh giá cao trong việc đối nhân xử thế bởi sự tinh tế, chu đáo và khéo léo khó ai bì kịp. Dù làm việc gì thì con giáp tuổi Mùi cũng luôn làm hết sức, không tính toán thiệt hơn. Chính sự tận tâm ấy sẽ giúp con giáp này được tín nhiệm, từ đó gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ trong cả công việc và cuộc sống.

Theo tử vi học, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm rất đáng mong chờ cho con giáp tuổi Mùi. Sự giàu có và thịnh vượng sẽ đến với những ai biết cách nắm bắt cơ hội và không ngừng cố gắng.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp này có khá nhiều cát tinh hộ mệnh. Đầu tiên phải kể đến là sao Hoa Cái, một cát tinh chủ về địa vị, danh tiếng, quyền lực, đem đến nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp. Tiếp đến là sao Lộc Huân, biểu tượng của danh tiếng, sự thăng tiến trong công việc và sự thịnh vượng, giàu có nói chung. Được sao Hoa Cái và Lộc Huân chiếu rọi, con giáp tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cát tinh cuối cùng hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi là sao Dịch Mã, cho thấy con giáp này muốn thành công, sung túc thì cần phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn của mình và dám chấp nhận sự thay đổi.

Tháng 12 âm, nếu không cẩn thận, tuổi Mùi là con giáp dễ có sự hao hụt tài chính. Những khó khăn này có thể sẽ làm chậm bước tiến của họ trong chuyện làm ăn, khiến họ khó bứt phá. Tuy nhiên, bước sang năm Bính Ngọ, những tín hiệu tích cực sẽ dần xuất hiện, bảo đảm cho tuổi Mùi lội ngược dòng và thành công rực rỡ. Tử vi học có nói, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Mùi sẽ nằm trong số những con giáp giàu có, sung túc bậc nhất.

